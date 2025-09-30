Sáng 30.9 tại TP.HCM, Báo Thanh Niên và Tổng công ty Điện lực TP.HCM (EVNHCMC) tiến hành Lễ tổng kết, trao giải cuộc thi Tiết kiệm điện thành thói quen lần 3 với chủ đề An toàn tiết kiệm, kinh nghiệm sẻ chia. Ban tổ chức cũng tiến hành buổi giao lưu, chia sẻ những kinh nghiệm quý giá trải nghiệm từ thực tế của chính các tác giả và đại sứ của cuộc thi.

Thay mặt Báo Thanh Niên, Tổng biên tập Nguyễn Ngọc Toàn gửi lời trân trọng cám ơn đến lãnh đạo EVNHCMC đã đồng hành để báo có cuộc thi đầy ý nghĩa và thiết thực Ảnh: NGỌC DƯƠNG

Ông Phạm Quốc Bảo, Chủ tịch HĐTV EVNHCMC, đồng Trưởng ban tổ chức, phát biểu Ảnh: NGỌC DƯƠNG

Từ trái qua: Ông Võ Quang Lâm, nguyên Phó tổng giám đốc EVN; nhà báo Lâm Hiếu Dũng - Phó tổng biên tập Báo Thanh Niên và ông Bùi Việt Hà, Phó trưởng ban Truyền thông và văn hóa doanh nghiệp EVN Ảnh: NGỌC DƯƠNG

Bà Trịnh Thị Thanh, Phó chủ tịch thường trực Hội LHPN TP.HCM tham dự lễ tổng kết và trao giải Ảnh: NGỌC DƯƠNG

Thay mặt Báo Thanh Niên, Tổng biên tập Nguyễn Ngọc Toàn gửi lời trân trọng cám ơn đến lãnh đạo EVNHCMC đã đồng hành để báo có cuộc thi đầy ý nghĩa và thiết thực Tiết kiệm điện thành thói quen thường niên, qua đó giúp mọi người nâng cao nhận thức, hình thành thói quen sử dụng điện an toàn, tiết kiệm cũng như góp phần lan tỏa rộng rãi những hình ảnh đẹp về ngành điện. Như người xưa từng đúc kết "gừng càng già càng cay", cuộc thi Tiết kiệm điện thành thói quen tới mùa thứ 3 càng nhận nhiều bài dự thi hơn, nội dung phản ánh đa dạng hơn với nhiều vấn đề rất thiết thực trong đời sống liên quan đến sử dụng điện an toàn và tiết kiệm".

Nhà báo Nguyễn Ngọc Toàn cho biết, ở nội dung video clip, Ban tổ chức thực sự bất ngờ với nội dung và chất lượng tác phẩm. Lần đầu tiên mở rộng thêm hình thức này nhưng cuộc thi đã tiếp nhận được nhiều video hoàn chỉnh, được quay và dựng lại công phu mà nhiều giải thưởng cao được trao hôm nay là sự ghi nhận xứng đáng cho thành quả lao động cần mẫn, đầy sáng tạo của các tác giả.

Tổng biên tập Báo Thanh Niên cũng ghi nhận sáng kiến của tác giả Hồ Thị Như Thủy (ở TP.Huế) là mỗi hộ gia đình nên sở hữu một "tài khoản điện cá nhân" như một profile Facebook - cập nhật hành vi sử dụng điện hằng ngày: quạt chạy bao lâu, tivi bật lúc nào, ai thường quên tắt đèn, ai sạc điện thoại suốt đêm... Các dữ liệu này được trực quan hóa thành biểu đồ đơn giản, có thể ghi tay hoặc nhập vào công cụ Google Sheet, nhờ đó dễ dàng xác định: người nào tiêu thụ điện nhiều nhất, thiết bị nào có hệ số sử dụng bất thường và đâu là "điểm nghẽn" dẫn đến tình trạng tiêu thụ quá tải vào giờ cao điểm (bài 'Tài khoản điện cá nhân' như mạng xã hội chính chủ, tại sao không? đăng trên Báo Thanh Niên số ra ngày 11.7.2025). "Có thể nói đây là một sáng kiến rất hay", nhà báo Nguyễn Ngọc Toàn nhấn mạnh.

