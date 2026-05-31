Quốc lộ 19 hơn 3.600 tỉ đồng xuống cấp khi chưa bàn giao

Đường chưa bàn giao đã hư hỏng

Quốc lộ 19 là tuyến giao thông huyết mạch của tỉnh Gia Lai và thông thương sang Lào, Campuchia. Thế nhưng, tuyến đường này đang trở thành điểm nóng về chất lượng công trình khi nhiều hạng mục hư hỏng dù dự án chưa được bàn giao cho địa phương quản lý.

Dự án tăng cường kết nối giao thông khu vực Tây nguyên trên tuyến quốc lộ 19 có tổng chiều dài 143,6 km, tổng mức đầu tư hơn 3.600 tỉ đồng từ nguồn vốn vay Ngân hàng Thế giới (WB). Dự án do Ban Quản lý dự án 2 (Bộ Xây dựng) làm chủ đầu tư, khởi công tháng 8.2021, hoàn thành cuối năm 2024. Tuy nhiên đến nay, việc bàn giao vẫn chưa thực hiện. Điều đáng nói, trong khi chưa kịp bàn giao, nhiều đoạn tuyến đã xuất hiện tình trạng hư hỏng, xuống cấp.

Đường mới làm đã xuất hiện nhiều hư hỏng, gây nguy hiểm cho các phương tiện lưu thông ẢNH: TRẦN HIẾU

Theo ghi nhận của PV Thanh Niên, mặt đường quốc lộ 19 qua khu trung tâm xã Đăk Đoa hư hỏng nặng, nhiều đoạn biến dạng, xuất hiện các hố lớn. Nhiều vị trí mặt đường trồi lún, nhô lên cao, gây nguy hiểm cho người và phương tiện tham gia giao thông. Chứng kiến cảnh tuyến đường mới đưa vào sử dụng đã xuống cấp, nhiều người dân địa phương không khỏi bức xúc và nghi ngờ về chất lượng thi công của dự án.

Trước thực trạng trên, Ban Quản lý dự án 2 đã có công văn gửi Công ty cổ phần Vinadelta và Công ty TNHH Hợp Tiến là 2 nhà thầu thi công gói thầu XL-04A, yêu cầu khẩn trương khắc phục các hư hỏng.

Người dân nghi ngờ về chất lượng thi công khi chủ đầu tư chưa bàn giao dự án cho địa phương đã xuất hiện hư hỏng ẢNH: TRẦN HIẾU

Theo chủ đầu tư, qua kiểm tra hiện trường cho thấy nhiều vị trí mặt đường tại khu vực Đăk Đoa và Mang Yang dù đã được sửa chữa nhưng tiếp tục xuất hiện tình trạng nứt vỡ, trồi lún. Đến thời điểm kiểm tra ngày 10.5, phạm vi hư hỏng không những không giảm mà còn có dấu hiệu lan rộng. Đáng chú ý, đoạn Km154 - Km155 do Công ty cổ phần Vinadelta thi công tiếp tục phát sinh hư hỏng.

Trong khi đó, trên đoạn tuyến do Công ty TNHH Hợp Tiến thực hiện cũng ghi nhận thêm 4 vị trí có dấu hiệu trồi lún so với lần kiểm tra trước đó vào ngày 20.4. Các vị trí hư hỏng cục bộ tập trung tại Km134+850, Km133+620, Km132+410 và Km131+950. Không chỉ mặt đường, nhiều hạng mục phụ trợ cũng trong tình trạng xuống cấp như cọc tiêu bị gãy đổ hoặc mất, tấm đan rãnh chịu lực bị vỡ, nắp gang hố thu nước chưa được chỉnh sửa hoàn thiện.

Chủ đầu tư ra "tối hậu thư" cho đơn vị thi công

Trong bối cảnh mùa mưa Tây nguyên đang đến gần, các điểm hư hỏng hiện hữu được dự báo sẽ tiếp tục diễn biến phức tạp nếu không được xử lý kịp thời. Lượng mưa lớn kéo dài có thể làm mặt đường xuống cấp nhanh hơn, ảnh hưởng trực tiếp đến an toàn giao thông.

Tình trạng hư hỏng, vá víu xuất hiện tại nhiều đoạn trên quốc lộ 19 dù đường mới làm ẢNH: TRẦN HIẾU

Ban Quản lý dự án 2 đã yêu cầu các nhà thầu khẩn trương sửa chữa, khắc phục toàn bộ tồn tại. Trường hợp chậm trễ hoặc không thực hiện, chủ đầu tư sẽ làm việc với các ngân hàng bảo lãnh để triển khai các thủ tục thu hồi theo cam kết bảo lãnh đã ký.

Đồng thời, Ban Quản lý dự án 2 nhấn mạnh liên danh nhà thầu phải chịu hoàn toàn trách nhiệm trước pháp luật nếu việc chậm khắc phục các khiếm khuyết ảnh hưởng đến an toàn giao thông và tiến độ bàn giao công trình.

Người dân lo ngại đường sẽ hư hỏng nhiều hơn sau mùa mưa ở Tây nguyên ẢNH: TRẦN HIẾU

Mới đây, ngày 29.5, Sở Xây dựng tỉnh Gia Lai cũng có văn bản đề nghị Ban Quản lý dự án 2 rà soát, sửa chữa toàn bộ các hư hỏng trên quốc lộ 19. Qua kiểm tra thực tế, cơ quan này ghi nhận nhiều vị trí tiếp tục xuất hiện ổ gà, sình lún và bong tróc mặt đường.

Sở Xây dựng yêu cầu chủ đầu tư khẩn trương khắc phục các hư hỏng, đảm bảo công trình đúng hồ sơ thiết kế và chất lượng kỹ thuật; đồng thời sửa chữa các vị trí ổ gà, bong bật nhằm bảo đảm giao thông thông suốt, an toàn, đặc biệt tại khu vực đèo An Khê và các đoạn qua trung tâm các xã Đăk Đoa, Mang Yang.