Bắt đối tượng truy nã đặc biệt nguy hiểm mua bán hơn 1,3 tấn vật liệu nổ

Sáng 28.9, lãnh đạo Công an tỉnh Quảng Ngãi cho biết Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh vừa phối hợp với Công an tỉnh Attapeu (Lào) và Đồn biên phòng Cửa khẩu quốc tế Bờ Y truy bắt, áp giải đối tượng truy nã đặc biệt nguy hiểm Nguyễn Thế Phụng từ Lào về Việt Nam.

Đối tượng Nguyễn Thế Phụng (áo trắng) được áp giải từ Lào về Việt Nam ẢNH: CÔNG AN TỈNH QUẢNG NGÃI

Theo Công an tỉnh Quảng Ngãi, Nguyễn Thế Phụng được xác định là một mắt xích quan trọng trong đường dây mua bán, tàng trữ trái phép vật liệu nổ quy mô lớn với hơn 1,3 tấn, do Trương Thị Bé (47 tuổi, ở xã Vạn Tường, Quảng Ngãi) cầm đầu. Sau khi đồng phạm sa lưới, Phụng đã nhanh chóng bỏ trốn sang Lào.

Bằng các biện pháp nghiệp vụ, Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Quảng Ngãi đã chủ động triển khai các biện pháp nghiệp vụ, phối hợp chặt chẽ với lực lượng Công an tỉnh Attapeu (Lào) tổ chức khoanh vùng, vây bắt thành công Nguyễn Thế Phụng.

Ngay sau khi khống chế, lực lượng chức năng đã làm thủ tục tiếp nhận, bàn giao Nguyễn Thế Phụng tại Cửa khẩu quốc tế Bờ Y (Quảng Ngãi) và dẫn giải Phụng về Công an tỉnh Quảng Ngãi để phục vụ công tác tố tụng.

Liên quan đến vụ án, vào đầu tháng 9.2026, TAND tỉnh Quảng Ngãi đã xét xử và tuyên phạt 7 bị cáo, với tổng cộng 70 năm tù về các hành vi liên quan đến mua bán, tàng trữ trái phép vật liệu nổ. Trong đó, bị cáo Trương Thị Bé bị tuyên phạt 20 năm tù; 6 bị cáo còn lại nhận mức án từ 7 - 10 năm tù.