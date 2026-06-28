Ảnh dự thi: Một ngày làm việc của người công nhân điện

Tại hiện trường, sau khi hoàn tất các thủ tục cắt điện và bảo đảm an toàn, chúng tôi bắt đầu thay mới gần 1.000 mét dây trung thế cùng nhiều thiết bị đã vận hành lâu năm của hơn 10 trụ điện. Công việc đòi hỏi người công nhân điện phải leo lên các trụ cao hơn 12 mét, mang theo vật tư và thực hiện từng thao tác chính xác trong điều kiện nắng nóng, gió lớn.

Công việc đòi hỏi người công nhân điện phải leo lên cao Ảnh: Nguyễn Hữu Xuân Phước

Nhìn xuống dưới mọi thứ đều nhỏ bé Ảnh: Nguyễn Hữu Xuân Phước

Luồn trong hẻm sâu Ảnh: Nguyễn Hữu Xuân Phước

Dù công việc nặng nhọc và nhiều thử thách, nhưng anh em luôn phối hợp chặt chẽ, hỗ trợ nhau hoàn thành nhiệm vụ an toàn, đúng tiến độ. Nhìn những đường dây mới được đưa vào vận hành, ai cũng cảm thấy tự hào vì đã góp phần mang đến nguồn điện ổn định, tin cậy cho khách hàng.

Mỗi người mỗi việc Ảnh: Nguyễn Hữu Xuân Phước

Trên tầng cao Ảnh: Nguyễn Hữu Xuân Phước

Với tôi, gần 20 năm gắn bó cùng ngành điện, mỗi ngày lao động không chỉ là trách nhiệm mà còn là niềm tự hào của người thợ điện TP.HCM.