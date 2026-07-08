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Đời sống
Tự hào 50 năm ngành điện thành phố mang tên Bác

Ảnh dự thi: Điện lực TP.HCM tăng tốc hiện đại hóa lưới điện

Lê Tỉnh
Lê Tỉnh
Quá trình thi công được thực hiện nghiêm ngặt theo quy trình an toàn. Trước khi làm việc, lực lượng thi công được phổ biến nhiệm vụ, kiểm tra trang bị bảo hộ và thực hiện livestream hiện trường theo quy định. Trong suốt quá trình lắp đặt, công tác giám sát được duy trì chặt chẽ để bảo đảm an toàn và tiến độ.

Hơn 8 giờ sáng 28.6, khi trời bắt đầu hửng nắng, tại Trạm biến áp 110 kV Thị Vải (thuộc tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu trước đây, nay là TP.HCM), hơn 20 kỹ sư, công nhân của Công ty Điện lực Vũng Tàu, trực thuộc Tổng công ty Điện lực TP.HCM (EVNHCMC) cùng xe cẩu, xe nâng, dụng cụ và vật tư đã có mặt để triển khai thay thế thiết bị Recloser và 3 LBS hiện hữu bằng hệ thống LBS tích hợp chức năng SCADA (hệ thống điều khiển giám sát và thu thập dữ liệu), cùng các phụ kiện đi kèm.

Ảnh dự thi: Điện lực TP.HCM tăng tốc hiện đại hóa lưới điện - Ảnh 1.

Thực hiện livestream, báo cáo về thời gian bắt đầu, an toàn lao động và sức khỏe của công nhân trước thi công trên lưới điện cho EVNHCMC

ẢNH: LÊ TỈNH

Ảnh dự thi: Điện lực TP.HCM tăng tốc hiện đại hóa lưới điện - Ảnh 2.

Nhân sự của Điện lực Vũng Tàu hỗ trợ đồng nghiệp kiểm tra an toàn điện

ẢNH: LÊ TỈNH

Ảnh dự thi: Điện lực TP.HCM tăng tốc hiện đại hóa lưới điện - Ảnh 3.

Công nhân Điện lực Vũng Tàu cùng nhau chuẩn bị vật tư để thi công trên lưới điện

ẢNH: LÊ TỈNH

Ảnh dự thi: Điện lực TP.HCM tăng tốc hiện đại hóa lưới điện - Ảnh 4.

Công nhân Điện lực Vũng Tàu hỗ trợ nhau trong quá trình thi công

ẢNH: LÊ TỈNH

Ảnh dự thi: Điện lực TP.HCM tăng tốc hiện đại hóa lưới điện - Ảnh 5.

Chỉ huy đang chỉ đạo công nhân thi công trên lưới

ẢNH: LÊ TỈNH

Đợt thi công lần này, Công ty Điện lực Vũng Tàu thực hiện thay thế 1 Recloser và 4 LBS nhằm phục vụ các dự án tự động hóa lưới điện của EVNHCMC. Mục tiêu của EVNHCMC là từng bước tự động hóa toàn bộ các thiết bị đóng cắt trên lưới điện, cho phép điều khiển từ xa tại Trung tâm Điều độ. Đồng thời, hệ thống sẽ tự động phân vùng sự cố, cô lập khu vực bị ảnh hưởng và nhanh chóng cấp điện trở lại cho các khu vực còn lại.

Ảnh dự thi: Điện lực TP.HCM tăng tốc hiện đại hóa lưới điện - Ảnh 6.

Hỗ trợ nhau thiết bị

ẢNH: LÊ TỈNH

Ảnh dự thi: Điện lực TP.HCM tăng tốc hiện đại hóa lưới điện - Ảnh 7.

Công nhân kiểm tra tủ điện

ẢNH: LÊ TỈNH

Ảnh dự thi: Điện lực TP.HCM tăng tốc hiện đại hóa lưới điện - Ảnh 8.

Thi công trên lưới điện giữa thời tiết nắng như đổ lửa

ẢNH: LÊ TỈNH

Ảnh dự thi: Điện lực TP.HCM tăng tốc hiện đại hóa lưới điện - Ảnh 9.

Nỗ lực hoàn thành công trình sớm nhất có thể

ẢNH: LÊ TỈNH

Ảnh dự thi: Điện lực TP.HCM tăng tốc hiện đại hóa lưới điện - Ảnh 10.

Miệt mài thi công xuyên trưa

ẢNH: LÊ TỈNH

Ảnh dự thi: Điện lực TP.HCM tăng tốc hiện đại hóa lưới điện - Ảnh 11.

An toàn lao động luôn đặt lên hàng đầu

ẢNH: LÊ TỈNH

Ảnh dự thi: Điện lực TP.HCM tăng tốc hiện đại hóa lưới điện - Ảnh 12.

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