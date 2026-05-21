Ảnh dự thi: Giữ sáng trong đêm

Nhận được tin báo của nhân dân, công nhân đã nhanh chóng có mặt tại hiện trường, triển khai công việc như đào lỗ dựng trụ mới, tháo hạ dây dẫn và các thiết bị trên trụ cũ kỹ để đảm bảo an toàn lao động.

Giữ sáng trong đêm Ảnh: Nguyễn Hữu Xuân Phước

Công việc kéo dài liên tục cho đến tối mịt. Mồ hôi, bụi đất và cái nóng hầm hập của thời tiết vẫn không làm chùn lòng anh em say nghề. Từng người chia nhau từng phần việc, phối hợp nhịp nhàng với tinh thần trách nhiệm và sự tận tụy cao nhất, thể hiện sự hy sinh thầm lặng và nỗ lực hết mình để giữ cho dòng điện thành phố luôn được thông suốt hằng ngày.