"Qua cuộc thi, tôi cảm nhận được một bức tranh đa dạng và chân thực về đời sống sử dụng điện của người dân Việt Nam hiện nay", tiến sĩ Nguyễn Công Tráng, giảng viên khoa Điện – Điện tử (Trường ĐH Tôn Đức Thắng) Ảnh: NGỌC DƯƠNG

"Là một người đại diện cho sứ mệnh bảo vệ môi trường, Hà luôn tin rằng những hành động nhỏ mỗi ngày như tắt đèn khi không sử dụng, chọn thiết bị tiết kiệm điện, hay đơn giản là lan tỏa thói quen sống xanh đều có thể tạo nên sự thay đổi lớn cho hành tinh của chúng ta" Hoa hậu Thanh Hà chia sẻ Ảnh: NGỌC DƯƠNG

Nghệ sĩ Hòa Hiệp: "Từ vai trò là đại sứ của cuộc thi, tôi nhận ra nhiều bài học cho bản thân và gia đình, nhất là khi có con nhỏ để hình thành những thói quen đơn giản không để xảy ra các sự cố đáng tiếc" Ảnh: NGỌC DƯƠNG

An toàn và tiết kiệm điện phải trở thành nếp nhà

Chia sẻ về cơ duyên đưa mình tới với cuộc thi Tiết kiệm điện thành thói quen lần 3, tác giả Lê Thị Ngọc Hân cho biết: "Thông qua một người bạn từng tham gia hai mùa trước tôi vào xem và cảm thấy cuốn hút bởi sức hấp dẫn của đề tài quá hay và quyết định... vào cuộc ngay. Từng làm đại sứ về môi trường một công ty của Đức nên tôi luôn mong an toàn và tiết kiệm điện phải trở thành nếp nhà để mọi người trở thành tấm gương lan tỏa đến đời sống. Và Tiết kiệm điện thành thói quen trở thành sân chơi vừa giúp để chúng tôi "trổ tài" còn có thêm cơ hội học hỏi kinh nghiệm, từ đó có những hành động tốt đơn giản, kiên trì và duy trì theo thời gian để góp phần bảo vệ môi trường và an ninh năng lượng cho quốc gia".

Tiến sĩ Nguyễn Công Tráng, giảng viên Khoa Điện - Điện tử (Trường ĐH Tôn Đức Thắng, thành viên Ban giám khảo nhận xét: "Qua cuộc thi, tôi cảm nhận được một bức tranh đa dạng và chân thực về đời sống sử dụng điện của người dân Việt Nam hiện nay. Mỗi một câu chuyện là một mảnh ghép sinh động. Từ những người lính nơi hải đảo xa xôi vẫn luôn kiên trì với gia đình tận dụng gió và nắng, đến những bà mẹ, bà nội bền bỉ rút phích cắm, tắt đèn, dạy con cháu tiết kiệm từ những hành động rất nhỏ".

Tiến sĩ Nguyễn Công Tráng (phải) và nhà thơ - nhà báo Lê Minh Quốc (bìa trái) trao giải cho đại diện tác giả nhận giải 3 hạng mục video Ảnh: NGỌC DƯƠNG

Ông Bùi Trung Kiên, Phó tổng giám đốc EVNHCMC (phải) và nhà báo Lâm Hiếu Dũng, Phó tổng biên tập Báo Thanh Niên trao giải cho tác giả nhận giải nhì hạng mục bài viết Ảnh: NGỌC DƯƠNG

Nhà báo Nguyễn Ngọc Toàn, Phó chủ tịch T.Ư Hội LHTN Việt Nam, Tổng biên tập Báo Thanh Niên (bên phải) và Chủ tịch HĐTV EVNHCMC Phạm Quốc Bảo (trái) trao giải nhất hạng mục Video Ảnh: NGỌC DƯƠNG

Ông Võ Quang Lâm, nguyên Phó tổng giám đốc EVN (trái) và bà Nguyễn Thị Kim Ngọc, Phó giám đốc Sở Công thương TP.HCM trao giải nhất cho tác giả Trần Văn Tám Ảnh: NGỌC DƯƠNG

"Điểm chung nổi bật các bài viết năm nay chính là tính nhân văn và sự bền bỉ: tiết kiệm điện không chỉ để giảm chi phí mà còn thể hiện tình thương giữa các thế hệ trong gia đình, trách nhiệm với cộng đồng và thiên nhiên. Từ những việc nhỏ như rút phích cắm, tắt đèn, mở cửa đón gió, đến các giải pháp công nghệ như lắp đặt pin mặt trời, bình nước nóng năng lượng mặt trời, theo dõi điện bằng ứng dụng di động hay xây dựng "tài khoản điện cá nhân", các nhân vật đều cho thấy tiết kiệm điện là hành động thiết thực, không hề xa vời", tiến sĩ Nguyễn Công Tráng nhấn mạnh.

