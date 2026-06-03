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Kinh tế Chính sách - Phát triển

Đầu tư 350 tỉ đồng xây cầu vượt sông Trà Khúc

Hải Phong
Hải Phong
03/06/2026 07:16 GMT+7

Quảng Ngãi đầu tư 350 tỉ đồng xây dựng cầu vượt sông Trà Khúc thay thế cầu tràn Thạch Nham đã xuống cấp, góp phần bảo đảm an toàn giao thông, tăng cường kết nối vùng miền núi với trung tâm tỉnh.

UBND tỉnh Quảng Ngãi đã có quyết định phê duyệt chủ trương đầu tư dự án cầu và đường ĐT623B qua đập Thạch Nham với tổng vốn 350 tỉ đồng, thay thế cầu tràn Thạch Nham đã xuống cấp.

Đầu tư 350 tỉ đồng xây cầu vượt sông Trà Khúc - Ảnh 1.

Cầu tràn Thạch Nham (Quảng Ngãi)

ẢNH: HẢI PHONG

Theo quyết định, dự án có tổng chiều dài gần 2 km, trong đó cầu bê tông cốt thép vượt sông Trà Khúc dài 530 m, đường dẫn hai đầu cầu dài hơn 1,4 km. Mặt cầu rộng 15 m, gồm hai làn xe cơ giới và hai làn xe thô sơ hai bên.

Dự án có tổng mức đầu tư 350 tỉ đồng, trong đó ngân sách Trung ương hỗ trợ khoảng 300 tỉ đồng, phần còn lại từ ngân sách tỉnh Quảng Ngãi. Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông tỉnh Quảng Ngãi được giao làm chủ đầu tư. Thời gian thực hiện từ năm 2026 - 2029 trên địa bàn các xã Trà Giang, Trường Giang và Sơn Hạ.

Theo phương án được phê duyệt, cầu Thạch Nham mới sẽ được xây dựng cách cầu tràn hiện hữu khoảng 500 m về phía hạ lưu. Đường dẫn hai đầu cầu cũng được điều chỉnh hướng tuyến nhằm loại bỏ các khúc cua gấp, góp phần nâng cao năng lực khai thác, bảo đảm an toàn giao thông và rút ngắn chiều dài tuyến.

Đầu tư 350 tỉ đồng xây cầu vượt sông Trà Khúc - Ảnh 2.

Cầu tràn Thạch Nham thường xuyên bị ngập khi nước thượng nguồn đổ về

ẢNH: HẢI PHONG

Dự án được kỳ vọng sẽ từng bước hoàn thiện mạng lưới giao thông của tỉnh, tăng cường kết nối giữa các địa phương miền núi phía tây với trung tâm hành chính tỉnh Quảng Ngãi, đồng thời tạo động lực phát triển kinh tế - xã hội, du lịch, dịch vụ và giao thương hàng hóa trong khu vực.

Bên cạnh đó, công trình còn góp phần bảo đảm giao thông thông suốt trong mùa mưa lũ, phục vụ hiệu quả công tác phòng chống thiên tai, cứu hộ cứu nạn và bảo đảm quốc phòng - an ninh.

Đầu tư 350 tỉ đồng xây cầu vượt sông Trà Khúc - Ảnh 3.

Cầu tràn Thạch Nham hư hỏng sau lũ cuối năm 2025

ẢNH: HẢI PHONG

Cầu tràn Thạch Nham được xây dựng hơn 30 năm trước trên tuyến đường ĐT623B, là tuyến giao thông huyết mạch kết nối vùng đồng bằng với các xã miền núi của tỉnh Quảng Ngãi. Tuy nhiên, nhiều năm qua, khu vực này xuống cấp, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn khi thường xuyên xảy ra tình trạng người và phương tiện bị nước cuốn trôi trong mùa mưa lũ.

Đặc biệt, sau đợt mưa lũ kéo dài vào tháng 10 và 11.2025, nhiều vị trí mặt tràn phía bắc cầu Thạch Nham bị hư hỏng nghiêm trọng, bê tông bị cuốn trôi, xuất hiện các hố sâu và tình trạng xói lở chân kè. Để duy trì giao thông tạm thời, đơn vị quản lý đã huy động máy móc san gạt mặt bằng, tạo điều kiện cho xe máy lưu thông qua khu vực này.

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Cận cảnh cầu tràn Thạch Nham sụt lún sau lũ

Sau đợt mưa lũ kéo dài từ ngày 28.10 đến 6.11, nhiều mảng bê tông trên mặt tràn phía bắc cầu tràn Thạch Nham (xã Sơn Hạ, Quảng Ngãi) bị nước cuốn trôi, tạo hố sâu và làm rỗng chân kè mái nghiêng.

Khám phá thêm chủ đề

Cầu tràn Thạch Nham xuống cấp đầu tư dự án Sông Trà Khúc Quảng Ngãi
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