Cà Mau khám sức khỏe miễn phí, hướng đến phủ sổ sức khỏe điện tử toàn dân

Ngày 15.5, tỉnh Cà Mau tổ chức lễ phát động phong trào khám sức khỏe, khám sàng lọc cho người dân năm 2026 tại 4 điểm gồm: Trạm y tế phường Tân Thành, Trung tâm nuôi dưỡng người tâm thần Cà Mau, Trung tâm Bảo trợ xã hội Cà Mau và Trung tâm Bảo trợ xã hội Bạc Liêu.

Trong đó, Trạm y tế phường Tân Thành được chọn làm điểm chính. Từ sáng sớm, nhiều người dân đã đến đăng ký khám sức khỏe miễn phí. Các khu vực tiếp nhận, đo huyết áp, xét nghiệm, đo điện tim, siêu âm tổng quát và tư vấn sức khỏe hoạt động liên tục.

Người cao tuổi được ưu tiên chăm sóc sức khỏe ẢNH: CTV

Ông Lý Văn (ở phường Tân Thành) cho biết, khi nghe thông tin trạm y tế tổ chức khám miễn phí ông đến kiểm tra sức khỏe để kịp thời phát hiện bệnh. "Tôi đo huyết áp xong rồi, giờ còn chờ siêu âm và đo điện tim, có bác sĩ về gần nhà khám vầy thì quá tốt, khỏi đi xa mất công", ông Văn chia sẻ.

Phát biểu tại lễ phát động, ông Nguyễn Chí Thanh, Giám đốc Sở Y tế Cà Mau, cho biết chương trình nhằm tạo đợt cao điểm truyền thông, nâng cao nhận thức để người dân chủ động khám sức khỏe định kỳ, từng bước chuyển từ tư duy "chữa bệnh" sang "phòng bệnh".

Theo ông Thanh, mục tiêu trong năm 2026 của tỉnh là bảo đảm 100% người dân được lập sổ sức khỏe điện tử và tích hợp trên ứng dụng VNeID. Việc khám sức khỏe, khám sàng lọc cũng hướng đến phát hiện sớm bệnh lý, giảm gánh nặng chi phí y tế cho người dân.

Chương trình triển khai trên phạm vi toàn tỉnh, áp dụng cho tất cả người dân; trong đó ưu tiên người cao tuổi, phụ nữ, trẻ em, người khuyết tật, hộ nghèo, cận nghèo và các nhóm yếu thế. Người dân tham gia sẽ được khám lâm sàng, thực hiện các xét nghiệm cận lâm sàng, đo điện tim, siêu âm tổng quát và các chỉ định cần thiết nhằm phát hiện sớm bệnh tật.

Bà Nguyễn Ngọc Tuyết, ở phường Tân Thành, cho biết bà phấn khởi khi người dân được quan tâm chăm sóc sức khỏe thông qua hoạt động khám định kỳ và tiêm chủng.

Ngoài hoạt động khám sàng lọc, ngành y tế Cà Mau còn triển khai đồng bộ công tác truyền thông trên báo, đài địa phương, mạng xã hội và Cổng thông tin điện tử tỉnh nhằm vận động người dân chủ động tham gia khám sức khỏe.

Ngay sau lễ phát động, ngành y tế Cà Mau đã đồng loạt tổ chức khám sức khỏe miễn phí tại 18 xã, phường và sẽ tiếp tục mở rộng trên toàn tỉnh trong thời gian tới.

Ông Nguyễn Minh Luân, Phó chủ tịch UBND tỉnh Cà Mau, cho biết địa phương đặt mục tiêu trong quý 2/2026 có ít nhất 50% người dân được khám sức khỏe miễn phí; đồng thời tiếp tục đầu tư cho hệ thống y tế tuyến xã nhằm nâng cao năng lực khám, điều trị cho người dân.