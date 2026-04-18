Người dân TP.HCM xúc động khi được khám sức khỏe miễn phí: ‘Quý giá vô cùng’

"Được khám sức khỏe miễn phí, tôi mừng lắm"

Tại điểm khám tại phường Bình Phú, hàng trăm người dân TP.HCM háo hức chờ khám sức khỏe miễn phí.

Bà Lê Thị Thu Trang (54 tuổi) đưa người em trai 45 tuổi, bị liệt nửa người sau tai biến, đến khám sức khỏe miễn phí. Từ ngày người em phát bệnh vào năm 2005, bà nghỉ hẳn việc buôn bán nhỏ để ở nhà chăm nom. Cuộc sống gia đình vì thế càng thêm chật vật, mọi chi phí sinh hoạt chủ yếu trông vào người em gái của bà.

Bà Trang đưa em trai bị liệt nửa người đến khám sức khỏe miễn phí ẢNH: HOÀI NHIÊN

“Hành trình điều trị kéo dài khiến gia đình tôi nhiều lúc rơi vào khủng hoảng vì tiền bạc. Hôm nay em trai được khám miễn phí, tôi mừng lắm. Với gia đình tôi lúc này, đây là điều quý giá vô cùng", bà Trang cho hay.

Bà Lại Thị Hạnh (60 tuổi) đến điểm khám tại phường Bình Phú từ sớm và phát hiện mắc đái tháo đường. “Bác sĩ dặn tôi phải giảm cân, điều chỉnh chế độ ăn, hạn chế đồ ngọt, đồ béo, tinh bột và tái khám để theo dõi”, bà nói.

Theo bà Hạnh, điều khiến bà ấm lòng nhất là các y bác sĩ thăm khám rất tận tình, quan tâm “như người nhà”, dặn dò kỹ lưỡng. Sau buổi khám, bà rất vui vì còn được tặng thêm gạo.

Người dân phường Bình Phú, TP.HCM được khám sức khỏe miễn phí ẢNH: HOÀI NHIÊN

Bà Trần Thị Hiền (67 tuổi) ngồi chờ đến lượt khám, chậm rãi kể mình mang “đủ thứ bệnh của tuổi già”: tăng huyết áp, đái tháo đường, rối loạn mỡ máu, bệnh tim, lại mới gãy xương đòn nên lúc nào cũng mệt mỏi, đi đứng không vững.

Vợ chồng bà Hiền đang ở trọ, mỗi tháng chắt chiu 2 triệu đồng đóng tiền phòng, lại gồng gánh nuôi đứa cháu ngoại. Để lo cuộc sống qua ngày, ông bà vẫn bán cà phê quanh xóm.

“Tiền ăn uống hằng ngày còn không đủ nên tôi không dám nghỉ đi bệnh viện, chỉ ráng nhịn cho qua. Nay được khám mà không tốn tiền, tôi vui lắm”, bà Hiền bày tỏ.

Tại Trạm Y tế xã Hòa Hiệp, bà Nguyễn Thị Thưởn (84 tuổi) được y bác sĩ Viện Y dược học dân tộc TP.HCM thăm khám. “Tôi hay bị xây xẩm mặt mày mà không biết do đâu. Nay được các bác sĩ khám, đo huyết áp mới biết mình bị tăng huyết áp. Bác sĩ dặn tôi phải uống thuốc đều, ăn nhạt hơn, theo dõi huyết áp thường xuyên và tái khám đúng hẹn”, bà kể.

Bà Thưởn được bác sĩ Viện Y dược học dân tộc TP.HCM thăm khám ẢNH: H.N

Hơn 100 bệnh viện ra quân khám sức khỏe miễn phí

Ngày 17.4, hàng trăm y, bác sĩ của hơn 100 bệnh viện trên địa bàn TP.HCM đã đồng loạt có mặt tại 168 trạm y tế phường, xã, đặc khu để khám sức khỏe, tầm soát miễn phí cho người dân.

Tại điểm khám ở phường Bình Phú, bác sĩ Ngô Thị Cẩm Hoa, Phó giám đốc Bệnh viện Nhân dân 115 cho biết bệnh viện tổ chức khám sức khỏe, tầm soát miễn phí tại 3 điểm gồm phường Bình Phú, phường Phước Thắng và phường Vũng Tàu cho hơn 1.000 người dân.

