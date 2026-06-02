Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thời sự Dân sinh

Đồng Nai: Người dân giao nộp rùa núi vàng, vượn má vàng quý hiếm 'đi lạc'

Hoàng Giáp
Hoàng Giáp
02/06/2026 19:20 GMT+7

Thấy rùa núi vàng, vượn má vàng 'đi lạc', người dân đã báo cơ quan chức năng và giao nộp để thả về môi trường tự nhiên.

Ngày 2.6, Công an xã Tân Quan, thành phố Đồng Nai phối hợp các đơn vị liên quan thả một cá thể rùa núi vàng quý hiếm về môi trường tự nhiên tại khu vực rừng di tích Tà Thiết.

Trước đó, chiều 26.5, bà Nguyễn Thị Thu Hiền (ở ấp Trường Thịnh, xã Tân Quan) phát hiện một con rùa đi lạc trên đường liên thôn thuộc ấp Tổng Cui Lớn, nên đã bắt và giao nộp Công an xã.

Đồng Nai: Người dân giao nộp rùa vàng, vượn má vàng quý hiếm 'đi lạc' - Ảnh 1.

Rùa núi vàng người dân phát hiện, bàn giao cho lực lượng công an

ẢNH: H.G

Cơ quan chức năng xác định đây là rùa núi vàng, có tên khoa học Indotestudo Elongata, là loài động vật rừng nguy cấp, quý, hiếm, thuộc Nhóm IIB. Cá thể này nặng 1,1 kg, sức khỏe bình thường.

Sau khi hoàn tất các thủ tục theo quy định, các đơn vị chức năng đã lựa chọn khu vực rừng có điều kiện sinh thái phù hợp để thả cá thể rùa trở về môi trường sống tự nhiên.

Đồng Nai: Người dân giao nộp rùa vàng, vượn má vàng quý hiếm 'đi lạc' - Ảnh 2.

Người dân bàn giao rùa núi vàng quý hiếm cho cơ quan chức năng thả về rừng tự nhiên

ẢNH: H.G

Cùng ngày, thông tin từ UBND xã Bom Bo cũng cho biết đã bàn giao cá thể vượn má vàng cho Trung tâm Tuyên truyền, Du lịch và Cứu hộ - Bảo tồn thuộc Vườn quốc gia Bù Gia Mập nuôi dưỡng, trước khi thả về môi trường tự nhiên.

Trước đó, ngày 30.5, người dân phát hiện cá thể vượn đen tại khu vực thôn 9, xã Bom Bo nên đã báo cơ quan chức năng cứu hộ.

Đồng Nai: Người dân giao nộp rùa vàng, vượn má vàng quý hiếm 'đi lạc' - Ảnh 3.

Vượn đen má vàng

ẢNH: UBND XÃ BOM BO

Cơ quan chức năng xác định đây là vượn má vàng, có tên khoa học Nomascus Gabriellae, là động vật rừng nguy cấp, thuộc nhóm IB. Cá thể vượn má vàng này là con đực, có trọng lượng 4 kg, tình trạng sức khỏe tốt.

Cơ quan chức năng khuyến cáo người dân "nói không với sử dụng động vật hoang dã trái phép"; mỗi người dân cần nâng cao ý thức chấp hành pháp luật về bảo vệ động vật hoang dã; không săn bắt, nuôi nhốt, mua bán, vận chuyển trái phép các loài động vật rừng nguy cấp, quý, hiếm.

Đồng Nai: Người dân giao nộp rùa vàng, vượn má vàng quý hiếm 'đi lạc' - Ảnh 4.

Lực lượng chức năng xã Bom Bo bàn giao cá thể vượn má vàng cho Trung tâm Tuyên truyền, Du lịch và Cứu hộ - Bảo tồn, Vườn quốc gia Bù Gia Mập nuôi dưỡng trước khi thả về tự nhiên

ẢNH: UBND XÃ BOM BO

Khi phát hiện động vật hoang dã, người dân cần kịp thời thông báo cho chính quyền địa phương hoặc cơ quan chức năng để được hướng dẫn, xử lý, cứu hộ theo đúng quy định.

Tin liên quan

Tê tê Java quý hiếm bò vào sân nhà, người dân giao nộp công an

Tê tê Java quý hiếm bò vào sân nhà, người dân giao nộp công an

Phát hiện cá thể tê tê Java quý hiếm bò vào sân nhà, một người dân ở xã Sa Loong (Quảng Ngãi) đã chủ động giao nộp cho cơ quan chức năng để chăm sóc, bảo tồn và thả về môi trường tự nhiên.

Khám phá thêm chủ đề

vượn má vàng thành phố Đồng Nai Động vật rừng quý hiếm động vật hoang dã rừng quốc gia bù gia mập Rùa núi vàng
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập thường trực: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2026 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận