Côn Đảo xa nay đã liền bờ

Nhắc đến Côn Đảo, người ta thường nhớ ngay đến nơi biển trời từng chứng kiến biết bao mất mát, đau thương khi chiến tranh phi nghĩa cướp đi sinh mạng của những người con ưu tú của dân tộc Việt Nam.

Hệ thống cáp ngầm tiếp bờ lên Côn Đảo Ảnh: Hải Yến

Quá trình thi công cáp ngầm trên đảo Ảnh: Hải Yến

Thi công nhà điều hành trạm biến áp 110 kV GIS Ảnh: Hải Yến

Dòng điện xuyên biển - nối với đất liền

Khởi công từ cuối năm 2024, dự án "Cấp điện từ lưới điện quốc gia cho Côn Đảo" đối mặt với vô vàn khó khăn do điều kiện địa lý phức tạp, thời tiết khắc nghiệt và yêu cầu kỹ thuật đặc biệt. Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) cùng các đơn vị thi công đã nỗ lực vượt qua nhiều thách thức để đưa công trình về đích đúng tiến độ.

Niềm vui nối tiếp khi vào lúc 19 giờ 9 phút ngày 2.9.2025, dự án chính thức đóng điện thành công cho đặc khu Côn Đảo, đúng dịp kỷ niệm 80 năm Quốc khánh nước CHXHCN Việt Nam. Tiếp đó, lúc 4 giờ 5 phút ngày 4.9.2025, trạm biến áp 110 kV Côn Đảo cũng được đóng điện xung kích thành công.

Đây là công trình cáp ngầm xuyên biển dài nhất Đông Nam Á, toàn bộ quá trình thiết kế, thi công và vận hành đều do đội ngũ trong nước đảm nhiệm. Thành tựu này đánh dấu bước tiến quan trọng của Việt Nam trong lĩnh vực hạ tầng năng lượng biển đảo, đồng thời khẳng định năng lực làm chủ công nghệ của các doanh nghiệp Việt Nam.

EVNHCMC tiếp nhận tài sản và quản lý vận hành TBA 110 kV GIS trên đảo Ảnh: Hải Yến

Tuyến đường dây trên không 110 kV 01 mạch từ ngăn lộ mở rộng 110 kV tại trạm biến áp (TBA) 220 kV Vĩnh Châu đến điểm chuyển tiếp xuống cáp ngầm đường dây trên không dài 17,5 km Ảnh: Ái Duy

Điện lưới quốc gia về đảo đã mở ra nhiều cơ hội phát triển kinh tế - xã hội. Anh Phạm Quốc Khánh, chủ cơ sở kinh doanh hàng lưu niệm tại Côn Đảo chia sẻ: "Nhờ có điện ổn định, người dân có thể mạnh dạn đầu tư máy móc hiện đại để nâng cao năng suất lao động. Điện lưới quốc gia là yếu tố then chốt thúc đẩy kinh tế phát triển và nâng cao chất lượng cuộc sống của người dân trên đảo".

Lưới điện thông minh ôm trọn hòn đảo

Dự án được đánh giá là một trong những công trình cấp điện biển đảo phức tạp nhất mà EVN từng triển khai. Để đáp ứng tiến độ, dự án được chia thành nhiều gói thầu và tổ chức thi công đồng loạt với 5 loại hình kỹ thuật khác nhau trong thời gian chưa đầy 9 tháng.

Trạm biến áp 110 kV GIS Côn Đảo được xây dựng theo mô hình lưới điện thông minh không người trực, tích hợp nhiều giải pháp hiện đại nhằm nâng cao hiệu quả quản lý và tự động hóa vận hành. Hệ thống cho phép giám sát trực tuyến, xây dựng bản đồ mất điện cho toàn bộ 131 trạm biến áp phân phối trên đảo, đồng thời kết nối và điều khiển các hệ thống điện mặt trời mái nhà về trung tâm điều hành ngành điện.

"Trước đây các cơ sở kinh doanh luôn thấp thỏm vì tình trạng cắt điện luân phiên vào mùa cao điểm du lịch. Nay nguồn điện quốc gia ổn định không chỉ mang lại sự an tâm mà còn giúp hoạt động kinh doanh hiệu quả hơn", anh Phạm Quốc Khánh nói thêm.

