Bảng xếp hạng Ngoại hạng Anh mới nhất: Liverpool vào tốp 4, M.U rơi xuống thứ 16

Bảng xếp hạng tốp đầu chỉ thay đổi nhẹ

Màn so tài giữa Liverpool và Brighton là một trong những trận đấu tâm điểm của vòng 8. Dù không được đánh giá quá cao trước giải đấu năm nay bắt đầu nhưng Brighton đang tạo ra bất ngờ, đứng vị trí thứ 3 sau 7 vòng đấu. Chính vì thế, họ được đánh giá sẽ mang đến nhiều khó khăn cho Liverpool.

Thực tế, những diễn biến trên sân Anfield cho thấy những dự đoán của giới chuyên môn hoàn toàn có cơ sở. Sau 90 phút, Brighton mới là đội nắm giữ thế chủ động với thời lượng kiểm soát bóng đến 65%. Xét về số cơ hội tạo ra, đội khách cũng nhỉnh hơn Liverpool khi tung ra đến 16 cú sút. Tuy nhiên, sự chính xác là điều hàng công Brighton còn thiếu ở trận đấu này, khiến họ chỉ 1 lần đưa bóng trúng đích và bị thủ thành Becker cản phá.

Liverpool đang dần lấy lại phong độ tốt nhất, có những trận thắng quan trọng ẢNH: REUTERS

Ở chiều ngược lại, Liverpool chỉ 11 cú sút nhưng có đến 5 lần bóng đi trúng đích. Phút 17, Liverpool vươn lên dẫn 1-0 nhờ bàn phản lưới nhà của Pascal Grob. Chỉ 4 phút sau, Alexander Isak lập công, nhân đôi cách biệt cho Liverpool. Thành quả dẫn 2-0 cũng được “Lữ đoàn đỏ” giữ đến hết trận, qua đó giành trọn 3 điểm.

Thắng Brighton 2-0, Liverpool có 15 điểm sau 8 trận, vượt mặt Chelsea (13 điểm) để vươn lên đứng thứ 4. Trong khi đó, Brighton dù thua trận nhưng vẫn giữ được vị trí thứ 3 vì đã có 16 điểm. Hai vị trí dẫn đầu sau vòng đấu thứ 8 vẫn không thay đổi khi lần lượt thuộc về Man City (hạng 1, có 21 điểm cùng hiệu số +11) và Arsenal (hạng 2, có 21 điểm cùng hiệu số +8).

Ở nửa sau bảng xếp hạng, Tottenham có sự vươn lên mạnh mẽ khi đã có 9 điểm, tăng 4 hạng để xếp vị trí thứ 14. Ở vòng đấu này, “Gà trống” gây bất ngờ khi thi đấu áp đảo, giành thắng lợi 2-0 ngay trên sân của đối thủ mạnh Chelsea. Đáng chú ý, đây cũng là trận thắng thứ 2 liên tiếp của Tottenham sau giai đoạn khó khăn đầu mùa.

M.U trải qua giai đoạn đầu mùa đầy thất vọng ẢNH: REUTERS

Bảng xếp hạng Ngoại hạng Anh 2026 - 2027 sau vòng đấu thứ 8

Trái ngược với sự trở lại của Tottenham, M.U tiếp tục chìm vào khủng hoảng khi để thua Bournemouth 0-3 ngay trên sân nhà ở trận đấu diễn ra tối 25.10. Sau 8 trận đã đấu, nửa đỏ thành Manchester chỉ có 7 điểm, xếp vị trí thứ 16 trên bảng xếp hạng. M.U bằng điểm với đội thứ 17 (Crystal Palace) và chỉ hơn 2 đội xếp thứ 18 (Nottingham Forest) và thứ 19 (Coventry) 1 điểm.

Trận đấu muộn nhất vòng 8 Ngoại hạng Anh giữa Leeds United và Sunderland khép lại với tỷ số hòa 0-0. Kết quả này khiến Sunderland chỉ có 5 điểm, xếp cuối cùng trên bảng xếp hạng. Phía đối diện, Leeds United có 11 điểm, đứng hạng 7.