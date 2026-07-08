Ảnh dự thi: Điện lực TP.HCM tăng tốc hiện đại hóa lưới điện

Hơn 8 giờ sáng 28.6, khi trời bắt đầu hửng nắng, tại Trạm biến áp 110 kV Thị Vải (thuộc tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu trước đây, nay là TP.HCM), hơn 20 kỹ sư, công nhân của Công ty Điện lực Vũng Tàu, trực thuộc Tổng công ty Điện lực TP.HCM (EVNHCMC) cùng xe cẩu, xe nâng, dụng cụ và vật tư đã có mặt để triển khai thay thế thiết bị Recloser và 3 LBS hiện hữu bằng hệ thống LBS tích hợp chức năng SCADA (hệ thống điều khiển giám sát và thu thập dữ liệu), cùng các phụ kiện đi kèm.

Thực hiện livestream, báo cáo về thời gian bắt đầu, an toàn lao động và sức khỏe của công nhân trước thi công trên lưới điện cho EVNHCMC ẢNH: LÊ TỈNH

Nhân sự của Điện lực Vũng Tàu hỗ trợ đồng nghiệp kiểm tra an toàn điện ẢNH: LÊ TỈNH

Công nhân Điện lực Vũng Tàu cùng nhau chuẩn bị vật tư để thi công trên lưới điện ẢNH: LÊ TỈNH

Công nhân Điện lực Vũng Tàu hỗ trợ nhau trong quá trình thi công ẢNH: LÊ TỈNH

Chỉ huy đang chỉ đạo công nhân thi công trên lưới ẢNH: LÊ TỈNH

Đợt thi công lần này, Công ty Điện lực Vũng Tàu thực hiện thay thế 1 Recloser và 4 LBS nhằm phục vụ các dự án tự động hóa lưới điện của EVNHCMC. Mục tiêu của EVNHCMC là từng bước tự động hóa toàn bộ các thiết bị đóng cắt trên lưới điện, cho phép điều khiển từ xa tại Trung tâm Điều độ. Đồng thời, hệ thống sẽ tự động phân vùng sự cố, cô lập khu vực bị ảnh hưởng và nhanh chóng cấp điện trở lại cho các khu vực còn lại.

Hỗ trợ nhau thiết bị ẢNH: LÊ TỈNH

Công nhân kiểm tra tủ điện ẢNH: LÊ TỈNH

Thi công trên lưới điện giữa thời tiết nắng như đổ lửa ẢNH: LÊ TỈNH

Nỗ lực hoàn thành công trình sớm nhất có thể ẢNH: LÊ TỈNH

Miệt mài thi công xuyên trưa ẢNH: LÊ TỈNH