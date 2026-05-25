TP.HCM đẩy nhanh khám sức khỏe miễn phí cho người dân tại 9 xã, đặc khu

Các địa phương được triển khai gồm: An Nhơn Tây, Bà Điểm, Hiệp Phước, Tân Nhựt, Thạnh An, Bắc Tân Uyên, Đất Đỏ, Hồ Tràm và đặc khu Côn Đảo. Thời gian thực hiện từ nay đến hết ngày 30.6.2026. Đối tượng khám là toàn bộ công dân cư trú trên địa bàn, bao gồm thường trú và tạm trú có xác nhận qua VNeID, trong đó ưu tiên trẻ dưới 18 tuổi chưa được khám trong năm học 2025 - 2026, người lao động phi chính thức và người cao tuổi.

Theo kế hoạch, việc khám sức khỏe được tổ chức tại trạm y tế, điểm y tế, trường học, bệnh viện hoặc trung tâm y tế khu vực, bảo đảm thuận tiện cho người dân. Nội dung khám được thiết kế theo từng nhóm tuổi. Trẻ nhỏ được đánh giá tăng trưởng, dinh dưỡng, tiêm chủng và sàng lọc nguy cơ tự kỷ (áp dụng cho trẻ từ 16 - 30 tháng tuổi). Trẻ từ 6 đến dưới 18 tuổi được khám nội, mắt, răng hàm mặt, tai mũi họng, tầm soát cong vẹo cột sống, sức khỏe tâm thần và tư vấn sức khỏe sinh sản vị thành niên. Người từ 18 tuổi trở lên được khám lâm sàng, xét nghiệm máu, nước tiểu, chức năng gan thận và chụp X-quang ngực.

Sở Y tế yêu cầu các địa phương rà soát đầy đủ danh sách người dân, phân nhóm nguy cơ, phát giấy mời và tổ chức khám theo khung giờ để tránh quá tải. Dữ liệu khám sức khỏe phải được cập nhật lên nền tảng quản lý sức khỏe cộng đồng trong vòng 24 giờ, đồng bộ với hồ sơ sức khỏe điện tử và ứng dụng VNeID. Ngành y tế cũng huy động 16 bệnh viện tuyến trên, trung tâm y tế khu vực tham gia hỗ trợ chuyên môn cho tuyến cơ sở để thực hiện kế hoạch này.

Theo dự kiến, hôm nay 25.5, ông Nguyễn Phước Lộc, Phó bí thư Thành ủy TP.HCM, Chủ tịch Ủy ban MTTQ VN TP.HCM, làm việc tại Sở Y tế TP.HCM, có sự tham dự của các cơ quan liên quan về đề án khám sức khỏe toàn dân và đầu tư mở rộng dự án y tế trên địa bàn.



