Ngành điện TP.HCM chuẩn bị sẵn các kịch bản ứng phó với điện mùa khô

Trung tâm điều độ hệ thống điện TP.HCM sẽ phối hợp với các công ty điện lực có kế hoạch cung ứng điện cho các khu công nghiệp, khu chế xuất, các doanh nghiệp để hoạt động ổn định.

Đầu tư nâng cấp, ngầm hóa lưới điện

Ngày 25.3 tại phường Vũng Tàu (TP.HCM), Tổng công ty Điện lực TP.HCM (EVNHCMC) đã tổ chức Hội nghị về các giải pháp cung ứng điện và dịch vụ điện cho khách hàng khu công nghiệp, khu chế xuất trên địa bàn (thuộc Bà Rịa - Vũng Tàu cũ, nay là TP.HCM). Hội nghị nhằm lắng nghe ý kiến đóng góp của quý khách hàng để hoàn thiện hơn nữa chất lượng phục vụ, hướng tới phát triển bền vững và đồng hành cùng doanh nghiệp.

Hội nghị cũng bàn bạc tìm ra các giải pháp để hoàn thành tốt nhiệm vụ cung cấp điện an toàn, liên tục, ổn định, không ngừng nâng cao chất lượng dịch vụ, góp phần quan trọng vào phát triển kinh tế - xã hội, đặc biệt là mùa khô sắp tới.

Ông Bùi Trung Kiên, Phó tổng giám đốc EVNHCMC phát biểu khai mạc hội nghị

Các đại biểu và khách mời tham dự hội nghị

Theo ông Bùi Trung Kiên, Phó tổng giám đốc EVNHCMC: "Năm 2026, riêng địa bàn Bà Rịa - Vũng Tàu, phải đảm bảo cung ứng trên 9 tỉ kWh - tăng gần 7% so với cùng kỳ. Độ tin cậy cung cấp điện của khu vực Bà Rịa - Vũng Tàu cũ trước sáp nhập là thời gian mất điện 392,06 phút và 3,82 lần, chênh lệch lớn so với mặt bằng TP.HCM cũ là 26,19 phút và 0,27 lần. Chúng tôi cũng đã phân tích nguyên nhân và có phương án xử lý từng bước như tăng cường công tác sửa chữa thường xuyên, sửa chữa lớn, đầu tư cải tạo nâng cấp lưới điện, ngầm hóa lưới điện,… để giảm sự cố, quản lý cắt điện thi công sửa chữa hợp lý, khoa học. Năm 2026, giao chỉ tiêu cho các công ty điện lực trên địa bàn là 336 phút và 2,93 lần - giảm 15% so với năm trước".

Được biết, sau sắp xếp nội bộ và Công ty Điện lực Bà Rịa - Vũng Tàu cũ, EVNHCMC đã thành lập 2 công ty điện lực từ ngày 1.7.2025 để kịp thời tiếp nhận quản lý địa bàn: Công ty Điện lực Vũng Tàu quản lý 11 phường, gồm: Bà Rịa; Long Hương; Tam Long; Phú Mỹ; Tân Thành; Tân Phước; Tân Hải; Vũng Tàu; Tam Thắng; Rạch Dừa; Phước Thắng; 2 xã: Châu Pha, Long Sơn và đặc khu Côn Đảo.

Công ty Điện lực Đất Đỏ quản lý 16 xã, gồm: Đất Đỏ; Long Hải; Long Điền; Phước Hải; Ngãi Giao; Bình Giã; Kim Long; Châu Đức; Xuân Sơn; Nghĩa Thành; Hồ Tràm; Xuyên Mộc; Hòa Hội; Bàu Lâm; Bình Châu; Hòa Hiệp.

EVNHCMC hoàn thiện các công trình lưới điện thông minh phục vụ khu công nghiệp, khu chế xuất trên địa bàn (thuộc Bà Rịa - Vũng Tàu cũ)

Nhân viên Công ty Điện lực Vũng Tàu (EVNHCMC) cắt tỉa các cây xanh, tránh ngã đổ gây sự cố lưới điện

EVNHCMC cũng đã tiếp nhận 465.452 khách hàng với 88% khách hàng sử dụng điện sinh hoạt, 12% khách hàng ngoài sinh hoạt; hơn 3.100 khách hàng điện mặt trời mái nhà - tổng công suất lắp đặt là 320,29 MWp; 847 khách hàng thuộc 17 khu công nghiệp lớn trọng điểm, đây là thành phần chính chiếm 75,3% thương phẩm của toàn địa bàn Bà Rịa - Vũng Tàu cũ, đồng thời quản lý vận hành một hệ thống lưới điện trải rộng gần 2.000 km2 khá phức tạp với 5 trạm 220 kW, 21 trạm 110 kV và 405 km đường dây; 4.358 trạm phân phối và hàng ngàn km đường dây...

EVNHCMC ứng phó với kịch bản tăng cao là 1.423 MW

Đại diện nhiều doanh nghiệp lớn trong các khu công nghiệp tại hội nghị đều đánh giá cao những chuyển biến tích cực của EVNHCMC trong công tác cung cấp điện và dịch vụ khách hàng thời gian qua. Chất lượng điện năng được cải thiện rõ rệt, dịch vụ chăm sóc khách hàng ngày càng chuyên nghiệp, việc xử lý sự cố được thực hiện nhanh chóng, hiệu quả.

Bên cạnh đó cũng có những ý kiến đề nghị ngành điện nên tăng cường thông tin kịp thời khi xảy ra sự cố bất khả kháng, gây mất điện đột xuất, giúp doanh nghiệp chủ động xây dựng phương án sản xuất phù hợp.

Phó tổng giám đốc EVNHCMC Bùi Trung Kiên nêu các kịch bản sẵn sàng ứng phó với điện mùa khô

Ông Nguyễn Ngọc Tuyến, Giám đốc Công ty Điện lực Vũng Tàu (EVNHCMC) trả lời các thắc mắc của doanh nghiệp

Lãnh đạo EVNHCMC ghi nhận các ý kiến đóng góp và trình bày cụ thể các kịch bản ứng phó cung ứng điện mùa khô trên địa bàn với kịch bản cơ sở là 1.350 MW, tăng 5,6% so với cùng kỳ năm 2025, kịch bản tăng cao là 1.423 MW, tăng 11,3% so với cùng kỳ năm 2025.

EVNHCMC cho biết sẽ cập nhật danh sách các khách hàng ưu tiên, trọng điểm do Sở Công thương ban hành; làm việc với Trung tâm Vận hành hệ thống điện quốc gia để được phân bổ công suất cho hợp lý..., tiến tới luôn đảm bảo tốt cho điện sinh hoạt và sản xuất đang vào mùa khô dự báo sẽ rất căng thẳng.