Niềm vui và hạnh phúc được trao giải nhất cho tác phẩm Tự học kỹ năng an toàn về điện: Không biết cứ hỏi... tổng đài 1900 545454 rạng ngời trên gương mặt của tác giả Trần Văn Tám. Ông cho biết năm nào cũng gửi bài dự thi và lần này được giải cao nhất. "Từng là người làm công tác quản lý nên tôi thường xuyên nhắc nhở việc sử dụng điện an toàn và tiết kiệm trong học sinh và thầy cô giáo của trường để hình thành thói quen này. Từ thói quen tốt sẽ hình thành kỹ năng để mang lại đời sống tích cực".

Tác giả Trần Văn Tám cũng nhắc lại câu chuyện của ông về việc nhà gặp sự cố bị mất điện, ông đã gọi điện lên tổng đài 1900 545454 và được giải quyết ngay, giúp ông có được bài viết hấp dẫn nhận giải thưởng cao nhất của cuộc thi.

"Ngoài những kỹ năng đơn giản như thay bóng đèn cũ, hệ thống điện luôn kiểm tra để tránh chập, giật thì gặp thắc mắc về chuyên môn hãy hỏi tổng đài "biết tuốt luốt" của ngành điện, chúng ta sẽ có vô số kinh nghiệm để ứng dụng vào tiết kiệm điện và an toàn rất hiệu quả", ông Trần Văn Tám nhấn mạnh.

Phương thức tuyên truyền hấp dẫn, trực quan, thu hút đông đảo người theo dõi "Song song với nhiệm vụ sản xuất – kinh doanh, EVNHCMC còn đặc biệt quan tâm đến việc xây dựng văn hóa sử dụng điện an toàn, tiết kiệm trong cộng đồng xã hội. Cuộc thi viết Tiết kiệm điện thành thói quen lần 3 với chủ đề An toàn tiết kiệm - kinh nghiệm sẻ chia các bài dự thi ngày càng có chất lượng cao, không chỉ dừng lại ở những giải pháp kỹ thuật, mà còn phản ánh những hoạt động thường nhật, giản dị nhưng sâu sắc nghĩa về việc sử dụng điện an toàn – tiết kiệm. Đặc biệt, sự xuất hiện của nhiều clip sinh động cũng mang lại một phương thức tuyên truyền hấp dẫn, trực quan, thu hút đông đảo người theo dõi" Chủ tịch HĐTV EVNHCMC Phạm Quốc Bảo

Tham dự Lễ tổng kết và trao giải cuộc thi Tiết kiệm điện thành thói quen lần 3, với chủ đề An toàn tiết kiệm - kinh nghiệm sẻ chia, về phía Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) có ông Võ Quang Lâm, nguyên Phó tổng giám đốc EVN; ông Bùi Việt Hà, Phó trưởng ban Truyền thông và văn hóa doanh nghiệp EVN; bà Đinh Thị Bảo Ngọc, Giám đốc Trung tâm Truyền thông và thông tin điện lực EVNEIC. Về đại diện Sở, ban ngành có bà Nguyễn Thị Kim Ngọc, Phó giám đốc Sở Công thương TP.HCM, bà Trịnh Thị Thanh, Phó chủ tịch thường trực Hội LHPN TP.HCM. Về phía Báo Thanh Niên - đơn vị đồng tổ chức, có nhà báo Nguyễn Ngọc Toàn, Phó chủ tịch T.Ư Hội LHTN Việt Nam, Bí thư Đảng ủy, Tổng biên tập Báo Thanh Niên; nhà báo Lâm Hiếu Dũng, Phó tổng biên tập; nhà báo Đức Trung, Ủy viên Ban biên tập, Tổng thư ký tòa soạn. Về phía EVNHCMC - đơn vị đồng tổ chức, có ông Phạm Quốc Bảo, Chủ tịch HĐTV; ông Nguyễn Văn Thanh, Tổng giám đốc; và Phó tổng EVNHCMC ông Bùi Trung Kiên. Ban giám khảo cuộc thi có tiến sĩ Nguyễn Công Tráng, giảng viên khoa Điện – Điện tử (Trường ĐH Tôn Đức Thắng); nhà thơ - nhà báo Lê Minh Quốc, cùng hai đại sứ: Hoa hậu môi trường thế giới 2023 – Nguyễn Thanh Hà và nghệ sĩ Hoà Hiệp; cùng đông đủ các khách mời.











