Hơn 100 bệnh viện TP.HCM đồng loạt khám sức khỏe miễn phí cho người dân

Sáng 17.4, TP.HCM tổ chức lễ ra quân khám sức khỏe, sàng lọc miễn phí cho người dân tại công viên Bình Phú (phường Bình Phú). Ngoài ra, đồng loạt 168 trạm y tế phường, xã, đặc khu trên địa bàn TP.HCM cũng bắt đầu khám sức khỏe, khám sàng lọc miễn phí cho người dân.

Đưa dịch vụ y tế chất lượng đến gần dân

Phát biểu tại chương trình, PGS.TS Nguyễn Anh Dũng, Phó giám đốc Sở Y tế TP.HCM nhấn mạnh đây là dấu mốc quan trọng, thể hiện quyết tâm của ngành y tế thành phố trong việc chuyển mạnh từ tư duy “chữa bệnh” sang chủ động chăm sóc, quản lý sức khỏe người dân.

PGS.TS Nguyễn Anh Dũng, Phó giám đốc Sở Y tế TP.HCM phát biểu tại chương trình ẢNH: HOÀI NHIÊN

Theo ông Dũng, nếu hệ thống y tế chỉ tập trung điều trị khi người dân đã mắc bệnh phải luôn đối mặt với nguy cơ quá tải, chi phí điều trị cao và hiệu quả chăm sóc sức khỏe chưa thể tối ưu. Do đó, TP.HCM xác định khám sức khỏe, khám sàng lọc, tầm soát và quản lý sức khỏe người dân là nhiệm vụ trọng tâm, phải triển khai song hành với hoạt động khám, chữa bệnh.

Đồng thời thực hiện tinh thần Nghị quyết 72-NQ/TW, ngành y tế TP.HCM triển khai đồng bộ các giải pháp theo hướng đưa dịch vụ y tế đến gần người dân nhất, không để ai bị bỏ lại phía sau.

Trong đó, y tế cơ sở được xác định là nền tảng. Các trạm y tế phường, xã, đặc khu giữ vai trò nòng cốt, trực tiếp tổ chức khám tại trạm và cộng đồng, ưu tiên người cao tuổi, người mắc bệnh mạn tính, người khuyết tật và các nhóm dễ bị tổn thương.

Lãnh đạo TP.HCM tặng hoa động viên giám đốc trạm y tế ẢNH: HOÀI NHIÊN

Cùng với đó, các đội chăm sóc sức khỏe liên tục gắn với địa bàn dân cư sẽ làm nhiệm vụ rà soát, theo dõi nhóm nguy cơ, cập nhật hồ sơ sức khỏe và quản lý người dân một cách chủ động, liên tục. Theo lãnh đạo Sở Y tế, đây là bước chuyển quan trọng để trạm y tế thực sự trở thành nơi tiếp cận y tế đầu tiên, đảm nhiệm vai trò quản lý sức khỏe người dân ngay từ cộng đồng.

Một giải pháp trọng tâm khác là định kỳ tổ chức các đợt khám, tầm soát chuyên khoa ngay tại cộng đồng. Sở Y tế tiếp tục huy động đội ngũ bác sĩ từ các bệnh viện đa khoa, chuyên khoa trên địa bàn thành phố trực tiếp tham gia khám, sàng lọc tại các phường, xã, đặc khu.

Lãnh đạo TP.HCM, lãnh đạo các bệnh viện tại buổi khám sức khỏe miễn phí cho người dân ẢNH: HOÀI NHIÊN

Ông Dũng cho biết cách làm này giúp người dân, nhất là người lao động và người thu nhập thấp, tiếp cận dịch vụ y tế chuyên sâu ngay tại nơi cư trú, qua đó giảm chi phí, thời gian đi lại và tăng cơ hội phát hiện bệnh sớm.

Theo ông Dũng, điểm mới của chương trình là quản lý sức khỏe người dân dựa trên dữ liệu số. Kết quả khám, xét nghiệm và các yếu tố nguy cơ sẽ được cập nhật vào hồ sơ sức khỏe điện tử, qua đó giúp theo dõi sức khỏe từng người dân một cách toàn diện, liên tục.

