Bảng xếp hạng Ngoại hạng Anh mới nhất: Arsenal bắt kịp Man City, Chelsea mất tốp 4?

Ở trận đấu vòng 8 Ngoại hạng Anh, diễn ra tối 24.10, đội đầu bảng Man City có chuyến làm khách trên sân của Aston Villa. Đúng như dự đoán của giới chuyên môn, Man City gặp rất nhiều khó khăn khi đối thủ Aston Villa có lối đá phòng ngự phản công đầy biến ảo. Ngay ở phút thứ 6, Nicolas Jackson đã tận dụng sai lầm của hàng thủ Man City, mở tỷ số cho Aston Villa.

Bất ngờ bị dẫn trước, Man City buộc phải đẩy cao tốc độ nhằm tìm bàn gỡ. Phút 55, Haaland tỏa sáng, ghi bàn gỡ hòa 1-1 cho Man City. Dù vậy, đến phút 60, Nicolas Jackson tiếp tục lên tiếng sau pha phản công nhanh, ấn định thắng lợi 2-1 cho Aston Villa.

Man City đã thua trận đầu tiên trong mùa giải 2026 - 2027 ẢNH: REUTERS

Đương kim vô địch Ngoại hạng Anh Arsenal tận dụng thời cơ

Ở trận đấu diễn ra ngay sau đó, đội xếp ngay phía sau Man City là Arsenal chạm trán Everton. Với lợi thế sân nhà cùng phong độ ấn tượng, Arsenal không gặp nhiều khó khăn để đánh bại Everton 2-0. Bộ đôi trung vệ của “Pháo thủ” gồm Ezri Konsa và Gabriel Magalhaes là những người ghi bàn ở trận đấu này với các bàn thắng ở các phút thứ 7, 68.

Với 3 điểm ở trận gặp Everton, Arsenal đã bắt kịp Man City trên bảng xếp hạng. Sau 8 trận đã đấu, Man City và Arsenal đều có 21 điểm. Dù vậy, Man City vẫn xếp đầu bảng nhờ hơn Arsenal hiệu số bàn thắng bại. Trong khi đó, vị trí thứ 3 hiện vẫn thuộc về Brighton (16 điểm). Ở vòng đấu này, Brighton thi đấu ngày 25.10 và sẽ làm khách trên sân của Liverpool.

Trên sân Stamford Bridge, Chelsea tiếp đón đối thủ cùng thành phố là Tottenham. Dù được đánh giá cao hơn nhưng hàng công Chelsea thi đấu dưới sức, không lần nào xuyên thủng lưới Tottenham. Không những vậy, ở hàng thủ, Chelsea thường xuyên mắc sai lầm, để Tottenham tạo ra nhiều cơ hội nguy hiểm. Phút 77, thủ thành Mike Penders phản lưới nhà, giúp Tottenham mở tỷ số. Đến phút 87, Mathys Tel ghi bàn, ấn định thắng lợi 2-0 cho Tottenham.

Tottenham có trận thắng bất ngờ trên sân Chelsea dù có phong độ không quá cao ẢNH: REUTERS

Bảng xếp hạng Ngoại hạng Anh 2026 - 2027 sau khi các trận đấu diễn ra ngày 24.10 khép lại ẢNH: CHỤP MÀN HÌNH

Bất ngờ trắng tay trên sân nhà, Chelsea hiện chỉ có 13 điểm sau 8 trận đã đấu, tạm xếp thứ 4. Dù vậy, nếu đội xếp thứ 5 là Liverpool (12 điểm) giành chiến thắng trước Brighton ở trận đấu diễn ra ngày 25.10, Chelsea sẽ đánh mất vị trí này.

Ở chiều ngược lại, Tottenham đã lấy lại sự tự tin khi có trận thắng thứ 2 liên tiếp trong mùa. Thầy trò HLV Roberto De Zerbi có 9 điểm, vươn lên đứng thứ 12 trên bảng xếp hạng.