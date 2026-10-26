HLV Mourinho cảnh báo nóng sau trận Siêu kinh điển Real Madrid thắng Barcelona 2-1: ‘Chớ tự mãn’

Real Madrid chơi để giành chức vô địch La Liga

HLV Mourinho khẳng định: "Theo quan điểm của tôi, Real Madrid không chơi để giành chiến thắng tại Camp Nou. Real Madrid chơi để giành chức vô địch La Liga. Đây phải là tâm thế của toàn đội. Chúng ta cần tiếp tục duy trì phong độ này và đừng quá phấn khích sau chiến thắng này". Ông cũng đưa ra lời cảnh báo: "Tôi sẽ không để bất kỳ ai tự mãn hay bay bổng quá mức đâu".

HLV Mourinho cảnh báo các cầu thủ Real Madrid chớ bay bổng quá mức sau trận ‘Siêu kinh điển’ thắng Barcelona 2-1 ngày 26.10 Ảnh: Reuters

Real Madrid giành chiến thắng cực kỳ quan trọng trước Barcelona với tỷ số 2-1 nhờ cú đúp của Kylian Mbappe ghi các phút 41 và 87, còn Raphinha gỡ hòa 1-1 cho đội chủ nhà phút 61.



Cú đúp giúp Mbappe giành danh hiệu cầu thủ xuất sắc nhất trận đấu. Chân sút người Pháp này hiện đã ghi 8 bàn sau 7 trận "Siêu kinh điển" tại La Liga kể từ khi gia nhập Real Madrid. Tổng cộng, Mbappe đã ghi 14 bàn sau 11 trận đối đầu với Barcelona. Mbappe hiện cũng đạt cột mốc ghi 100 bàn thắng trong màu áo Real Madrid.

Mourinho tuyên bố cứng rắn sau khi Real Madrid hạ Barcelona: Không được phép bay bổng

Phong độ rực sáng của Mbappe đã đánh tan mọi sự chỉ trích, sau khi anh cũng đã đưa Real Madrid trở lại vị trí thứ 3 La Liga với 24 điểm, chỉ kém Atletico Madrid 1 điểm và Barcelona 3 điểm trong cuộc đua vô địch.

Tuy nhiên, với HLV Mourinho điều này là chưa đủ. Ông khẳng định cuộc đua vẫn còn dài, bất kể Real Madrid thắng trận "Siêu kinh điển", nhưng cuối mùa không thể vô địch La Liga thì mọi thứ đều nhanh chóng biến mất.

Mbappe đã đạt cột mốc ghi 100 bàn thắng trong màu áo Real Madrid Ảnh: Reuters

"Trước trận đấu này, chúng tôi có thể rơi vào tình thế bị bỏ xa 3, 6 hoặc 9 điểm. Rõ ràng, nếu bị dẫn trước 9 điểm, đó sẽ là một gánh nặng tâm lý rất lớn. Nếu cách biệt là 6 điểm, tình thế vẫn còn cân bằng, nhất là khi chúng tôi còn một trận đối đầu trực tiếp nữa tại Bernabeu.

Nhưng khi chỉ còn kém 3 điểm thì mọi chuyện lại khác hẳn. Tất nhiên là vậy. Và cách mà chúng tôi giành chiến thắng cũng mang một ý nghĩa khác biệt. Bạn có thể thắng nhờ may mắn, nhưng chúng tôi thắng nhờ sự điềm tĩnh và hoàn toàn xứng đáng với kết quả đó", HLV Mourinho nhấn mạnh.

Barcelona thua 2 trận liên tiếp là quá nhiều

HLV Hansi Flick của Barcelona thừa nhận, việc đội bóng xứ Catalan thua liên tiếp 2 trận bao gồm trước Real Madrid và trận thua PSG với tỷ số 2-4 tại Champions League hôm giữa tuần trước là quá nhiều. Ông chia sẻ: "Hai trận thua này là quá nhiều đối với tôi và các culé (CĐV Barcelona), rõ ràng là không mấy vui vẻ gì".

"Chúng tôi thất vọng. Hiệp một không tốt, hiệp hai chúng tôi đã cải thiện sau khi tỷ số 1-1. Chúng tôi thiếu sự mới mẻ. Đây là trận thua đầu tiên ở La Liga của Barcelona. Chúng tôi đã thắng 9 trận liên tiếp và điều này đã xảy ra. Thất bại là một phần của môn thể thao này. Chúng tôi phải phân tích và cải thiện, và chúng tôi sẽ làm được. Điều quan trọng là phải phản ứng", HLV Hansi Flick nhấn mạnh.

Barcelona hiện vẫn dẫn đầu La Liga, nhưng phía sau Atletico Madrid và Real Madrid đã áp thật sát, tạo cuộc đua vô địch trở nên đầy nóng bỏng.