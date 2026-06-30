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Đời sống
Tự hào 50 năm ngành điện thành phố mang tên Bác

Ảnh dự thi: Kiểm tra thiết bị vận hành trạm biến áp

Võ Văn Hoàng (TP.HCM)
Võ Văn Hoàng (TP.HCM)
Hình ảnh dưới đây ghi lại những cảnh nhân viên Điện lực Bình Tân kiểm tra thiết bị vận hành trạm biến áp GIS 220/110 kV Bình Tân (tọa lạc tại địa chỉ 482A, quốc lộ 1, thuộc Khu phố 5, phường Bình Hưng Hoà B, quận Bình Tân (cũ), TP.HCM.
Bộ ảnh dự thi: Kiểm tra thiết bị vận hành trạm biến áp - Ảnh 1.

Kiểm tra MBT T5 110 kV - 22 kV

ẢNH: VÕ VĂN HOÀNG

Bộ ảnh dự thi: Kiểm tra thiết bị vận hành trạm biến áp - Ảnh 2.

Kiểm tra MBT AT2 220 kV - 110 kV

ẢNH: VÕ VĂN HOÀNG

Bộ ảnh dự thi: Kiểm tra thiết bị vận hành trạm biến áp - Ảnh 3.

Kiểm tra tủ sạc tại phòng

ẢNH: VÕ VĂN HOÀNG

Bộ ảnh dự thi: Kiểm tra thiết bị vận hành trạm biến áp - Ảnh 4.

Kiểm tra ACCU

ẢNH: VÕ VĂN HOÀNG

Bộ ảnh dự thi: Kiểm tra thiết bị vận hành trạm biến áp - Ảnh 5.

Kiểm tra tủ điều khiển hệ thống PCCC tại phòng điều hành

ẢNH: VÕ VĂN HOÀNG

Bộ ảnh dự thi: Kiểm tra thiết bị vận hành trạm biến áp - Ảnh 6.

Kiểm tra công tơ tại phòng điều hành

ẢNH: VÕ VĂN HOÀNG

Bộ ảnh dự thi: Kiểm tra thiết bị vận hành trạm biến áp - Ảnh 7.

Theo dõi hệ thống HMI điều khiển máy tính tại phòng điều hành

ẢNH: VÕ VĂN HOÀNG

Bộ ảnh dự thi: Kiểm tra thiết bị vận hành trạm biến áp - Ảnh 8.

Kiểm tra MC 220 kV tại nhà GIS 220 kV

ẢNH: VÕ VĂN HOÀNG

Bộ ảnh dự thi: Kiểm tra thiết bị vận hành trạm biến áp - Ảnh 9.

Kiểm tra MC hợp bộ 22 kV tại phòng hợp bộ

ẢNH: VÕ VĂN HOÀNG

Bộ ảnh dự thi: Kiểm tra thiết bị vận hành trạm biến áp - Ảnh 10.

Kiểm tra tủ điều khiển hệ thống

ẢNH: VÕ VĂN HOÀNG

220 triệu đồng đang đợi chủ nhân

Kỷ niệm 50 năm ngày thành lập Sở Quản lý và phân phối điện TP.HCM (7.8.1976 - 7.8.2026), nay là Tổng công ty Điện lực TP.HCM (EVNHCMC), Báo Thanh Niên và EVNHCMC phát động cuộc thi viết và ảnh Tự hào 50 năm ngành điện thành phố mang tên Bác, với tổng giá trị giải thưởng 220 triệu đồng.

Độc giả Báo Thanh Niên, người dân, cán bộ, công nhân viên, HS-SV, người lao động… đều có thể tham gia cuộc thi, không giới hạn độ tuổi, nghề nghiệp.

Bài dự thi gửi về email: 50namnganhdienthanhpho@thanhnien.vn hoặc gửi bằng đường bưu điện về Tòa soạn Báo Thanh Niên: 268 - 270 Nguyễn Đình Chiểu, P.Xuân Hòa, TP.HCM (ghi rõ: Bài tham dự cuộc thi Tự hào 50 năm ngành điện thành phố mang tên Bác).

Thời hạn gửi bài: từ 11.3 - 30.6.2026

Xem chi tiết thể lệ cuộc thi tại thanhnien.vn

Bộ ảnh dự thi: Kiểm tra thiết bị vận hành trạm biến áp - Ảnh 11.

 

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