Đồng Nai: Người dân giao nộp rùa núi vàng, vượn má vàng quý hiếm 'đi lạc'

Ngày 2.6, Công an xã Tân Quan, thành phố Đồng Nai phối hợp các đơn vị liên quan thả một cá thể rùa núi vàng quý hiếm về môi trường tự nhiên tại khu vực rừng di tích Tà Thiết.

Trước đó, chiều 26.5, bà Nguyễn Thị Thu Hiền (ở ấp Trường Thịnh, xã Tân Quan) phát hiện một con rùa đi lạc trên đường liên thôn thuộc ấp Tổng Cui Lớn, nên đã bắt và giao nộp Công an xã.

Rùa núi vàng người dân phát hiện, bàn giao cho lực lượng công an ẢNH: H.G

Cơ quan chức năng xác định đây là rùa núi vàng, có tên khoa học Indotestudo Elongata, là loài động vật rừng nguy cấp, quý, hiếm, thuộc Nhóm IIB. Cá thể này nặng 1,1 kg, sức khỏe bình thường.

Sau khi hoàn tất các thủ tục theo quy định, các đơn vị chức năng đã lựa chọn khu vực rừng có điều kiện sinh thái phù hợp để thả cá thể rùa trở về môi trường sống tự nhiên.

Người dân bàn giao rùa núi vàng quý hiếm cho cơ quan chức năng thả về rừng tự nhiên ẢNH: H.G

Cùng ngày, thông tin từ UBND xã Bom Bo cũng cho biết đã bàn giao cá thể vượn má vàng cho Trung tâm Tuyên truyền, Du lịch và Cứu hộ - Bảo tồn thuộc Vườn quốc gia Bù Gia Mập nuôi dưỡng, trước khi thả về môi trường tự nhiên.

Trước đó, ngày 30.5, người dân phát hiện cá thể vượn đen tại khu vực thôn 9, xã Bom Bo nên đã báo cơ quan chức năng cứu hộ.

Vượn đen má vàng ẢNH: UBND XÃ BOM BO

Cơ quan chức năng xác định đây là vượn má vàng, có tên khoa học Nomascus Gabriellae, là động vật rừng nguy cấp, thuộc nhóm IB. Cá thể vượn má vàng này là con đực, có trọng lượng 4 kg, tình trạng sức khỏe tốt.

Cơ quan chức năng khuyến cáo người dân "nói không với sử dụng động vật hoang dã trái phép"; mỗi người dân cần nâng cao ý thức chấp hành pháp luật về bảo vệ động vật hoang dã; không săn bắt, nuôi nhốt, mua bán, vận chuyển trái phép các loài động vật rừng nguy cấp, quý, hiếm.

Lực lượng chức năng xã Bom Bo bàn giao cá thể vượn má vàng cho Trung tâm Tuyên truyền, Du lịch và Cứu hộ - Bảo tồn, Vườn quốc gia Bù Gia Mập nuôi dưỡng trước khi thả về tự nhiên ẢNH: UBND XÃ BOM BO

Khi phát hiện động vật hoang dã, người dân cần kịp thời thông báo cho chính quyền địa phương hoặc cơ quan chức năng để được hướng dẫn, xử lý, cứu hộ theo đúng quy định.