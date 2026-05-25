Ngành điện TP.HCM đã giúp chúng tôi hình thành 'thói quen tốt'

Thay đổi thói quen trong bối cảnh nhu cầu năng lượng ngày càng lớn
Buổi trưa giữa mùa nóng, cơ quan tôi vẫn sáng đèn hành lang. Trong không ít căn hộ, tôi đã bắt gặp điều hòa chạy suốt cả ngày dù ở nhà chỉ có một người hoặc thậm chí không có ai.
Ở các cửa hàng nhỏ, tủ đông mở cửa liên tục, quạt bật tối đa, bảng hiệu sáng từ sáng sớm. Những hình ảnh quen thuộc ấy đã trở thành một phần rất bình thường của đời sống đô thị. Điện, theo thời gian, dần trở thành thứ hiển nhiên đến mức ít người còn để ý mình đang sử dụng nó như thế nào.
Bản thân tôi cũng đã giật mình khi nhìn hóa đơn tăng. Tuy vậy, cuộc thi viết Tiết kiệm điện thành thói quen do Tổng công ty Điện lực TP.HCM (EVNHCMC) phối hợp Báo Thanh Niên tổ chức hằng năm đã xuất hiện như một lời nhắc đúng lúc cho tôi và gia đình: Tiết kiệm điện không phải là khẩu hiệu, mà là câu chuyện đời sống của từng gia đình.
Câu chuyện điện năng hôm nay không còn đơn thuần là chuyện tiền điện mỗi tháng bởi trong bối cảnh nhu cầu năng lượng ngày càng lớn, việc thay đổi thói quen sử dụng điện đã trở thành vấn đề của cả xã hội.
Sự lãng phí điện không ồn ào, không dễ nhìn thấy, nhưng lại âm thầm và dai dẳng. Đó là chiếc tivi ở chế độ chờ suốt đêm, chiếc sạc điện thoại luôn cắm ổ điện dù không sử dụng, hay điều hòa chạy liên tục với nhiệt độ thấp hơn mức cần thiết. Mỗi hành động riêng lẻ có vẻ nhỏ bé, nhưng khi nhân lên trong hàng triệu gia đình, con số trở nên đáng kể.
Trong nhiều năm, điện được xem là nguồn năng lượng ổn định. Sự ổn định ấy vô tình tạo nên tâm lý "điện luôn có sẵn". Từ đó, việc tiết kiệm điện dần bị xem nhẹ. Nhiều người nghĩ rằng "mỗi nhà một chút không đáng kể" hoặc "bật thêm một thiết bị cũng không ảnh hưởng gì".
Chính vì thế, khi cuộc thi viết viết Tiết kiệm điện thành thói quen do EVNHCMC phối hợp Báo Thanh Niên phát động, nhiều người nhận ra đây không chỉ là một sân chơi báo chí mà còn là dịp để nhìn lại thói quen sinh hoạt đã hình thành từ lâu nhưng ít khi được đặt câu hỏi. Và bản thân tôi năm nào cũng cố gắng tham dự cuộc thi, không hẳn vì giải thưởng mà còn vì mình có thể góp ý kiến, tiếng nói từ kinh nghiệm bản thân và học hỏi mọi người.
Nhu cầu điện tăng nhanh cùng với tốc độ đô thị hóa
Sau mỗi cuộc thi như vậy, tôi hiểu rằng, ngày trước, tiết kiệm điện chủ yếu gắn với việc giảm chi tiêu. Ngày nay, ý nghĩa của nó đã rộng hơn. Nhu cầu điện tăng nhanh cùng với tốc độ đô thị hóa và sự phổ biến của thiết bị điện trong đời sống.
Mỗi kilowatt giờ điện tiết kiệm được là phần điện không cần phải sản xuất thêm, không tiêu tốn thêm tài nguyên và không tạo thêm áp lực cho môi trường. Vì thế, tiết kiệm điện dần trở thành trách nhiệm chung của cộng đồng.
Cuộc thi do ngành điện TP.HCM và Báo Thanh Niên tổ chức vì thế mang ý nghĩa vượt ra ngoài khuôn khổ một hoạt động truyền thông. Nó đặt vấn đề tiết kiệm điện vào đúng vị trí: một câu chuyện xã hội cần được chia sẻ rộng rãi. Và như tôi đã đề cập ở trên, điểm đáng chú ý của cuộc thi là cách tiếp cận rất đời thường.
Thay vì những khẩu hiệu khô cứng, câu chuyện tiết kiệm điện được kể bằng trải nghiệm thật của mỗi gia đình và mỗi cá nhân. Khi những câu chuyện ấy được chia sẻ trên mặt báo, tiết kiệm điện không còn là mệnh lệnh từ bên ngoài. Nó trở thành trải nghiệm gần gũi, có thật và có thể làm theo. Sức lan tỏa của câu chuyện đời sống vì thế mạnh hơn bất kỳ khẩu hiệu nào.
Chính ở điểm này, cuộc thi đã tạo ra một hiệu ứng tích cực: Biến tiết kiệm điện thành chủ đề được nói đến, được kể lại và được nhân rộng trong cộng đồng.
