Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Kinh tế Địa ốc

Tập đoàn Đất Xanh đổi tên, hướng tới phát triển bất động sản toàn cầu

Đình Sơn
Đình Sơn
20/05/2026 11:41 GMT+7

Tập đoàn Đất Xanh tái cấu trúc toàn diện, giới thiệu thương hiệu mới hướng tới mô hình đầu tư, quản lý tài sản và phát triển bất động sản toàn cầu.

Ngày 20.5, Công ty cổ phần Tập đoàn Đất Xanh (mã chứng khoán DXG) chính thức công bố tên gọi mới là Công ty cổ phần Blue Marq Group, đồng thời ra mắt bộ nhận diện thương hiệu mới. Mã chứng khoán DXG của Tập đoàn trên HoSE tiếp tục được duy trì.

Sự kiện được đánh giá là bước chuyển hóa mạnh mẽ nhất của Tập đoàn Đất Xanh kể từ ngày thành lập đến nay, một bước chuyển đột phá về thương hiệu, cấu trúc vận hành và tầm nhìn phát triển dài hạn.

Tập đoàn dự kiến hoàn tất việc triển khai thay đổi nhận diện thương hiệu Blue Marq Group mới tại toàn bộ văn phòng, dự án, chi nhánh hoạt động và các bộ nhận diện thương hiệu trong quý 3/2026.

Blue Marq Group hiện có tổng tài sản hợp nhất đạt hơn 38.100 tỉ đồng, vốn điều lệ trên 11.141 tỉ đồng, cùng đội ngũ hơn 4.500 nhân sự.

Tập đoàn Đất Xanh đổi tên, hướng tới phát triển bất động sản toàn cầu- Ảnh 1.

Blue Marq Group hướng đến phát triển bất động sản toàn cầu

ẢNH: ĐÌNH SƠN

Hệ sinh thái mới của Blue Marq Group được xây dựng trên bốn nền tảng hoạt động chuyên biệt. 

Trong đó, Blue Marq Investment đóng vai trò nền tảng đầu tư, huy động vốn và kết nối nguồn lực tài chính chiến lược. Blue Marq Development đảm nhiệm vai trò phát triển bất động sản. Blue Marq Asset Management chịu trách nhiệm quản lý, vận hành và khai thác tài sản. 

Trong cấu trúc mới, Đất Xanh tiếp tục được duy trì như một thương hiệu dịch vụ bất động sản độc lập, kế thừa sự nhận diện, hệ thống phân phối và những giá trị đã được xây dựng trong hơn 20 năm qua.

Mô hình này được xây dựng theo định hướng phát triển đồng bộ giữa đầu tư, thu hút vốn, phát triển, vận hành và dịch vụ.

Theo ông Lương Trí Thìn, nhà sáng lập, Chủ tịch Hội đồng chiến lược Tập đoàn, mọi mô hình kinh doanh đều có giới hạn, một doanh nghiệp chỉ phát triển dự án và bán sản phẩm sẽ luôn bị giới hạn bởi chu kỳ. Nhưng những tổ chức vĩ đại của thế giới thì khác, họ không chỉ tạo ra tài sản, kiểm soát dòng vốn, sở hữu hệ thống tài sản, vận hành những nền tảng tạo ra dòng tiền trong hàng chục năm và xây dựng những định chế có khả năng trường tồn qua nhiều thế hệ.

Tập đoàn Đất Xanh đổi tên, hướng tới phát triển bất động sản toàn cầu- Ảnh 2.

Ban lãnh đạo Tập đoàn Blue Marq

ẢNH: VÂN ANH

Dòng vốn toàn cầu đang tái cấu trúc, các trung tâm tài chính mới đang hình thành. Chuỗi cung ứng, hạ tầng, logistics, năng lượng, dữ liệu và bất động sản… đang trở thành những tài sản chiến lược của kỷ nguyên mới.

Trong thế giới đó, thế mạnh không còn nằm ở người bán sản phẩm, thế mạnh nằm ở những tổ chức có khả năng huy động vốn toàn cầu, phân bổ vốn hiệu quả và và sở hữu những hệ thống tài sản quy mô lớn. Nếu tiếp tục đi theo con đường cũ, doanh nghiệp sẽ bị giới hạn bởi chính mô hình tăng trưởng của mình.

Do vậy, chiến lược tái cấu trúc lần này được xây dựng nhằm mở rộng năng lực phát triển của Đất Xanh, chuyển đổi từ mô hình doanh nghiệp bất động sản truyền thống sang tập đoàn đầu tư, quản lý tài sản và phát triển bất động sản toàn cầu.

Đồng thời, việc chuyển đổi giúp Blue Marq Group nâng cao năng lực vận hành, tối ưu hiệu quả sử dụng vốn và mở rộng khả năng hợp tác với các tổ chức tài chính, quỹ đầu tư và đối tác chiến lược trong và ngoài nước.

Việc tái cấu trúc diễn ra trong bối cảnh khung pháp lý bất động sản Việt Nam vừa được hoàn thiện toàn diện cùng các định hướng chiến lược như Nghị quyết 68 về phát triển kinh tế tư nhân và Nghị quyết 222 về thành lập Trung tâm Tài chính quốc tế, tạo nền tảng thuận lợi cho mô hình đầu tư và quản lý tài sản theo chuẩn quốc tế.

"Blue Marq Group được định vị với khát vọng xây dựng một doanh nghiệp Việt Nam có năng lực đầu tư, quản lý tài sản và phát triển bất động sản theo chuẩn quốc tế, từng bước tham gia sâu hơn vào dòng chảy đầu tư toàn cầu", ông Lương Trí Thìn kỳ vọng.

Tin liên quan

Ông Lương Trí Thìn thôi làm Chủ tịch Hội đồng quản trị Tập đoàn Đất Xanh

Ông Lương Trí Thìn thôi làm Chủ tịch Hội đồng quản trị Tập đoàn Đất Xanh

Ngày 3.7, Tập đoàn Đất Xanh (mã chứng khoán DXG) đã gửi đến Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, Sở Giao dịch chứng khoán TP.HCM công bố thông tin bất thường về việc thành lập Hội đồng chiến lược (HĐCL). Trong đó, ông Lương Trí Thìn được bầu làm Chủ tịch hội đồng và thôi giữ chức Chủ tịch HĐQT DXG.

Khám phá thêm chủ đề

Tập Đoàn Đất Xanh Bất động sản địa ốc Đất Xanh Group
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2026 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận