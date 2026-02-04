Tập đoàn Mitsubishi Corporation dự kiến đầu từ vào dự án Thuận An 1 (phường Thuận Giao, TP.HCM), hơn 3.000 tỉ đồng, hiện đã thanh toán đợt 1 cho Phát Đạt trên 1.900 tỉ đồng.

Trong khuôn khổ dự án, hai bên tập trung hợp tác phát triển mô hình đô thị hỗn hợp, tích hợp hệ thống tiện ích toàn diện cùng môi trường sống xanh bền vững. Thuận An 1 được triển khai theo các tiêu chuẩn quốc tế uy tín như LEED và Fitwel, nhằm nâng cao chất lượng cuộc sống cho cư dân và tạo giá trị tích cực cho cảnh quan đô thị trong khu vực.

Thông qua sự hợp tác này, Phát Đạt và Mitsubishi Corporation kỳ vọng sẽ phát huy tối đa thế mạnh, kinh nghiệm phong phú cùng năng lực chuyên môn sâu rộng trong phát triển và quản lý dự án, nhằm mang đến một không gian đô thị chất lượng cao, vận hành chuyên nghiệp, đáp ứng đầy đủ các tiêu chuẩn quốc tế.

Phát Đạt "bắt tay" với Mitsubishi Corporation phát triển dự án Thuận An 1

Đây là lần đầu tiên Phát Đạt liên doanh với một đối tác nước ngoài để triển khai dự án, được xem là minh chứng điển hình cho mô hình hợp tác quốc tế, góp phần đặt ra những tiêu chuẩn mới về chất lượng phát triển đô thị tại khu vực phía Đông Bắc TP.HCM.

Ông Bùi Quang Anh Vũ, Tổng giám đốc của Phát Đạt cho biết, Phát Đạt rất vinh dự khi được đồng hành cùng Mitsubishi Corporation, một trong những tập đoàn danh tiếng hàng đầu thế giới.

Với uy tín, kinh nghiệm quản lý dự án đô thị đẳng cấp và hệ thống tiêu chuẩn quốc tế của đối tác, Phát Đạt tin tưởng rằng sự hợp tác này sẽ góp phần kiến tạo những không gian sống xanh, bền vững, đạt đẳng cấp quốc tế, mang lại giá trị vượt trội cho thị trường bất động sản Việt Nam.

Hiện nay Phát Đạt đang tập trung nguồn lực vào các thị trường trọng điểm như TP.HCM (bao gồm khu vực Bình Dương cũ và Bà Rịa - Vũng Tàu cũ), Đồng Nai cùng một số địa bàn chiến lược khác.