Mbappe và Yamal bất ngờ bị xếp ngoài top 3 Quả bóng vàng 2026

Ngày 19.10.2026, NBC Sports đưa ra dự đoán thứ hạng các ứng viên Quả bóng vàng 2026. Harry Kane được chọn cho vị trí cao nhất, tiếp theo là Kvaratskhelia và Rodri. Trong khi đó, Mbappe đứng thứ tư, còn Yamal xếp thứ năm.

Cả Mbappe lẫn Yamal nằm ngoài ba vị trí dẫn đầu là điểm gây bất ngờ của bảng dự đoán này. Hai ngôi sao của Real Madrid và Barcelona đều có những thành tích nổi bật để cạnh tranh giải thưởng, từ khả năng ghi bàn đến đóng góp trong màu áo CLB và đội tuyển.

Mbappe kết thúc Champions League mùa 2025–2026 với danh hiệu vua phá lưới nhờ 15 bàn thắng. Tại World Cup 2026, tiền đạo người Pháp tiếp tục giành Chiếc giày vàng với 10 bàn.

Yamal cũng có một mùa giải đáng nhớ khi cùng Barcelona bảo vệ chức vô địch La Liga và được vinh danh là Cầu thủ hay nhất giải. Sau đó, anh cùng Tây Ban Nha đăng quang tại World Cup 2026, bổ sung danh hiệu quan trọng vào thành tích của mình.

Bất ngờ gọi tên Kvaratskhelia

Bên cạnh những thành tích của Mbappe và Yamal, màn trình diễn của Kvaratskhelia tại Champions League 2025–2026 cũng là cơ sở thuyết phục để ngôi sao người Georgia cạnh tranh giải thưởng.

Theo UEFA, Kvaratskhelia ghi 10 bàn và có sáu đường kiến tạo sau 16 lần ra sân ở mùa giải vừa qua. Anh được chọn là Cầu thủ hay nhất giải trong mùa bóng PSG bảo vệ thành công chức vô địch.

Kvaratskhelia góp công giúp PSG bảo vệ chức vô địch Champions League ẢNH: REUTERS

Những đóng góp ấy còn thể hiện ở các trận đấu quyết định. Kvaratskhelia lập cú đúp trong chiến thắng 5-4 trước Bayern Munich tại bán kết lượt đi, giúp đội bóng Pháp tạo lợi thế trước trận lượt về.

Đến chung kết gặp Arsenal, cầu thủ sinh năm 2001 tiếp tục để lại dấu ấn khi mang về quả phạt đền để Dembele ghi bàn gỡ hòa. PSG sau đó giành chiến thắng sau loạt luân lưu, qua đó có lần thứ hai liên tiếp lên ngôi vô địch châu Âu.

So với Mbappe, Kvaratskhelia ghi ít bàn hơn tại Champions League, nhưng anh cùng PSG đi đến chức vô địch và được vinh danh là Cầu thủ hay nhất giải. Khả năng vừa ghi bàn, vừa kiến tạo cùng những đóng góp ở các trận đấu quyết định giúp ngôi sao người Georgia có lợi thế lớn trong cuộc cạnh tranh.

Góp công lớn cho chức vô địch World Cup của Tây Ban Nha

Nếu Kvaratskhelia ghi dấu ấn ở sân chơi CLB, Rodri lại có một mùa hè thành công cùng đội tuyển Tây Ban Nha. Tiền vệ này cùng La Roja vô địch World Cup 2026, đồng thời giành Quả bóng vàng dành cho cầu thủ hay nhất giải đấu.

Rodri đóng vai trò quan trọng trong hành trình vô địch World Cup 2026 của Tây Ban Nha ẢNH: REUTERS

Rodri giữ vai trò quan trọng trong lối chơi của Tây Ban Nha nhờ khả năng kiểm soát tuyến giữa, chuyền bóng và điều tiết nhịp độ trận đấu. Anh giúp kết nối các tuyến, hỗ trợ phòng ngự và tổ chức tấn công. Anh còn là người ra sân trong toàn bộ các trận của đội tuyển tại giải và là cầu thủ hoàn thành nhiều đường chuyền nhất.

Chức vô địch World Cup cũng là thành tích chung của Rodri và Yamal. Tuy nhiên, Yamal chỉ ghi một bàn và màn trình diễn có phần mờ nhạt tại giải. Trong khi đó, Rodri được vinh danh là Cầu thủ hay nhất World Cup. Đây là một điểm cộng nổi bật của tiền vệ sinh năm 1996 trong cuộc đua.

Dù đây chưa phải kết quả bình chọn chính thức, nhưng cũng cho thấy Kvaratskhelia và Rodri có những lợi thế đáng kể bên cạnh các cầu thủ được đánh giá cao như Harry Kane, Mbappe hay Yamal. Dấu ấn trong các chức vô địch Champions League và World Cup giúp cả hai trở thành những ứng cử viên đáng gờm trước ngày công bố chủ nhân Quả bóng vàng 2026.