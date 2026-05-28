Ảnh dự thi: Nâng dòng điện, vững bước tương lai

Để phục vụ công tác nâng cấp lưới điện, công nhân phải thay mới toàn bộ dây dẫn, sứ cách điện, FCO và đấu nối lại các thiết bị trên lưới. Do yêu cầu phải hoàn tất và đóng điện trở lại trong ngày để đảm bảo hoạt động sản xuất của khu công nghiệp, mọi công việc đều được thực hiện với cường độ rất cao từ sáng sớm đến tận chiều tối.

Nâng dòng điện, vững bước tương lai Ảnh: Nguyễn Hữu Xuân Phước

Giữa cái nắng nóng gay gắt của tháng 4, anh em công nhân liên tục đứng trên cao nhiều giờ, nhiều thao tác phải nhào người từ trụ điện ra phía dây dẫn để lắp đặt và đấu nối thiết bị. Những cuộn dây, vật tư nặng hàng chục ký được kéo bằng sức người, từng mét dây được gánh và đưa lên không trung trong điều kiện làm việc đầy áp lực và mệt nhọc.

Mồ hôi, bụi bặm và những ngày làm việc liên tục từ sáng đến chiều tối đã trở thành hình ảnh quen thuộc của anh em ngoài hiện trường. Những bữa nghỉ trưa chỉ vội vàng với ổ bánh mì hay chiếc bánh bao bên lề đường rồi lại tiếp tục công việc, quyết tâm hoàn thành công trình đúng tiến độ. Một khoảnh khắc rất đời thường, nhưng cũng nói lên sự vất vả và tinh thần trách nhiệm thầm lặng của người công nhân ngành điện.