Lợi nhuận năm 2025 của Phát Đạt tăng gấp 3

Công ty Phát Đạt cho biết, nhờ các giải pháp được triển khai đồng bộ, kết quả kinh doanh năm 2025 ghi nhận sự cải thiện tích cực với tổng doanh thu đạt 1.964 tỉ đồng, lợi nhuận trước thuế 651 tỉ đồng và lợi nhuận sau thuế 515 tỉ đồng, tăng 3,3 lần so với cùng kỳ.

Đồng thời, các chỉ số tài chính cho thấy nền tảng tài chính được củng cố rõ rệt, với tổng tài sản hợp nhất đạt trên 27.270 tỉ đồng và vốn chủ sở hữu khoảng 12.424 tỉ đồng.

Bước sang năm 2026, Công ty Phát Đạt chuyển từ trạng thái chuẩn bị sang triển khai, với mục tiêu không chỉ khôi phục tốc độ tăng trưởng mà còn thiết lập lại chất lượng tăng trưởng theo hướng bền vững và có kiểm soát.

Công ty đặt kế hoạch doanh thu 8.830 tỉ đồng, lợi nhuận trước thuế 1.788 tỉ đồng, lợi nhuận sau trích lập dự phòng và thuế 868 tỉ đồng.

Trọng tâm của năm là triển khai đồng bộ xây dựng và bán hàng đối với 6 dự án trọng điểm đã được chuẩn bị trong giai đoạn trước tại các khu vực thị trường chiến lược. Danh mục này không chỉ nhằm tạo doanh thu trong ngắn hạn mà còn đóng vai trò kích hoạt toàn bộ chu kỳ tăng trưởng của giai đoạn 2026 - 2030.

Đáng chú ý, các dự án BT được xác định là một trong những trụ cột tăng trưởng trong chu kỳ mới. Công ty tiếp tục xử lý các dự án BT tồn đọng và từng bước triển khai các dự án BT mới, hướng tới hình thành một động lực tăng trưởng bổ sung bên cạnh hoạt động phát triển dự án bất động sản.

Trong dài hạn, Phát Đạt đặt mục tiêu đạt doanh thu tích lũy 44.848 tỉ đồng và lợi nhuận sau thuế 11.812 tỉ đồng trong giai đoạn 2026 - 2030, đồng thời hướng tới mức vốn hóa 2,2 tỉ USD vào năm 2028.

Tại đại hội, Công ty Phát Đạt cho biết sẽ chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu theo tỷ lệ 5:1, với tổng giá trị huy động dự kiến hơn 1.995 tỉ đồng. Đồng thời, đại hội cũng thông qua phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức với tỷ lệ 10%, tương ứng tổng giá trị phát hành tối đa khoảng 1.197 tỉ đồng.

Nguồn vốn huy động sẽ được sử dụng để bổ sung vốn lưu động, đầu tư vào các dự án trọng điểm và mở rộng danh mục đầu tư chiến lược, qua đó nâng cao năng lực triển khai và tiếp tục củng cố nền tảng tài chính.

Theo ông Nguyễn Văn Đạt, Chủ tịch HĐQT Công ty Phát Đạt, khi thị trường bất động sản bước vào quá trình điều chỉnh và tái cấu trúc sâu sắc, doanh nghiệp này đã chủ động lựa chọn một hướng đi mang tính nền tảng: Tập trung củng cố nội lực, rà soát lại toàn diện hệ thống vận hành và xây dựng chiến lược phát triển cho một chu kỳ mới của doanh nghiệp.

Tầm nhìn của Phát Đạt không chỉ được đánh giá qua quy mô quỹ đất hay số lượng dự án đang triển khai mà giá trị thực sự của doanh nghiệp nằm ở khả năng kiến tạo những không gian đô thị có chất lượng sống cao, có giá trị lâu dài và đóng góp tích cực cho sự phát triển của xã hội.

Doanh nghiệp tiếp tục theo đuổi mục tiêu phát triển các dự án bất động sản được quy hoạch bài bản, có chất lượng xây dựng cao và đáp ứng những tiêu chuẩn ngày càng khắt khe của thị trường.



