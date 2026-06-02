Tự hào 50 năm ngành điện thành phố mang tên Bác

Ảnh dự thi: 'Khi thành phố lên đèn'

Đỗ Quang Thắng
02/06/2026 07:20 GMT+7

Bộ ảnh dự thi ghi lại những khoảnh khắc quen thuộc tại các quán cà phê khi thành phố lên đèn, nơi ánh sáng điện không chỉ làm bừng sáng không gian mà còn góp phần tạo nên cảm xúc.

Từ những góc phố nhộn nhịp, không gian mở đến những chiếc bàn nhỏ ấm áp, ánh đèn hiện diện như một phần không thể thiếu trong trải nghiệm của con người.

Dưới ánh sáng dịu nhẹ ấy, những cuộc trò chuyện, phút giây thư giãn hay khoảnh khắc lặng yên đều trở nên trọn vẹn hơn.

Không chỉ là nguồn sáng, điện còn góp phần kết nối con người, tạo nên những không gian sống động nhưng vẫn đầy chất “chill” giữa nhịp sống hiện đại.

Ảnh dự thi: 'Khi thành phố lên đèn' - Ảnh 1.

Một chút bình yên cho cuối ngày

Ảnh: Đỗ Quang Thắng

Ảnh dự thi: 'Khi thành phố lên đèn' - Ảnh 2.

Nơi thắp sáng lên những câu chuyện

Ảnh: Đỗ Quang Thắng

Ảnh dự thi: 'Khi thành phố lên đèn' - Ảnh 3.

Đèn, cà phê và những câu chuyện buổi tối

Ảnh: Đỗ Quang Thắng

220 triệu đồng đang đợi chủ nhân

Kỷ niệm 50 năm ngày thành lập Sở Quản lý và phân phối điện TP.HCM (7.8.1976 - 7.8.2026), nay là Tổng công ty Điện lực TP.HCM (EVNHCMC), Báo Thanh Niên và EVNHCMC phát động cuộc thi viết và ảnh Tự hào 50 năm ngành điện thành phố mang tên Bác, với tổng giá trị giải thưởng 220 triệu đồng.

Độc giả Báo Thanh Niên, người dân, cán bộ, công nhân viên, HS-SV, người lao động… đều có thể tham gia cuộc thi, không giới hạn độ tuổi, nghề nghiệp.

Bài dự thi gửi về email: 50namnganhdienthanhpho@thanhnien.vn hoặc gửi bằng đường bưu điện về Tòa soạn Báo Thanh Niên: 268 - 270 Nguyễn Đình Chiểu, P.Xuân Hòa, TP.HCM (ghi rõ: Bài tham dự cuộc thi Tự hào 50 năm ngành điện thành phố mang tên Bác).

Thời hạn gửi bài: từ ngày 11.3 - 30.6.2026.

Xem chi tiết thể lệ cuộc thi tại thanhnien.vn

Ảnh dự thi: 'Khi thành phố lên đèn' - Ảnh 4.

EVNHCMC và ông Phạm Quốc Bảo được biểu dương 'Thành tựu vì Việt Nam số 2026'

Niềm vui bất ngờ vừa đến với Tổng công ty Điện lực TP.HCM (EVNHCMC) khi cùng lúc được vinh danh tại 3 hạng mục: Công nghệ tạo tác động tích cực; Đổi mới sáng tạo vì phát triển bền vững, môi trường xanh và cá nhân ông Phạm Quốc Bảo - Chủ tịch HĐTV được biểu dương ở hạng mục Quản trị và năng lực lãnh đạo.

