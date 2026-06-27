Côn Đảo xa nay đã liền bờ

Nhắc đến Côn Đảo, người ta thường nhớ ngay đến nơi biển trời từng chứng kiến biết bao mất mát, đau thương khi chiến tranh phi nghĩa cướp đi sinh mạng của những người con ưu tú của dân tộc Việt Nam.
Dòng điện xuyên biển - nối với đất liền
Khởi công từ cuối năm 2024, dự án "Cấp điện từ lưới điện quốc gia cho Côn Đảo" đối mặt với vô vàn khó khăn do điều kiện địa lý phức tạp, thời tiết khắc nghiệt và yêu cầu kỹ thuật đặc biệt. Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) cùng các đơn vị thi công đã nỗ lực vượt qua nhiều thách thức để đưa công trình về đích đúng tiến độ.
Niềm vui nối tiếp khi vào lúc 19 giờ 9 phút ngày 2.9.2025, dự án chính thức đóng điện thành công cho đặc khu Côn Đảo, đúng dịp kỷ niệm 80 năm Quốc khánh nước CHXHCN Việt Nam. Tiếp đó, lúc 4 giờ 5 phút ngày 4.9.2025, trạm biến áp 110 kV Côn Đảo cũng được đóng điện xung kích thành công.
Đây là công trình cáp ngầm xuyên biển dài nhất Đông Nam Á, toàn bộ quá trình thiết kế, thi công và vận hành đều do đội ngũ trong nước đảm nhiệm. Thành tựu này đánh dấu bước tiến quan trọng của Việt Nam trong lĩnh vực hạ tầng năng lượng biển đảo, đồng thời khẳng định năng lực làm chủ công nghệ của các doanh nghiệp Việt Nam.
Điện lưới quốc gia về đảo đã mở ra nhiều cơ hội phát triển kinh tế - xã hội. Anh Phạm Quốc Khánh, chủ cơ sở kinh doanh hàng lưu niệm tại Côn Đảo chia sẻ: "Nhờ có điện ổn định, người dân có thể mạnh dạn đầu tư máy móc hiện đại để nâng cao năng suất lao động. Điện lưới quốc gia là yếu tố then chốt thúc đẩy kinh tế phát triển và nâng cao chất lượng cuộc sống của người dân trên đảo".
Lưới điện thông minh ôm trọn hòn đảo
Dự án được đánh giá là một trong những công trình cấp điện biển đảo phức tạp nhất mà EVN từng triển khai. Để đáp ứng tiến độ, dự án được chia thành nhiều gói thầu và tổ chức thi công đồng loạt với 5 loại hình kỹ thuật khác nhau trong thời gian chưa đầy 9 tháng.
Trạm biến áp 110 kV GIS Côn Đảo được xây dựng theo mô hình lưới điện thông minh không người trực, tích hợp nhiều giải pháp hiện đại nhằm nâng cao hiệu quả quản lý và tự động hóa vận hành. Hệ thống cho phép giám sát trực tuyến, xây dựng bản đồ mất điện cho toàn bộ 131 trạm biến áp phân phối trên đảo, đồng thời kết nối và điều khiển các hệ thống điện mặt trời mái nhà về trung tâm điều hành ngành điện.
"Trước đây các cơ sở kinh doanh luôn thấp thỏm vì tình trạng cắt điện luân phiên vào mùa cao điểm du lịch. Nay nguồn điện quốc gia ổn định không chỉ mang lại sự an tâm mà còn giúp hoạt động kinh doanh hiệu quả hơn", anh Phạm Quốc Khánh nói thêm.
Việc đưa điện lưới quốc gia ra Côn Đảo không chỉ khẳng định năng lực vượt khó và làm chủ công nghệ của ngành điện Việt Nam, mà còn góp phần hiện thực hóa Nghị quyết 36-NQ/TW về Chiến lược phát triển bền vững kinh tế biển Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045.