Thực tế cho thấy, từ kinh nghiệm của bản thân tôi, tiết kiệm điện không đòi hỏi những biện pháp phức tạp. Đôi khi chỉ cần tăng nhiệt độ điều hòa thêm vài độ, tắt đèn khi rời khỏi phòng, rút sạc điện thoại khi không sử dụng, tận dụng ánh sáng và gió tự nhiên hay sử dụng thiết bị tiết kiệm năng lượng. Những thay đổi nhỏ ấy không làm cuộc sống kém tiện nghi. Ngược lại, chúng giúp cuộc sống trở nên có ý thức hơn. Mỗi hành động tiết kiệm điện là một cách nhắc nhở rằng năng lượng không phải là nguồn tài nguyên vô hạn. Khi những thói quen nhỏ được kể lại, chia sẻ và lan tỏa thông qua cuộc thi, chúng dần hình thành một nếp sống mới.
Tiết kiệm điện, vì thế, không còn là hành động riêng lẻ. Nó trở thành một phần của lối sống văn minh đô thị. Một cộng đồng biết sử dụng năng lượng hợp lý là một cộng đồng biết nghĩ đến tương lai.
Những cuộc thi như sáng kiến của EVNHCMC và Báo Thanh Niên có thể không tạo ra sự thay đổi tức thì nhưng sẽ gieo những hạt mầm ý thức. Và chính từ những thay đổi nhỏ trong mỗi gia đình, những hạt mầm ấy sẽ lớn lên thành thói quen, thành văn hóa.
Tự hào 50 năm ngành điện thành phố mang tên Bác với tổng giải thưởng 220 triệu đồng
Nhân kỷ niệm 50 năm ngày thành lập Sở Quản lý và phân phối điện TP.HCM (7.8.1976 - 7.8.2026), nay là Tổng công ty Điện lực TP.HCM (EVNHCMC), Báo Thanh Niên và EVNHCMC phát động cuộc thi viết và ảnh: Tự hào 50 năm ngành điện thành phố mang tên Bác.
Cuộc thi nhằm tôn vinh chặng đường 50 năm xây dựng, phát triển, đồng thời lan tỏa hình ảnh đẹp của ngành điện tận tụy - bản lĩnh - hiện đại - nhân văn - nghĩa tình.
Tổng giải thưởng là 220 triệu đồng.
Tất cả độc giả Báo Thanh Niên, người dân, cán bộ, công nhân viên, học sinh - sinh viên, người lao động… đều có thể tham gia cuộc thi, không giới hạn độ tuổi, nghề nghiệp.
Số lượng tác phẩm dự thi: Không hạn chế.
Nội dung dự thi: Tác phẩm dự thi là các bài viết ảnh phản ánh sự đổi thay mạnh mẽ của ngành điện TP.HCM trong suốt 50 năm qua; vai trò cung cấp điện cho phát triển kinh tế - xã hội; ứng dụng công nghệ, chuyển đổi số; các công trình tiêu biểu; cùng những phản ánh chân thực, xúc động về ngành điện.
Các sự kiện, ấn tượng của người dân/khách hàng trước sự thay đổi từng ngày của ngành điện TP.HCM về chất lượng dịch vụ, chất lượng cung ứng, chất lượng nguồn điện. Câu chuyện mà người dân/khách hàng chứng kiến về cấp điện cho phát triển công nghiệp đầu tàu kinh tế của cả nước, cho sự phát triển kinh tế - xã hội; đời sống của người dân tại vùng sâu, vùng khó khăn, nơi đảo xa… được thay đổi nhờ có điện.
Hạng mục bài viết: Cơ cấu giải thưởng 100.000.000 đồng, gồm:
- 1 giải nhất: 10.000.000 đồng/giải, quà tặng và giấy chứng nhận.
- 2 giải nhì: 8.000.000 đồng/giải, quà tặng và giấy chứng nhận.
- 4 giải ba: 6.000.000 đồng/giải, quà tặng và giấy chứng nhận.
- 25 giải khuyến khích: 2.000.000 đồng/giải, quà tặng và giấy chứng nhận.
Hạng mục ảnh, với các chủ đề:
- Điện lực TP.HCM với đời sống: Góp phần phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo điện cho sản xuất, sinh hoạt, quốc phòng - an ninh.
- Ngành điện năng động, sáng tạo, chuyên nghiệp: Hình ảnh cán bộ, công nhân viên trong lao động; phong trào thi đua; công trình đầu tư phát triển lưới điện; dịch vụ khách hàng; hoạt động an sinh xã hội.
- Lưới điện thông minh - chuyển đổi số: SCADA/DMS, điều khiển từ xa, trạm không người trực, AI, đo xa, camera nhiệt…
- Điện hướng tới tương lai xanh: Công nghệ mới, năng lượng sạch, giải pháp giảm phát thải, hiện đại hóa lưới phân phối...
Cơ cấu giải thưởng: 120.000.000 đồng, gồm:
- 1 giải nhất: 20.000.000 đồng và giấy chứng nhận.
- 2 giải nhì: 15.000.000 đồng/giải và giấy chứng nhận.
- 3 giải ba: 10.000.000 đồng/giải và giấy chứng nhận.
- 20 giải khuyến khích: 2.000.000 đồng/giải và giấy chứng nhận.
- 50 ảnh được chọn triển lãm (không đọat các giải thưởng) nhận nhuận ảnh 500.000 đồng.
Bài dự thi gửi về email: 50namnganhdienthanhpho@thanhnien.vn hoặc gửi bằng đường bưu điện về Tòa soạn Báo Thanh Niên: 268 - 270 Nguyễn Đình Chiểu, phường Xuân Hòa, TP.HCM (ghi rõ: Bài tham dự cuộc thi Tự hào 50 năm ngành điện thành phố mang tên Bác).
Thời hạn gửi bài: từ ngày 11.3 - 30.6.2026.
