Tự hào 50 năm ngành điện thành phố mang tên Bác

Ảnh dự thi: Nâng dòng điện, vững bước tương lai

Nguyễn Hữu Xuân Phước
28/05/2026 06:00 GMT+7

Các bức ảnh được thực hiện vào khoảng tháng 4.2017 trong quá trình thi công công trình nâng cấp điện áp từ 15 kV lên 22 kV tại các tuyến đường trong Khu công nghiệp Tân Bình, TP.HCM.

Để phục vụ công tác nâng cấp lưới điện, công nhân phải thay mới toàn bộ dây dẫn, sứ cách điện, FCO và đấu nối lại các thiết bị trên lưới. Do yêu cầu phải hoàn tất và đóng điện trở lại trong ngày để đảm bảo hoạt động sản xuất của khu công nghiệp, mọi công việc đều được thực hiện với cường độ rất cao từ sáng sớm đến tận chiều tối.

Nâng dòng điện, vững bước tương lai

Ảnh: Nguyễn Hữu Xuân Phước

Giữa cái nắng nóng gay gắt của tháng 4, anh em công nhân liên tục đứng trên cao nhiều giờ, nhiều thao tác phải nhào người từ trụ điện ra phía dây dẫn để lắp đặt và đấu nối thiết bị. Những cuộn dây, vật tư nặng hàng chục ký được kéo bằng sức người, từng mét dây được gánh và đưa lên không trung trong điều kiện làm việc đầy áp lực và mệt nhọc.

Mồ hôi, bụi bặm và những ngày làm việc liên tục từ sáng đến chiều tối đã trở thành hình ảnh quen thuộc của anh em ngoài hiện trường. Những bữa nghỉ trưa chỉ vội vàng với ổ bánh mì hay chiếc bánh bao bên lề đường rồi lại tiếp tục công việc, quyết tâm hoàn thành công trình đúng tiến độ. Một khoảnh khắc rất đời thường, nhưng cũng nói lên sự vất vả và tinh thần trách nhiệm thầm lặng của người công nhân ngành điện.

220 triệu đồng đang đợi chủ nhân

Kỷ niệm 50 năm ngày thành lập Sở Quản lý và phân phối điện TP.HCM (7.8.1976 - 7.8.2026), nay là Tổng công ty Điện lực TP.HCM (EVNHCMC), Báo Thanh Niên và EVNHCMC phát động cuộc thi viết và ảnh Tự hào 50 năm ngành điện thành phố mang tên Bác, với tổng giá trị giải thưởng 220 triệu đồng.

Độc giả Báo Thanh Niên, người dân, cán bộ, công nhân viên, HS-SV, người lao động… đều có thể tham gia cuộc thi, không giới hạn độ tuổi, nghề nghiệp.

Bài dự thi gửi về email: 50namnganhdienthanhpho@thanhnien.vn hoặc gửi bằng đường bưu điện về Tòa soạn Báo Thanh Niên: 268 - 270 Nguyễn Đình Chiểu, P.Xuân Hòa, TP.HCM (ghi rõ: Bài tham dự cuộc thi Tự hào 50 năm ngành điện thành phố mang tên Bác).

Thời hạn gửi bài: từ 11.3 - 30.6.2026.

Xem chi tiết thể lệ cuộc thi tại thanhnien.vn

