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Đời sống
Tự hào 50 năm ngành điện thành phố mang tên Bác

Ảnh dự thi: Giọt mồ hôi rơi trên má

Võ Văn Hoàng
Võ Văn Hoàng

Khắc phục sự cố mất điện thời gian ngắn nhất, kịp thời cung cấp điện đảm bảo cho sản xuất, kinh doanh và sinh hoạt của nhân dân…, công việc luôn đòi hỏi những người thợ điện phải có trình độ và tay nghề cao. Và những giọt mồ hôi cứ thế chảy dài trên má...

Nối lại đường cáp ngầm trung thế bị đứt, cung cấp điện cho nhân dân vùng bị mất điện tại đường số 8 (P.An Lạc TP.HCM), do Công ty Điện lực Bình Phú thực hiện.

Ảnh dự thi: - Ảnh 1.

Khắc phục sự cố cáp ngầm trung thế

Ảnh: VÕ VĂN HOÀNG

Thi công lưới điện mới, cung cấp điện cho người dân ở tuyến đường Cao Lỗ (P.Chánh Hưng, TP.HCM) và địa bàn lân cận do Công ty Điện lực Chợ Lớn thi công.

Ảnh dự thi: - Ảnh 2.

Công việc trên cao

Ảnh: VÕ VĂN HOÀNG

Ảnh dự thi: - Ảnh 3.

Bắt cáp điện

Ảnh: VÕ VĂN HOÀNG

Ảnh dự thi: - Ảnh 4.

Đấu đường dây

Ảnh: VÕ VĂN HOÀNG

Ảnh dự thi: - Ảnh 5.

Thi công đường dây mới

Ảnh: VÕ VĂN HOÀNG

Thi công lưới điện mới, đô thị hóa ngành điện tạo mỹ quan cho thành phố xanh, sạch đẹp, an toàn… cung cấp điện cho người dân ở đường An Dương Vương (P.Phú Định TP.HCM) do Công ty Điện lực Chợ Lớn thi công. 

Còn ngăn ngừa sự cố phóng điện, giảm tổn thất điện năng, bảo vệ và kéo dài tuổi thọ thiết bị, đảm bảo cung cấp điện liên tục và an toàn… do nhân viên Công ty Điện lực Bà Quẹo thực hiện.

Ảnh dự thi: - Ảnh 6.

Bắt đường dây cáp ngầm trung thế

Ảnh: VÕ VĂN HOÀNG

Ảnh dự thi: - Ảnh 7.

Lắp tủ điện

Ảnh: VÕ VĂN HOÀNG

Ảnh dự thi: - Ảnh 8.

Vệ sinh sứ lưới điện cao thế

Ảnh: VÕ VĂN HOÀNG

Ảnh dự thi: - Ảnh 9.

Khắc phục sự cố mất điện

Ảnh: VÕ VĂN HOÀNG

Ảnh dự thi: - Ảnh 10.

Sửa chữa điện nóng

Ảnh: VÕ VĂN HOÀNG

Ảnh dự thi: - Ảnh 11.

Kiểm tra đường dây trạm GIS - Củ Chi

Ảnh: VÕ VĂN HOÀNG

Ảnh dự thi: - Ảnh 12.

Gắn cầu dao tủ biến áp

Ảnh: VÕ VĂN HOÀNG

Ảnh dự thi: - Ảnh 13.

Làm đầu cáp ngầm trung thế

Ảnh: VÕ VĂN HOÀNG

Ảnh dự thi: - Ảnh 14.

Thi công tủ điện cáp ngầm

Ảnh: VÕ VĂN HOÀNG

Ảnh dự thi: - Ảnh 15.

Tách vỏ dây điện làm đầu cáp ngầm

Ảnh: VÕ VĂN HOÀNG

Ảnh dự thi: - Ảnh 16.

Thay cáp mới

Ảnh: VÕ VĂN HOÀNG

Ảnh dự thi: - Ảnh 17.

Thay biến áp

Ảnh: VÕ VĂN HOÀNG

Ảnh dự thi: - Ảnh 18.

 

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