Thắp sáng giấc mơ phát triển ngành công nghiệp không khói
Từ nay, Côn Đảo sẽ không còn cảnh cắt điện luân phiên hay phụ thuộc vào các tổ máy diesel gây tiếng ồn và ô nhiễm môi trường. Đời sống người dân trên đảo đang thực sự bước sang một trang mới.
Trong buổi làm việc với tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu (cũ) ngày 3.5.2025, Thủ tướng Phạm Minh Chính khi ấy đã nhấn mạnh Côn Đảo có tiềm năng rất lớn để phát triển thành đặc khu mang tầm quốc tế với định hướng "sáng - xanh - sạch - đẹp", trọng tâm là du lịch tâm linh, du lịch sinh thái gắn với quốc phòng - an ninh và kinh tế biển.
Công trình "Cấp điện từ lưới điện quốc gia cho Côn Đảo" là một trong những công trình trọng điểm được EVN lựa chọn khánh thành chào mừng Đại hội đại biểu toàn quốc của Đảng, thể hiện sự mạnh mẽ của ngành điện thành phố mang tên Bác, là dấu son tự hào của cán bộ công nhân viên Tổng công ty Điện lực TP.HCM sau nửa thế kỷ thành lập xây dựng và phát triển.
Ông Nguyễn Văn Mạnh, Phó chủ tịch UBND đặc khu Côn Đảo, cho biết: "Việc sử dụng điện lưới quốc gia sẽ tạo động lực thu hút đầu tư, thúc đẩy phát triển dịch vụ và du lịch. Quan trọng hơn hết là nguồn điện ổn định trong mùa cao điểm".
Việc tiếp cận nguồn điện đầy đủ không chỉ giúp các đơn vị kinh doanh yên tâm hoạt động, mà còn thúc đẩy hiệu quả kinh tế vượt trội cho địa phương. Đây là yếu tố then chốt thay đổi diện mạo đời sống và sản xuất, kinh doanh tại đảo.
"Trước đây khách sạn phải thường xuyên vận hành máy phát điện với chi phí rất cao, đặc biệt vào mùa du lịch. Việc có điện lưới quốc gia giúp giảm đáng kể chi phí vận hành, hạn chế hỏng hóc thiết bị và nâng cao chất lượng dịch vụ", bà Huỳnh Tuyết Nhung, quản lý khách sạn Marina Bay tại Côn Đảo, chia sẻ và thông tin thêm.
Khách sạn có 80 phòng, khi chưa có điện quốc gia thiết bị thường xuyên hỏng hóc, trung bình hằng tháng chi phí cho điện năng khoảng 40 triệu đồng bởi mỗi giờ chạy máy phát tốn 50 lít dầu, cao điểm mùa du lịch phải chạy máy phát liên tục nên hiệu quả kinh doanh rất thấp.
Nhờ có công trình "Cấp điện từ lưới điện quốc gia cho đặc khu Côn Đảo" không chỉ mang đến nguồn năng lượng ổn định mà còn mở ra kỳ vọng mới cho phát triển kinh tế, du lịch và đời sống dân sinh. Tiểu thương phấn khởi hơn, ngư dân yên tâm bám biển, còn những người lính nơi đầu sóng ngọn gió thêm vững tin bảo vệ chủ quyền biển đảo thiêng liêng của Tổ quốc.
Tự hào 50 năm ngành điện thành phố mang tên Bác với tổng giải thưởng 220 triệu đồng
Nhân kỷ niệm 50 năm ngày thành lập Sở Quản lý và phân phối điện TP.HCM (7.8.1976 - 7.8.2026), nay là Tổng công ty Điện lực TP.HCM (EVNHCMC), Báo Thanh Niên và EVNHCMC phát động cuộc thi viết và ảnh: Tự hào 50 năm ngành điện thành phố mang tên Bác.
