Ảnh dự thi: Giọt mồ hôi rơi trên má

Nối lại đường cáp ngầm trung thế bị đứt, cung cấp điện cho nhân dân vùng bị mất điện tại đường số 8 (P.An Lạc TP.HCM), do Công ty Điện lực Bình Phú thực hiện.

Khắc phục sự cố cáp ngầm trung thế Ảnh: VÕ VĂN HOÀNG

Thi công lưới điện mới, cung cấp điện cho người dân ở tuyến đường Cao Lỗ (P.Chánh Hưng, TP.HCM) và địa bàn lân cận do Công ty Điện lực Chợ Lớn thi công.

Công việc trên cao Ảnh: VÕ VĂN HOÀNG

Bắt cáp điện Ảnh: VÕ VĂN HOÀNG

Đấu đường dây Ảnh: VÕ VĂN HOÀNG

Thi công đường dây mới Ảnh: VÕ VĂN HOÀNG

Thi công lưới điện mới, đô thị hóa ngành điện tạo mỹ quan cho thành phố xanh, sạch đẹp, an toàn… cung cấp điện cho người dân ở đường An Dương Vương (P.Phú Định TP.HCM) do Công ty Điện lực Chợ Lớn thi công.

Còn ngăn ngừa sự cố phóng điện, giảm tổn thất điện năng, bảo vệ và kéo dài tuổi thọ thiết bị, đảm bảo cung cấp điện liên tục và an toàn… do nhân viên Công ty Điện lực Bà Quẹo thực hiện.

Bắt đường dây cáp ngầm trung thế Ảnh: VÕ VĂN HOÀNG

Lắp tủ điện Ảnh: VÕ VĂN HOÀNG

Vệ sinh sứ lưới điện cao thế Ảnh: VÕ VĂN HOÀNG

Khắc phục sự cố mất điện Ảnh: VÕ VĂN HOÀNG

Sửa chữa điện nóng Ảnh: VÕ VĂN HOÀNG

Kiểm tra đường dây trạm GIS - Củ Chi Ảnh: VÕ VĂN HOÀNG

Gắn cầu dao tủ biến áp Ảnh: VÕ VĂN HOÀNG

Làm đầu cáp ngầm trung thế Ảnh: VÕ VĂN HOÀNG

Thi công tủ điện cáp ngầm Ảnh: VÕ VĂN HOÀNG

Tách vỏ dây điện làm đầu cáp ngầm Ảnh: VÕ VĂN HOÀNG

Thay cáp mới Ảnh: VÕ VĂN HOÀNG