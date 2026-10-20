Cơ hội cho các trụ cột hồi phục, nhưng phong độ là dấu hỏi

Một trong những vấn đề của đội tuyển Việt Nam tại FIFA ASEAN Cup 2026 là tình trạng chấn thương. Tiền đạo Nguyễn Xuân Son phải rời giải sớm vì chấn thương gân kheo. Trung vệ Bùi Hoàng Việt Anh cũng gặp vấn đề thể lực trong quá trình thi đấu.

Với những trường hợp như vậy, việc Asian Cup được lùi lại có thể tạo thêm thời gian để cầu thủ hồi phục, lấy lại thể trạng và tìm kiếm cảm giác bóng tốt nhất.

Đối với HLV Kim Sang-sik, một đội hình có đầy đủ những nhân tố quan trọng chắc chắn sẽ giúp ông có nhiều lựa chọn hơn, đặc biệt ở hàng công. Xuân Son từng được kỳ vọng đóng vai trò quan trọng trong khả năng ghi bàn của đội tuyển Việt Nam. Nếu tiền đạo này trở lại với thể trạng và phong độ tốt, sức tấn công của đội bóng có thể được cải thiện đáng kể.

Asian Cup 2027 có thể dời sang năm 2028: Đội tuyển Việt Nam được lợi hay bất lợi?

Bài toán khó hơn khi hướng đến World Cup 2030

Một vấn đề khác là khả năng Asian Cup 2028 ảnh hưởng đến lịch thi đấu quốc tế trong những năm tiếp theo. Bóng đá châu Á đang trong quá trình nghiên cứu điều chỉnh hệ thống các giải đấu cấp đội tuyển quốc gia, trong đó có phương án xây dựng AFC Nations League và thay đổi cách tổ chức một số vòng loại.

Nếu Asian Cup phải chuyển sang năm 2028, AFC có thể cần điều chỉnh kế hoạch để tránh chồng chéo với các giải đấu khác. Đối với đội tuyển Việt Nam, điều này đặc biệt đáng quan tâm khi mục tiêu dài hạn vẫn là nâng cao vị thế tại châu Á và chuẩn bị cho hành trình hướng đến World Cup 2030.