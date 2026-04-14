Sự kiện 'Người cao tuổi & Kỷ nguyên vươn mình' thu hút gần 1.400 đại biểu tại Đồng Tháp

14/04/2026 14:22 GMT+7

Ngày 11.4.2026, tại Trung tâm Hội nghị tỉnh Đồng Tháp, chương trình 'Người cao tuổi & Kỷ nguyên vươn mình' đã diễn ra thành công, thu hút gần 1.400 người cao tuổi cùng đông đảo văn nghệ sĩ, bác sĩ và chuyên gia trong lĩnh vực dinh dưỡng, chăm sóc sức khỏe. Quy mô tham dự vượt kỳ vọng ban tổ chức.

Đây là sự kiện mở đầu cho chuỗi hoạt động triển khai tại hơn 15 tỉnh, thành trên cả nước, do Hội Người cao tuổi Việt Nam phối hợp với Hội Nhà văn Việt Nam tổ chức, với sự đồng hành của Công ty Cổ phần Sữa VitaDairy Việt Nam.

Đại diện ban tổ chức chụp hình lưu niệm cùng đại biểu, lãnh đạo tỉnh Đồng Tháp

Chương trình không chỉ mang mang ý nghĩa chính trị - xã hội sâu sắc, mà còn góp phần tôn vinh vai trò của người cao tuổi trong bối cảnh phát triển mới. Phát biểu tại sự kiện, ông Nguyễn Lam - Phó chủ tịch Hội Người cao tuổi Việt Nam nhấn mạnh: "Người cao tuổi không phải là 'lực lượng nghỉ ngơi', mà là lực lượng giàu kinh nghiệm, trí tuệ và giá trị sống, cần tiếp tục được phát huy trong xã hội hiện đại".

Một trong những điểm nhấn của chương trình là chuỗi hoạt động văn hóa giàu cảm xúc như đờn ca tài tử, cải lương và giao lưu với văn nghệ sĩ. Các tiết mục không chỉ tái hiện không gian văn hóa Nam Bộ mà còn khơi gợi ký ức, tạo sự gắn kết giữa các thế hệ.

Sự tham gia của các nhà văn, nhà thơ góp phần làm nổi bật chiều sâu văn hóa, đồng thời lan tỏa những câu chuyện đời, giá trị gia đình và truyền thống. Đây cũng là nguồn tư liệu ý nghĩa cho dự án sách "Dấu ấn đời người" do Hội Nhà văn Việt Nam chủ biên.

Các bác sĩ tham dự tư vấn dinh dưỡng tại sự kiện

Bên cạnh hoạt động văn hóa, chương trình chú trọng chăm sóc sức khỏe với hoạt động đo chỉ số cơ thể và tư vấn dinh dưỡng chuyên sâu. Sự tham gia của 20 bác sĩ và chuyên gia đã mang đến kiến thức thiết thực về dinh dưỡng, phòng ngừa bệnh lý tuổi già và xây dựng lối sống lành mạnh.

Đại diện đơn vị đồng hành, ông Nguyễn Duy Dũng - Giám đốc Phát triển kinh doanh VitaDairy  - chia sẻ: "Sự kiện hôm nay là điểm khởi đầu cho chuỗi hoạt động trên toàn quốc. Chúng tôi sẽ tiếp tục đồng hành triển khai các chương trình mang giá trị thiết thực, từ tư vấn y khoa đến các hoạt động văn hóa, tinh thần cho người cao tuổi".

Nhấn mạnh thêm về vai trò của người cao tuổi, ông Nguyễn Lam cho biết: "Trong kỷ nguyên phát triển mới, bên cạnh kinh tế và công nghệ, nền tảng văn hóa và bản sắc dân tộc là yếu tố quan trọng. Và chính người cao tuổi là những người gìn giữ những giá trị đó".

Nhà thơ Trần Đăng Khoa, Phó chủ tịch Hội Nhà văn Việt Nam, Phó chủ tịch Hội Liên hiệp Văn học nghệ thuật Hà Nội phát biểu

Theo nhà thơ Trần Đăng Khoa - Phó chủ tịch Hội Nhà văn Việt Nam - chương trình không chỉ dừng lại ở một sự kiện, mà còn mở ra một hành trình dài: khuyến khích người cao tuổi trở thành những "người kể chuyện", góp phần xây dựng kho tư liệu sống và tạo nên những tác phẩm mang dấu ấn cá nhân.

Với quy mô lớn, nội dung phong phú và giá trị nhân văn sâu sắc, sự kiện tại Đồng Tháp đã để lại dấu ấn rõ nét. Không chỉ mang đến các hoạt động văn hóa – tinh thần, chương trình còn cung cấp giải pháp chăm sóc sức khỏe thiết thực, giúp người cao tuổi nâng cao chất lượng sống và thích ứng tích cực với bối cảnh mới.

Qua đó, chương trình khẳng định: khi được quan tâm và tạo điều kiện phù hợp, người cao tuổi sẽ tiếp tục là lực lượng lan tỏa giá trị sống, đóng góp tích cực vào sự phát triển bền vững của xã hội.

