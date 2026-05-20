Phát Đạt tham gia đầu tư dự án của Lotte ở Thủ Thiêm

Ngay sau thông tin trên, thị trường lập tức liên hệ tới dự án Thủ Thiêm Eco Smart City của Lotte Properties HCMC ở khu đô thị mới Thủ Thiêm. Trước đó, nhiều nguồn tin cho biết Phát Đạt nằm trong nhóm doanh nghiệp tham gia quá trình lựa chọn nhà đầu tư chiến lược để tham gia khoảng 35% vốn của dự án này.

Theo các ước tính trên thị trường, Thủ Thiêm Eco Smart City có tổng vốn đầu tư khoảng 50.000 tỉ đồng. Nếu tham gia với tỷ lệ khoảng 35%, phần vốn mà Phát Đạt cần cam kết có thể lên tới 17.500 tỉ đồng, con số tương ứng với quy mô đầu tư mà doanh nghiệp này đang xin ý kiến cổ đông.

Trong nhiều năm qua, khu đô thị mới Thủ Thiêm được xem là "sân chơi" có tiêu chuẩn cao bậc nhất của thị trường bất động sản Việt Nam, không chỉ vì giá trị quỹ đất mà còn bởi yêu cầu rất cao về năng lực tài chính, pháp lý và khả năng vận hành dài hạn.

Phát Đạt sẽ tham gia với vai trò nhà đầu tư vốn, cùng đồng hành với Lotte trong một dự án mang tính biểu tượng của khu trung tâm tài chính tương lai TP.HCM. Điều này mang ý nghĩa lớn về mặt thương hiệu.

Trong mắt thị trường, việc tham gia vào cấu trúc đầu tư của Thủ Thiêm Eco Smart City đồng nghĩa với việc doanh nghiệp đã bước vào nhóm đối tác đủ năng lực để đồng hành cùng các tập đoàn quốc tế trong những dự án quy mô cấp khu vực.

Do vậy, đây không còn là câu chuyện phát triển dự án đơn thuần, mà còn cho thấy năng lực tham gia vào những cấu trúc vốn có tiêu chuẩn quốc tế cao hơn đáng kể.

Ở góc độ tài chính, sức hấp dẫn của dự án Thủ Thiêm Eco Smart City rất lớn. Thủ Thiêm hiện gần như là quỹ đất trung tâm hiếm hoi còn lại của TP.HCM có thể phát triển các dự án quy mô và tiêu chuẩn cao.

Trong bối cảnh hạ tầng khu Đông tăng tốc mạnh và việc xây dựng trung tâm hành chính - tài chính quốc tế tại đây khiến giá trị của các dự án ở Thủ Thiêm được dự báo sẽ tiếp tục gia tăng trong dài hạn.