Bác sĩ Bệnh viện Chợ Rẫy thăm khám cho người dân ẢNH: BV

Đợt khám tập trung vào 2 nhóm bệnh mạn tính không lây đang gia tăng: tim mạch và đái tháo đường. Để phục vụ tầm soát chuyên sâu, bệnh viện còn đưa thiết bị xuống tận nơi để thực hiện điện tim, siêu âm tim, siêu âm bụng cho người dân.

Nhiều bệnh viện lớn, bệnh viện đầu ngành cũng đồng loạt tham gia. Bệnh viện Chợ Rẫy tổ chức tầm soát tim mạch, đái tháo đường tại các phường An Đông, Chợ Lớn, Phú Lâm. Bệnh viện Ung bướu TP.HCM khám, tầm soát ung thư miễn phí tại xã Phú Hòa Đông. Bệnh viện Đại học Y dược TP.HCM tầm soát bệnh tuyến giáp, tim mạch, đái tháo đường cho người cao tuổi.

Bệnh viện Quân y 175 phụ trách các điểm An Nhơn, Gò Vấp, Hạnh Thông với nội dung tầm soát các bệnh cơ xương khớp, tim mạch, nội tiết, ung bướu và tuyến giáp. Bệnh viện Thống Nhất tham gia tại các phường Bảy Hiền, Tân Hòa, Tân Sơn, tập trung vào nhóm bệnh tim mạch, đái tháo đường.

Bệnh viện Nhi đồng 1 thăm khám, tầm soát cho trẻ nhỏ ẢNH: BV

Bệnh viện Nhân dân Gia Định triển khai khám sức khỏe, sàng lọc miễn phí tại 3 phường Gia Định, Tân Sơn Nhì và Bình Quới. Người dân được đo huyết áp, kiểm tra đường huyết, tầm soát bệnh tăng huyết áp, đái tháo đường.

Bên cạnh đó, Bệnh viện Từ Dũ, Bệnh viện Hùng Vương, Bệnh viện Nhi đồng 1, Bệnh viện Nhi đồng 2... cũng tham gia khám, sàng lọc miễn phí cho người dân.

Mục tiêu khám sức khỏe miễn phí cho 15 triệu dân

PGS.TS Tăng Chí Thượng, Giám đốc Sở Y tế TP.HCM cho biết thành phố đặt mục tiêu triển khai khám sức khỏe cho khoảng 15 triệu người dân. Để thực hiện mục tiêu này, ngành y tế thành phố xác định một số giải pháp trọng tâm.

Trước hết, đẩy mạnh triển khai tại cộng đồng, giao trạm y tế phường, xã làm đầu mối, phối hợp lực lượng y tế cơ sở và các tổ chăm sóc sức khỏe cộng đồng tiếp cận từng hộ dân, ưu tiên người cao tuổi, người có bệnh nền và nhóm yếu thế.

Ông Thượng cho biết TP.HCM đặt mục tiêu triển khai khám sức khỏe cho khoảng 15 triệu người dân trên toàn địa bàn ẢNH: HOÀI NHIÊN

Song song đó, TP.HCM huy động tổng lực toàn hệ thống y tế, gồm bệnh viện công lập và ngoài công lập tham gia các đợt khám, sàng lọc quy mô lớn để người dân được tiếp cận dịch vụ kỹ thuật phù hợp ngay từ tuyến cơ sở.

Theo ông Thượng, sàng lọc chỉ có ý nghĩa khi được điều trị kịp thời. Do đó, ngành y tế thành phố đã xây dựng quy trình chuyển người dân có dấu hiệu bất thường sau sàng lọc đến cơ sở y tế phù hợp để chẩn đoán, theo dõi và điều trị sớm.

Để đáp ứng nhu cầu khám, điều trị có thể gia tăng sau các đợt sàng lọc diện rộng, TP.HCM cũng yêu cầu các bệnh viện chủ động bố trí thêm khu tư vấn, khám sàng lọc và điều phối người bệnh phù hợp.

Về lâu dài, khi bệnh được phát hiện sớm và quản lý tốt ngay từ y tế cơ sở, áp lực điều trị tại tuyến bệnh viện sẽ từng bước giảm xuống. Ông Thượng kỳ vọng với cách làm này, chất lượng chăm sóc sức khỏe ban đầu và sức khỏe cộng đồng tại TP.HCM sẽ được cải thiện rõ rệt trong thời gian tới.