Ronaldo bị tước bàn thắng thứ 982 gây tranh cãi dữ dội

Ronaldo vẫn chỉ có 981 bàn

Theo báo Tây Ban Nha, MARCA, Ronaldo chính thức được xác định không có tên trên bảng tỷ số trận Al Nassr thắng Al Faisaly, vì bàn thắng nâng tỷ số 2-0 của anh ở phút 49 đã bị tước và được tính là bàn phản lưới nhà của cầu thủ Andrei Girotto.

Ronaldo vẫn chưa có bàn thứ 982 trong sự nghiệp? Ảnh: Reuters

Báo này dựa trên dữ liệu của hãng thống kê Opta, cho rằng ở tình huống Ronaldo bật cao đánh đầu ghi bàn từ quả đá phạt của Joao Felix, trên thực tế bóng không chạm vào danh thủ này mà trúng vào Girotto trước khi đi vào lưới. Ban đầu bàn thắng được tính cho Ronaldo. Nhưng các trang thống kê gồm Opta và Sofascore sau đó kiểm tra lại chỉ tính là bàn phản lưới nhà vì rất rõ ràng.

Dù vậy, ban tổ chức Saudi Pro League và CLB Al Nassr trên các nền tảng mạng xã hội của mình đều ghi nhận bàn thắng cho Ronaldo, giúp danh thủ có được bàn thứ 982 trong sự nghiệp và chỉ còn 18 bàn nữa sẽ đạt cột mốc 1.000 bàn.

Thế nhưng, trên trang web chính thức của Saudi Pro League lại ghi nhận hoàn toàn khác, đó là vẫn không tính Ronaldo đã có bàn thứ 5 tại giải đấu ở mùa này, con số vẫn là 4 bàn sau 9 trận.

Ở cuộc đua vua phá lưới Saudi Pro League, cầu thủ Ivan Toney của Al Ahli đang dẫn đầu với 13 bàn. Trong nhóm các cầu thủ ghi 5 bàn tính đến ngày 24.10, Ronaldo vẫn không có tên trong danh sách.

Ngoài bàn thắng không được công nhận cho Ronaldo, trong trận Al Nassr thắng Al Faisaly, Ronaldo đã có thể lập cú đúp sau khi có một bàn thắng khác bị từ chối vì lỗi việt vị và một lần sút trúng cột dọc; chưa kể thủ môn Pacheco (Al Faisaly) cũng đã ngăn cản anh trong nhiều tình huống khác, theo MARCA.

Liên quan bàn thắng thứ 982 của Ronaldo có được công nhận hay không, trên mạng xã hội đã xảy ra các cuộc tranh cãi dữ dội. Nhiều người cho rằng Ronaldo đã có bàn thắng thứ 982, vì Saudi Pro League và CLB Al Nassr đều công nhận bàn thắng. Tuy nhiên, số khác dựa vào dữ liệu của Opta và Sofascore, cũng như cả trên trang web chính thức của FIFA đều xác định đó là bàn phản lưới nhà. Qua đó, vẫn tính Ronaldo hiện có 981 bàn.



Phản ứng của Ronaldo ra sao?

Trên tài khoản mạng xã hội, Ronaldo viết thông điệp ngắn gọn: "Tiến lên nào!", cùng các hình ảnh ăn mừng bàn thắng với các đồng đội. Nếu được công nhận bàn thắng chính thức như trên, sẽ là bàn đầu tiên của Ronaldo ghi kể từ sau anh nhận án phạt cực nhẹ từ Liên đoàn Bóng đá Bồ Đào Nha vì tự ý rời khỏi đội tuyển trong đợt thi đấu quốc tế tháng 9 và đầu tháng 10.

Ronaldo cũng thể hiện tâm trạng thoải mái và vui vẻ, sau khi đề nghị cầu thủ Abdullah Al-Hamdan cùng với mình nhận giải cầu thủ xuất sắc nhất trận đấu sau khi trận đấu khép lại.

Tuy nhiên, với chiến thắng này Al Nassr chỉ vươn lên bằng điểm với Al Qadsiah (cùng 25 điểm) và xếp thứ hai, trong khi ngôi đầu Saudi Pro League đã thuộc về tay Al Hilal (27 điểm) sau khi thắng chính Al Qadsiah với tỷ số 3-2 ngày 24.10.