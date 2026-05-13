Sức khỏe

Người dân Đà Nẵng được khám sức khỏe miễn phí hằng năm

Mạnh Cường
13/05/2026 11:55 GMT+7

Từ năm 2026, người dân thành phố Đà Nẵng sẽ được khám sức khỏe ít nhất 1 lần/năm nhằm phát hiện sớm bệnh tật, nâng cao chất lượng sống và từng bước xây dựng hệ thống quản lý sức khỏe toàn dân bằng sổ sức khỏe điện tử.

Ngày 13.5, bà Nguyễn Thị Anh Thi, Phó chủ tịch UBND thành phố Đà Nẵng, đã ký ban hành công văn về việc tổ chức khám sức khỏe định kỳ, khám sàng lọc cho người dân theo Chỉ thị số 17 của Thủ tướng Chính phủ.

Theo đó, UBND thành phố Đà Nẵng yêu cầu ngành y tế cùng các sở, ban, ngành và địa phương xác định việc khám sức khỏe định kỳ hoặc khám sàng lọc miễn phí cho người dân là nhiệm vụ trọng tâm, thường xuyên và lâu dài.

Sở Y tế thành phố Đà Nẵng được giao chủ trì xây dựng kế hoạch triển khai khám sức khỏe định kỳ theo từng nhóm đối tượng cụ thể trên địa bàn thành phố. Trong đó, ưu tiên các nhóm dễ bị tổn thương và có nguy cơ cao như người có công với cách mạng, người cao tuổi, người khuyết tật, hộ nghèo, hộ cận nghèo, người mắc bệnh mạn tính, đồng bào dân tộc thiểu số, người dân miền núi, vùng đặc biệt khó khăn, khu vực biên giới và hải đảo.

Bên cạnh đó, UBND thành phố Đà Nẵng cũng yêu cầu đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động nhằm nâng cao nhận thức của người dân về vai trò của việc khám sức khỏe định kỳ, khám sàng lọc để phát hiện sớm bệnh tật, từ đó điều trị kịp thời, giảm nguy cơ biến chứng nặng.

Trước đó, tại buổi tiếp xúc cử tri thành phố Đà Nẵng, Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú nhấn mạnh các địa phương cần tổ chức khám sức khỏe định kỳ và khám sàng lọc miễn phí cho người dân ít nhất mỗi năm một lần.

Chỉ thị số 17/CT-TTg năm 2026 ban hành ngày 7.5.2026, được đánh giá là bước ngoặt quan trọng trong công tác chăm sóc sức khỏe cộng đồng khi lần đầu tiên đặt mục tiêu tổ chức khám sức khỏe định kỳ hoặc khám sàng lọc miễn phí cho toàn dân ít nhất một lần mỗi năm kể từ năm 2026.

