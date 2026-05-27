Ảnh dự thi: 'Thắp sáng từ lòng đất'

Khoảng 9 giờ tối, anh em đã có mặt tại hiện trường chờ đơn vị đào đường triển khai công việc ngầm hóa lưới điện. Giữa đêm khuya, từng tiếng máy cắt bê tông, tiếng cuốc xẻng vang vọng trên con đường vắng.
Đến khoảng 12 giờ đêm hôm đó, hố cáp hoàn thành, anh em bắt đầu xuống hầm thao tác nối cáp xuyên đêm để kịp tiến độ và bàn giao lại mặt đường vào sáng hôm sau.
Công việc dưới hố cáp nóng bức, ngột ngạt nhưng phía trên mặt đường lại lạnh và tiềm ẩn nhiều nguy hiểm khi xe cộ chạy nhanh trong đêm. Trong ca làm hôm đó còn xảy ra tình huống một người chạy xe trong tình trạng say xỉn tông vào rào chắn công trình, suýt lao vào vị trí anh em thợ điện đang làm việc.
Suốt một đêm thức trắng, đến khoảng 5 giờ sáng, khi công việc hoàn tất cũng là lúc người dân bắt đầu ra đường tập thể dục, thành phố dần thức giấc. Anh em lại lặng lẽ thu dọn dụng cụ sau một đêm âm thầm góp phần cho hành trình ngầm hóa lưới điện của thành phố sớm hoàn thành.
220 triệu đồng đang đợi chủ nhân
Kỷ niệm 50 năm ngày thành lập Sở Quản lý và phân phối điện TP.HCM (7.8.1976 - 7.8.2026), nay là Tổng công ty Điện lực TP.HCM (EVNHCMC), Báo Thanh Niên và EVNHCMC phát động cuộc thi viết và ảnh Tự hào 50 năm ngành điện thành phố mang tên Bác, với tổng giá trị giải thưởng 220 triệu đồng.
Độc giả Báo Thanh Niên, người dân, cán bộ, công nhân viên, HS-SV, người lao động… đều có thể tham gia cuộc thi, không giới hạn độ tuổi, nghề nghiệp.
Bài dự thi gửi về email: 50namnganhdienthanhpho@thanhnien.vn hoặc gửi bằng đường bưu điện về Tòa soạn Báo Thanh Niên: 268 - 270 Nguyễn Đình Chiểu, P.Xuân Hòa, TP.HCM (ghi rõ: Bài tham dự cuộc thi Tự hào 50 năm ngành điện thành phố mang tên Bác).
Thời hạn gửi bài: từ ngày 11.3 - 30.6.2026.
Xem chi tiết thể lệ cuộc thi tại thanhnien.vn
Bình luận (0)