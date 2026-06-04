Ảnh dự thi: Chỗ nghỉ ngơi giữa trưa

Sau nhiều giờ liên tục kéo thay dây trung thế 22 kV dưới cái nắng gay gắt, đến khoảng 12 giờ trưa mọi người mới tranh thủ nghỉ tay ăn uống, lấy sức tiếp tục công việc.

Ảnh: Nguyễn Hữu Xuân Phước

Giữa công trường ngoài đường hầu như không có chỗ tránh nắng, người công nhân điện lặng lẽ ngồi tạm dưới bành cáp nghỉ ngơi vài phút ngắn ngủi. Một khoảnh khắc rất đời thường nhưng phản ánh rõ sự vất vả của anh em ngoài hiện trường, những con người phải dùng sức kéo hàng trăm mét cáp trung thế, chạy đua với thời gian để kịp hoàn thành công việc và trả điện đúng kế hoạch.

Không phải lúc nào nghề điện cũng là những khoảnh khắc hào nhoáng trên trụ cao hay dưới ánh đèn công trình. Đôi khi chỉ là một góc nghỉ tạm giữa trưa nắng, trước khi tiếp tục một ngày dài giữ cho dòng điện luôn thông suốt.