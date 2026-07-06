Ảnh dự thi: Giọt mồ hôi rơi trên má

Nối lại đường cáp ngầm trung thế bị đứt, cung cấp điện cho nhân dân vùng bị mất điện tại đường số 8 (P.An Lạc TP.HCM), do Công ty Điện lực Bình Phú thực hiện.
Thi công lưới điện mới, cung cấp điện cho người dân ở tuyến đường Cao Lỗ (P.Chánh Hưng, TP.HCM) và địa bàn lân cận do Công ty Điện lực Chợ Lớn thi công.
Thi công lưới điện mới, đô thị hóa ngành điện tạo mỹ quan cho thành phố xanh, sạch đẹp, an toàn… cung cấp điện cho người dân ở đường An Dương Vương (P.Phú Định TP.HCM) do Công ty Điện lực Chợ Lớn thi công.
Còn ngăn ngừa sự cố phóng điện, giảm tổn thất điện năng, bảo vệ và kéo dài tuổi thọ thiết bị, đảm bảo cung cấp điện liên tục và an toàn… do nhân viên Công ty Điện lực Bà Quẹo thực hiện.
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