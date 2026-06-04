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Đời sống
Tự hào 50 năm ngành điện thành phố mang tên Bác

Ảnh dự thi: Chỗ nghỉ ngơi giữa trưa

Nguyễn Hữu Xuân Phước
Nguyễn Hữu Xuân Phước
(Công ty Điện lực Chợ Lớn)
04/06/2026 05:32 GMT+7

Bức ảnh được tôi ghi lại vào một buổi trưa tháng 4.2019 trên đường Thoại Ngọc Hầu (Q.Tân Phú cũ), TP.HCM khi anh em thi công công trình bảo trì mùa khô.

Sau nhiều giờ liên tục kéo thay dây trung thế 22 kV dưới cái nắng gay gắt, đến khoảng 12 giờ trưa mọi người mới tranh thủ nghỉ tay ăn uống, lấy sức tiếp tục công việc.

Ảnh dự thi: Chỗ nghỉ ngơi giữa trưa - Ảnh 1.

Ảnh: Nguyễn Hữu Xuân Phước

Giữa công trường ngoài đường hầu như không có chỗ tránh nắng, người công nhân điện lặng lẽ ngồi tạm dưới bành cáp nghỉ ngơi vài phút ngắn ngủi. Một khoảnh khắc rất đời thường nhưng phản ánh rõ sự vất vả của anh em ngoài hiện trường, những con người phải dùng sức kéo hàng trăm mét cáp trung thế, chạy đua với thời gian để kịp hoàn thành công việc và trả điện đúng kế hoạch.

Không phải lúc nào nghề điện cũng là những khoảnh khắc hào nhoáng trên trụ cao hay dưới ánh đèn công trình. Đôi khi chỉ là một góc nghỉ tạm giữa trưa nắng, trước khi tiếp tục một ngày dài giữ cho dòng điện luôn thông suốt.

220 triệu đồng đang đợi chủ nhân

Kỷ niệm 50 năm ngày thành lập Sở Quản lý và phân phối điện TP.HCM (7.8.1976 - 7.8.2026), nay là Tổng công ty Điện lực TP.HCM (EVNHCMC), Báo Thanh Niên và EVNHCMC phát động cuộc thi viết và ảnh Tự hào 50 năm ngành điện thành phố mang tên Bác, với tổng giá trị giải thưởng 220 triệu đồng.

Độc giả Báo Thanh Niên, người dân, cán bộ, công nhân viên, HS-SV, người lao động… đều có thể tham gia cuộc thi, không giới hạn độ tuổi, nghề nghiệp.

Bài dự thi gửi về email: 50namnganhdienthanhpho@thanhnien.vn hoặc gửi bằng đường bưu điện về Tòa soạn Báo Thanh Niên: 268 - 270 Nguyễn Đình Chiểu, P.Xuân Hòa, TP.HCM (ghi rõ: Bài tham dự cuộc thi Tự hào 50 năm ngành điện thành phố mang tên Bác).

Thời hạn gửi bài: từ 11.3 - 30.6.2026

Xem chi tiết thể lệ cuộc thi tại thanhnien.vn

Ảnh dự thi: Chỗ nghỉ ngơi giữa trưa - Ảnh 2.

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