Rùa núi vàng, khỉ đuôi dài được thả về Vườn quốc gia Chư Mom Ray

Chiều 13.10, ông Đào Xuân Thủy, Giám đốc Ban Quản lý Vườn quốc gia Chư Mom Ray (Quảng Ngãi), cho biết đơn vị vừa tiếp nhận và tổ chức thả 16 cá thể động vật hoang dã về môi trường tự nhiên.

16 cá thể động vật hoang dã được thả về môi trường tự nhiên ở Vườn quốc gia Chư Mom Ray (Quảng Ngãi) ẢNH: X.T

Theo đó, Trung tâm Bảo tồn đa dạng sinh học và du lịch sinh thái, Vườn quốc gia Chư Mom Ray phối hợp với Trung tâm Du lịch và bảo tồn sinh vật Hoàng Liên, Vườn quốc gia Hoàng Liên (Lào Cai) tổ chức thả các cá thể động vật sau cứu hộ tại tiểu khu 592, Vườn quốc gia Chư Mom Ray, thuộc xã Mô Rai, tỉnh Quảng Ngãi.

5 cá thể rùa núi vàng được thả về môi trường tự nhiên ẢNH: X.T

Trong số 16 cá thể được thả về rừng, có 10 cá thể khỉ đuôi dài, 5 cá thể rùa núi vàng và 1 cá thể trăn đất. Các cá thể này được tiếp nhận từ các tỉnh Lào Cai, Thái Nguyên, Hưng Yên và thành phố Hải Phòng. Qua kiểm tra, tình trạng sức khỏe của các cá thể đều được ghi nhận tốt, đủ điều kiện tái thả về môi trường tự nhiên.

Cá thể khỉ đuôi dài được thả về môi trường tự nhiên ẢNH: X.T

Việc lựa chọn địa điểm tái thả được thực hiện trên cơ sở phù hợp với vùng phân bố, đặc điểm sinh học và tập tính của từng loài, tạo điều kiện để động vật thích nghi với môi trường sống, tự kiếm ăn và sinh tồn trong tự nhiên.

Theo đại diện Vườn quốc gia Chư Mom Ray, hoạt động tái thả động vật hoang dã góp phần bảo tồn đa dạng sinh học, duy trì và phục hồi quần thể các loài trong tự nhiên. Đồng thời, đây cũng là hoạt động thiết thực nhằm nâng cao nhận thức, trách nhiệm của cộng đồng trong bảo vệ động vật hoang dã và tài nguyên thiên nhiên.

Thả thêm 7 cá thể động vật rừng quý hiếm về tự nhiên

Trước đó, chiều 9.10, Trung tâm Bảo tồn đa dạng sinh học và du lịch sinh thái, Vườn quốc gia Chư Mom Ray phối hợp với các cơ quan chức năng và chính quyền địa phương tổ chức bàn giao, thả 7 cá thể động vật rừng quý hiếm về môi trường tự nhiên tại khoảnh 3, tiểu khu 593.

Cá thể tê tê Java được thả về tự nhiên tại Vườn quốc gia Chư Mom Ray ẢNH: X.T

Các cá thể được thả gồm 5 cá thể khỉ, 1 cá thể rùa dứa và 1 cá thể tê tê Java. Đây đều là những cá thể do người dân tự nguyện giao nộp cho UBND các xã, phường trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi.

Cụ thể, các cá thể động vật được người dân giao nộp tại các địa phương gồm Kon Braih, Bình Sơn, Tư Nghĩa, Đăk Mar, Đăk Sao, Trương Quang Trọng và Cẩm Thành.

Với diện tích hơn 56.000 ha, Vườn quốc gia Chư Mom Ray được xem là "kho báu xanh" của Tây nguyên, nơi sinh sống của 1.003 loài động vật và 1.895 loài thực vật. Trong đó, có nhiều loài quý hiếm như kim giao, trắc, cẩm lai, gụ mật, mang Trường Sơn, trâu rừng, bò tót, sói đỏ, beo lửa, hổ Đông Dương, voọc, công, trĩ sao, chim hồng hoàng…

Năm 2004, Vườn quốc gia Chư Mom Ray được Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN) công nhận là Vườn di sản ASEAN - một trong những khu bảo tồn thiên nhiên có giá trị cao của khu vực, góp phần quan trọng vào việc bảo vệ đa dạng sinh học và hệ sinh thái rừng nhiệt đới Việt Nam.