Việc đưa điện lưới quốc gia ra Côn Đảo không chỉ khẳng định năng lực vượt khó và làm chủ công nghệ của ngành điện Việt Nam, mà còn góp phần hiện thực hóa Nghị quyết 36-NQ/TW về Chiến lược phát triển bền vững kinh tế biển Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045.

Thắp sáng giấc mơ phát triển ngành công nghiệp không khói

Từ nay, Côn Đảo sẽ không còn cảnh cắt điện luân phiên hay phụ thuộc vào các tổ máy diesel gây tiếng ồn và ô nhiễm môi trường. Đời sống người dân trên đảo đang thực sự bước sang một trang mới.

Trong buổi làm việc với tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu (cũ) ngày 3.5.2025, Thủ tướng Phạm Minh Chính khi ấy đã nhấn mạnh Côn Đảo có tiềm năng rất lớn để phát triển thành đặc khu mang tầm quốc tế với định hướng "sáng - xanh - sạch - đẹp", trọng tâm là du lịch tâm linh, du lịch sinh thái gắn với quốc phòng - an ninh và kinh tế biển.

Công trình "Cấp điện từ lưới điện quốc gia cho Côn Đảo" là một trong những công trình trọng điểm được EVN lựa chọn khánh thành chào mừng Đại hội đại biểu toàn quốc của Đảng, thể hiện sự mạnh mẽ của ngành điện thành phố mang tên Bác, là dấu son tự hào của cán bộ công nhân viên Tổng công ty Điện lực TP.HCM sau nửa thế kỷ thành lập xây dựng và phát triển.

Ông Nguyễn Văn Mạnh, Phó chủ tịch UBND đặc khu Côn Đảo, cho biết: "Việc sử dụng điện lưới quốc gia sẽ tạo động lực thu hút đầu tư, thúc đẩy phát triển dịch vụ và du lịch. Quan trọng hơn hết là nguồn điện ổn định trong mùa cao điểm".

Cơ sở kinh doanh của anh Phạm Quốc Khánh đã thay đổi diện mạo khi lưới điện quốc gia đã phủ kín Côn Đảo Ảnh: Hữu Triều

Vị trí trụ 32 (trụ cuối trên biển từ Vĩnh Châu ra Côn Đảo) Ảnh: TGCC

Việc tiếp cận nguồn điện đầy đủ không chỉ giúp các đơn vị kinh doanh yên tâm hoạt động, mà còn thúc đẩy hiệu quả kinh tế vượt trội cho địa phương. Đây là yếu tố then chốt thay đổi diện mạo đời sống và sản xuất, kinh doanh tại đảo.

"Trước đây khách sạn phải thường xuyên vận hành máy phát điện với chi phí rất cao, đặc biệt vào mùa du lịch. Việc có điện lưới quốc gia giúp giảm đáng kể chi phí vận hành, hạn chế hỏng hóc thiết bị và nâng cao chất lượng dịch vụ", bà Huỳnh Tuyết Nhung, quản lý khách sạn Marina Bay tại Côn Đảo, chia sẻ và thông tin thêm.

Khách sạn có 80 phòng, khi chưa có điện quốc gia thiết bị thường xuyên hỏng hóc, trung bình hằng tháng chi phí cho điện năng khoảng 40 triệu đồng bởi mỗi giờ chạy máy phát tốn 50 lít dầu, cao điểm mùa du lịch phải chạy máy phát liên tục nên hiệu quả kinh doanh rất thấp.

Nhờ có công trình "Cấp điện từ lưới điện quốc gia cho đặc khu Côn Đảo" không chỉ mang đến nguồn năng lượng ổn định mà còn mở ra kỳ vọng mới cho phát triển kinh tế, du lịch và đời sống dân sinh. Tiểu thương phấn khởi hơn, ngư dân yên tâm bám biển, còn những người lính nơi đầu sóng ngọn gió thêm vững tin bảo vệ chủ quyền biển đảo thiêng liêng của Tổ quốc.