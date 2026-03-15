Bắt người đàn ông chở gần 100 kg thuốc nổ ra biển đặc khu Lý Sơn

Chiều 15.3, Ban Chỉ huy Bộ đội biên phòng tỉnh Quảng Ngãi cho biết, lực lượng chức năng vừa phát hiện, bắt quả tang một người đàn ông ở đặc khu Lý Sơn vận chuyển trái phép gần 100 kg thuốc nổ.

Ông Đinh Sửu cùng tang vật ẢNH: V.T

Theo thông tin ban đầu, khoảng 3 giờ 50 cùng ngày, trong lúc tuần tra, kiểm soát địa bàn nhằm đảm bảo an ninh trật tự phục vụ công tác bầu cử Quốc hội và HĐND các cấp, tổ công tác thuộc Đội đặc nhiệm phòng chống ma túy và tội phạm (Bộ đội biên phòng tỉnh Quảng Ngãi) phối hợp Đồn biên phòng Lý Sơn và Công an đặc khu Lý Sơn phát hiện ông Đinh Sửu (53 tuổi, ở đặc khu Lý Sơn) điều khiển xe máy chở 3 bao tải lưu thông trên tuyến đường cơ động ven biển, có biểu hiện nghi vấn.

Tiến hành kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện bên trong các bao tải chứa chất rắn dạng cục, màu xám, nghi là thuốc nổ. Mở rộng kiểm tra tại khu vực bãi biển gần đó, tổ công tác tiếp tục phát hiện thêm 3 bao tải khác do ông Sửu cất giấu trước đó.

Lưc lượng biên phòng kiểm tra các bao tải chứa thuốc nổ do ông Đinh Sửu cất giấu ẢNH: V.T

Qua làm việc, ông Sửu thừa nhận toàn bộ chất rắn chứa trong 6 bao tải là thuốc nổ do mình vận chuyển và cất giấu.

Theo lời khai ban đầu, khoảng 3 giờ 30 cùng ngày, ông Sửu điều khiển xe máy vận chuyển số thuốc nổ trên từ nhà ra khu vực bãi biển để tập kết, dự định đưa lên tàu cá phục vụ hoạt động khai thác hải sản. Mỗi lần ông chở 3 bao tải; đến lần vận chuyển cuối cùng thì bị lực lượng tuần tra phát hiện, bắt giữ.

Ngay sau đó, tổ công tác đã lập biên bản bắt người phạm tội quả tang, tạm giữ toàn bộ tang vật, phương tiện liên quan để tiếp tục phối hợp với các cơ quan chức năng điều tra, làm rõ vụ việc.