Cuộc thi nhằm tôn vinh chặng đường 50 năm xây dựng, phát triển, đồng thời lan tỏa hình ảnh đẹp của ngành điện tận tụy - bản lĩnh - hiện đại - nhân văn - nghĩa tình.
Tổng giải thưởng là 220 triệu đồng.
Tất cả độc giả Báo Thanh Niên, người dân, cán bộ, công nhân viên, học sinh - sinh viên, người lao động… đều có thể tham gia cuộc thi, không giới hạn độ tuổi, nghề nghiệp.
Số lượng tác phẩm dự thi: Không hạn chế.
Nội dung dự thi: Tác phẩm dự thi là các bài viết ảnh phản ánh sự đổi thay mạnh mẽ của ngành điện TP.HCM trong suốt 50 năm qua; vai trò cung cấp điện cho phát triển kinh tế - xã hội; ứng dụng công nghệ, chuyển đổi số; các công trình tiêu biểu; cùng những phản ánh chân thực, xúc động về ngành điện.
Các sự kiện, ấn tượng của người dân/khách hàng trước sự thay đổi từng ngày của ngành điện TP.HCM về chất lượng dịch vụ, chất lượng cung ứng, chất lượng nguồn điện. Câu chuyện mà người dân/khách hàng chứng kiến về cấp điện cho phát triển công nghiệp đầu tàu kinh tế của cả nước, cho sự phát triển kinh tế - xã hội; đời sống của người dân tại vùng sâu, vùng khó khăn, nơi đảo xa… được thay đổi nhờ có điện.
Hạng mục bài viết: Cơ cấu giải thưởng 100.000.000 đồng, gồm:
- 1 giải nhất: 10.000.000 đồng/giải, quà tặng và giấy chứng nhận.
- 2 giải nhì: 8.000.000 đồng/giải, quà tặng và giấy chứng nhận.
- 4 giải ba: 6.000.000 đồng/giải, quà tặng và giấy chứng nhận.
- 25 giải khuyến khích: 2.000.000 đồng/giải, quà tặng và giấy chứng nhận.
Hạng mục ảnh, với các chủ đề:
- Điện lực TP.HCM với đời sống: Góp phần phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo điện cho sản xuất, sinh hoạt, quốc phòng - an ninh.
- Ngành điện năng động, sáng tạo, chuyên nghiệp: Hình ảnh cán bộ, công nhân viên trong lao động; phong trào thi đua; công trình đầu tư phát triển lưới điện; dịch vụ khách hàng; hoạt động an sinh xã hội.
- Lưới điện thông minh - chuyển đổi số: SCADA/DMS, điều khiển từ xa, trạm không người trực, AI, đo xa, camera nhiệt…
- Điện hướng tới tương lai xanh: Công nghệ mới, năng lượng sạch, giải pháp giảm phát thải, hiện đại hóa lưới phân phối...
Cơ cấu giải thưởng: 120.000.000 đồng, gồm:
- 1 giải nhất: 20.000.000 đồng và giấy chứng nhận.
- 2 giải nhì: 15.000.000 đồng/giải và giấy chứng nhận.
- 3 giải ba: 10.000.000 đồng/giải và giấy chứng nhận.
- 20 giải khuyến khích: 2.000.000 đồng/giải và giấy chứng nhận.
- 50 ảnh được chọn triển lãm (không đọat các giải thưởng) nhận nhuận ảnh 500.000 đồng.
Bài dự thi gửi về email: 50namnganhdienthanhpho@thanhnien.vn hoặc gửi bằng đường bưu điện về Tòa soạn Báo Thanh Niên: 268 - 270 Nguyễn Đình Chiểu, phường Xuân Hòa, TP.HCM (ghi rõ: Bài tham dự cuộc thi Tự hào 50 năm ngành điện thành phố mang tên Bác).
50namnganhdienthanhpho@thanhnien.vn
Thời hạn gửi bài: từ ngày 11.3 - 30.6.2026.
Xem chi tiết thể lệ cuộc thi tại thanhnien.vn.
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