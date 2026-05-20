Tập đoàn Đất Xanh đổi tên, hướng tới phát triển bất động sản toàn cầu

Ngày 20.5, Công ty cổ phần Tập đoàn Đất Xanh (mã chứng khoán DXG) chính thức công bố tên gọi mới là Công ty cổ phần Blue Marq Group, đồng thời ra mắt bộ nhận diện thương hiệu mới. Mã chứng khoán DXG của Tập đoàn trên HoSE tiếp tục được duy trì.

Sự kiện được đánh giá là bước chuyển hóa mạnh mẽ nhất của Tập đoàn Đất Xanh kể từ ngày thành lập đến nay, một bước chuyển đột phá về thương hiệu, cấu trúc vận hành và tầm nhìn phát triển dài hạn.

Tập đoàn dự kiến hoàn tất việc triển khai thay đổi nhận diện thương hiệu Blue Marq Group mới tại toàn bộ văn phòng, dự án, chi nhánh hoạt động và các bộ nhận diện thương hiệu trong quý 3/2026.

Blue Marq Group hiện có tổng tài sản hợp nhất đạt hơn 38.100 tỉ đồng, vốn điều lệ trên 11.141 tỉ đồng, cùng đội ngũ hơn 4.500 nhân sự.

Blue Marq Group hướng đến phát triển bất động sản toàn cầu ẢNH: ĐÌNH SƠN

Hệ sinh thái mới của Blue Marq Group được xây dựng trên bốn nền tảng hoạt động chuyên biệt.

Trong đó, Blue Marq Investment đóng vai trò nền tảng đầu tư, huy động vốn và kết nối nguồn lực tài chính chiến lược. Blue Marq Development đảm nhiệm vai trò phát triển bất động sản. Blue Marq Asset Management chịu trách nhiệm quản lý, vận hành và khai thác tài sản.

Trong cấu trúc mới, Đất Xanh tiếp tục được duy trì như một thương hiệu dịch vụ bất động sản độc lập, kế thừa sự nhận diện, hệ thống phân phối và những giá trị đã được xây dựng trong hơn 20 năm qua.

Mô hình này được xây dựng theo định hướng phát triển đồng bộ giữa đầu tư, thu hút vốn, phát triển, vận hành và dịch vụ.

Theo ông Lương Trí Thìn, nhà sáng lập, Chủ tịch Hội đồng chiến lược Tập đoàn, mọi mô hình kinh doanh đều có giới hạn, một doanh nghiệp chỉ phát triển dự án và bán sản phẩm sẽ luôn bị giới hạn bởi chu kỳ. Nhưng những tổ chức vĩ đại của thế giới thì khác, họ không chỉ tạo ra tài sản, kiểm soát dòng vốn, sở hữu hệ thống tài sản, vận hành những nền tảng tạo ra dòng tiền trong hàng chục năm và xây dựng những định chế có khả năng trường tồn qua nhiều thế hệ.

Ban lãnh đạo Tập đoàn Blue Marq ẢNH: VÂN ANH

Dòng vốn toàn cầu đang tái cấu trúc, các trung tâm tài chính mới đang hình thành. Chuỗi cung ứng, hạ tầng, logistics, năng lượng, dữ liệu và bất động sản… đang trở thành những tài sản chiến lược của kỷ nguyên mới.

Trong thế giới đó, thế mạnh không còn nằm ở người bán sản phẩm, thế mạnh nằm ở những tổ chức có khả năng huy động vốn toàn cầu, phân bổ vốn hiệu quả và và sở hữu những hệ thống tài sản quy mô lớn. Nếu tiếp tục đi theo con đường cũ, doanh nghiệp sẽ bị giới hạn bởi chính mô hình tăng trưởng của mình.

Do vậy, chiến lược tái cấu trúc lần này được xây dựng nhằm mở rộng năng lực phát triển của Đất Xanh, chuyển đổi từ mô hình doanh nghiệp bất động sản truyền thống sang tập đoàn đầu tư, quản lý tài sản và phát triển bất động sản toàn cầu.

Đồng thời, việc chuyển đổi giúp Blue Marq Group nâng cao năng lực vận hành, tối ưu hiệu quả sử dụng vốn và mở rộng khả năng hợp tác với các tổ chức tài chính, quỹ đầu tư và đối tác chiến lược trong và ngoài nước.

Việc tái cấu trúc diễn ra trong bối cảnh khung pháp lý bất động sản Việt Nam vừa được hoàn thiện toàn diện cùng các định hướng chiến lược như Nghị quyết 68 về phát triển kinh tế tư nhân và Nghị quyết 222 về thành lập Trung tâm Tài chính quốc tế, tạo nền tảng thuận lợi cho mô hình đầu tư và quản lý tài sản theo chuẩn quốc tế.

"Blue Marq Group được định vị với khát vọng xây dựng một doanh nghiệp Việt Nam có năng lực đầu tư, quản lý tài sản và phát triển bất động sản theo chuẩn quốc tế, từng bước tham gia sâu hơn vào dòng chảy đầu tư toàn cầu", ông Lương Trí Thìn kỳ vọng.