Ngành y tế TP.HCM xác định rõ 3 trụ cột phát triển gồm: y tế cơ sở là nền tảng, y tế chuyên sâu là động lực, chuyển đổi số là trụ cột.

Người dân phường Bình Phú, TP.HCM được khám sức khỏe miễn phí sáng 17.4 ẢNH: HOÀI NHIÊN

Lãnh đạo Sở Y tế TP.HCM bày tỏ sự trân trọng đối với hơn 100 bệnh viện trên địa bàn đã tham gia đợt ra quân với hàng trăm y, bác sĩ đồng loạt có mặt tại 168 phường, xã, đặc khu để khám sức khỏe, tầm soát bệnh miễn phí cho người dân.

Khám sức khỏe miễn phí cho 15 triệu dân TP.HCM

Ông Nguyễn Mạnh Cường, Phó chủ tịch UBND TP.HCM nhận định lễ ra quân khám sức khỏe, tầm soát và sàng lọc cho người dân là bước khởi đầu đặc biệt quan trọng, thể hiện cam kết mạnh mẽ của thành phố trong chăm lo sức khỏe người dân một cách thực chất, định kỳ và lâu dài.

"Sức khỏe không chỉ là vốn quý nhất của mỗi người mà còn là nền tảng của chất lượng sống và phát triển bền vững. TP.HCM - một đô thị văn minh, hiện đại, nghĩa tình không chỉ được đo bằng tăng trưởng kinh tế, mà còn phải là nơi người dân được tiếp cận dịch vụ chăm sóc sức khỏe chất lượng", ông Cường nói.

Ông Nguyễn Mạnh Cường, Phó chủ tịch UBND TP.HCM phát biểu tại chương trình ẢNH: HOÀI NHIÊN

Lãnh đạo UBND TP.HCM cho biết thành phố xác định bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe người dân là nhiệm vụ trọng tâm, xuyên suốt và lâu dài. Mục tiêu của TP.HCM đặt ra là tổ chức khám sức khỏe, tầm soát, sàng lọc cho 100% người dân ít nhất một lần mỗi năm.

Theo ông Cường, TP.HCM đã chính thức khởi động đợt cao điểm triển khai khám sức khỏe, sàng lọc cho người dân tại 168 xã, phường, đặc khu. Đây là chương trình có quy mô lớn, phạm vi rộng, đối tượng đa dạng và yêu cầu phối hợp rất cao giữa các cấp, các ngành và toàn hệ thống y tế.

UBND TP.HCM đề nghị Sở Y tế triển khai chương trình bài bản, khoa học, bảo đảm chất lượng chuyên môn, an toàn và thuận tiện cho người dân. Đồng thời, phối hợp chặt chẽ với chính quyền địa phương để lập danh sách, thông báo, vận động người dân tham gia, bảo đảm không bỏ sót người cao tuổi, người khuyết tật, hộ nghèo, cận nghèo và các nhóm yếu thế.

Ông Nguyễn Phước Lộc, Phó bí thư Thành ủy TP.HCM; ông Nguyễn Mạnh Cường, Phó chủ tịch UBND TP.HCM; PGS.TS Tăng Chí Thượng, Giám đốc Sở Y tế TP.HCM trao quà cho người dân tham gia khám sức khỏe miễn phí

Một nhiệm vụ quan trọng khác là liên thông dữ liệu khám sàng lọc với dữ liệu bệnh viện và dữ liệu khám sức khỏe định kỳ, qua đó hình thành hệ thống dữ liệu sức khỏe người dân, phục vụ quản trị đô thị thông minh.

Thành phố cũng kêu gọi người dân tích cực tham gia khám sức khỏe định kỳ, xem đây không chỉ là quyền lợi mà còn là trách nhiệm với bản thân, gia đình và cộng đồng.

"Thành công của chương trình không chỉ được đo bằng số người đến khám, mà còn bằng hiệu quả chăm sóc sức khỏe lâu dài, sự thay đổi trong nhận thức cộng đồng và niềm tin của người dân đối với hệ thống y tế thành phố", lãnh đạo TP.HCM nhấn mạnh.