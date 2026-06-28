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Đời sống
Tự hào 50 năm ngành điện thành phố mang tên Bác

Ảnh dự thi: Một ngày làm việc của người công nhân điện

Nguyễn Hữu Xuân Phước (PC Chợ Lớn)
Nguyễn Hữu Xuân Phước (PC Chợ Lớn)
7 giờ 30 phút sáng, anh em công nhân điện trong đội tập trung tại đơn vị để điểm danh, phổ biến nhiệm vụ và kiểm tra công tác an toàn trước khi lên đường thực hiện công trình bảo trì lưới điện theo kế hoạch.

Tại hiện trường, sau khi hoàn tất các thủ tục cắt điện và bảo đảm an toàn, chúng tôi bắt đầu thay mới gần 1.000 mét dây trung thế cùng nhiều thiết bị đã vận hành lâu năm của hơn 10 trụ điện. Công việc đòi hỏi người công nhân điện phải leo lên các trụ cao hơn 12 mét, mang theo vật tư và thực hiện từng thao tác chính xác trong điều kiện nắng nóng, gió lớn.

Một ngày làm việc của người công nhân điện - Ảnh 1.

Công việc đòi hỏi người công nhân điện phải leo lên cao

Ảnh: Nguyễn Hữu Xuân Phước

Một ngày làm việc của người công nhân điện - Ảnh 2.

Nhìn xuống dưới mọi thứ đều nhỏ bé

Ảnh: Nguyễn Hữu Xuân Phước

Một ngày làm việc của người công nhân điện - Ảnh 3.

Luồn trong hẻm sâu

Ảnh: Nguyễn Hữu Xuân Phước

Dù công việc nặng nhọc và nhiều thử thách, nhưng anh em luôn phối hợp chặt chẽ, hỗ trợ nhau hoàn thành nhiệm vụ an toàn, đúng tiến độ. Nhìn những đường dây mới được đưa vào vận hành, ai cũng cảm thấy tự hào vì đã góp phần mang đến nguồn điện ổn định, tin cậy cho khách hàng.

Một ngày làm việc của người công nhân điện - Ảnh 4.

Mỗi người mỗi việc

Ảnh: Nguyễn Hữu Xuân Phước

Một ngày làm việc của người công nhân điện - Ảnh 6.

Trên tầng cao

Ảnh: Nguyễn Hữu Xuân Phước

Với tôi, gần 20 năm gắn bó cùng ngành điện, mỗi ngày lao động không chỉ là trách nhiệm mà còn là niềm tự hào của người thợ điện TP.HCM.

220 triệu đồng đang đợi chủ nhân

Kỷ niệm 50 năm ngày thành lập Sở Quản lý và phân phối điện TP.HCM (7.8.1976 - 7.8.2026), nay là Tổng công ty Điện lực TP.HCM (EVNHCMC), Báo Thanh Niên và EVNHCMC phát động cuộc thi viết và ảnh Tự hào 50 năm ngành điện thành phố mang tên Bác, với tổng giá trị giải thưởng 220 triệu đồng.

Độc giả Báo Thanh Niên, người dân, cán bộ, công nhân viên, HS-SV, người lao động… đều có thể tham gia cuộc thi, không giới hạn độ tuổi, nghề nghiệp.

Bài dự thi gửi về email: 50namnganhdienthanhpho@thanhnien.vn hoặc gửi bằng đường bưu điện về Tòa soạn Báo Thanh Niên: 268 - 270 Nguyễn Đình Chiểu, P.Xuân Hòa, TP.HCM (ghi rõ: Bài tham dự cuộc thi Tự hào 50 năm ngành điện thành phố mang tên Bác).

Thời hạn gửi bài: từ 11.3 - 30.6.2026

Xem chi tiết thể lệ cuộc thi tại thanhnien.vn

Một ngày làm việc của người công nhân điện - Ảnh 8.

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