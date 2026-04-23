Đời sống

Tự hào 50 năm ngành điện thành phố mang tên Bác: Ảnh dự thi

Lê Văn Cả
(TP.HCM)
23/04/2026 06:22 GMT+7

'Giữa trưa nắng gắt/Ông trời đổ lửa/Mặt đất như nung/Héo từng ngọn cỏ/Các chú thợ điện/Chẳng ngại gian khó/Trèo cây cột cao/Áo đẫm mồ hôi/Đem dòng ánh sáng/Về cùng trăng sao…'.

Tôi ngồi viết những câu thơ này mà lòng bồi hồi xúc động khi giữa buổi ban trưa gay gắt, những người thợ điện của thành phố mang tên Bác đang vắt vẻo trên không trung, cách mặt đất hàng chục mét bất chấp nguy hiểm, để thi công thay trụ và lưới điện thông minh trên đường Phan Xích Long (TP.HCM).

Ảnh dự thi - Ảnh 1.
Ảnh dự thi - Ảnh 2.

Ảnh: Lê Văn Cả


220 triệu đồng đang đợi chủ nhân

Kỷ niệm 50 năm ngày thành lập Sở Quản lý và phân phối điện TP.HCM (7.8.1976 - 7.8.2026), nay là Tổng công ty Điện lực TP.HCM (EVNHCMC), Báo Thanh Niên và EVNHCMC phát động cuộc thi viết và ảnh Tự hào 50 năm ngành điện thành phố mang tên Bác, với tổng giá trị giải thưởng 220 triệu đồng.

Độc giả Báo Thanh Niên, người dân, cán bộ, công nhân viên, HS-SV, người lao động… đều có thể tham gia cuộc thi, không giới hạn độ tuổi, nghề nghiệp.

Bài dự thi gửi về email: 50namnganhdienthanhpho@thanhnien.vn hoặc gửi bằng đường bưu điện về Tòa soạn Báo Thanh Niên: 268 - 270 Nguyễn Đình Chiểu, P.Xuân Hòa, TP.HCM (ghi rõ: Bài tham dự cuộc thi Tự hào 50 năm ngành điện thành phố mang tên Bác).

Thời hạn gửi bài: từ 11.3 - 30.6.2026.

Xem chi tiết thể lệ cuộc thi tại thanhnien.vn

Ảnh dự thi: Nhịp đập thành thị

Ảnh dự thi: Nhịp đập thành thị

Bức ảnh khắc họa sự đối lập giữa nét tĩnh lặng, cũ kỹ của khu dân cư với nhịp sống hối hả nơi đô thị hiện đại.

Những thanh âm quen thuộc của một thời

Khám phá thêm chủ đề

Ngành điện đường Phan xích long Tự hào 50 năm ngành điện thành phố mang tên Bác 50 năm ngành điện thành phố Báo Thanh Niên cuộc thi viết và ảnh Tổng Công ty Điện lực TP.HCM
