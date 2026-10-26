M.U thua thảm Bournemouth 0-3 trên sân nhà, HLV Carrick thốt ra những điều không ai hiểu nổi

Trận thua bạc nhược của M.U

Trước khi gặp Bournemouth, M.U trải qua chuỗi 7 trận liên tiếp không thắng trên mọi đấu trường. Ngoài kết quả không tốt, nội bộ M.U còn có nhiều mâu thuẫn khi đội trưởng Bruno Fernandes công khai chỉ trích lối chơi mà HLV Carrick đang xây dựng. Chính vì thế, ở trận đấu vào tối 25.10, Bruno Fernandes đã bị HLV Carrick cất trên băng ghế dự bị, không sử dụng phút nào.

Việc không có Bruno Fernandes càng khiến M.U gặp nhiều khó khăn. Ngay trong hiệp 1, đội chủ nhà đã để Bournemouth dẫn trước 2 bàn. Những người lập công cho Bournemouth là Ryan và Marcus Tavernier. Sang hiệp 2, M.U dù nỗ lực tấn công nhưng không sở hữu bất kỳ cơ hội sáng nước nào, bất lực trong việc xuyên thủng lưới đối thủ. Không những vậy, phút 78, hàng thủ M.U tiếp tục mắc một loạt sai lầm, để Evanilson thoát xuống, ấn định thắng lợi 3-0 cho Bournemouth.

M.U trải qua chuỗi 8 trận liên tiếp không biết mùi chiến thắng ẢNH: REUTERS

Thua thảm 0-3 ngay trên sân nhà, M.U chỉ có 7 điểm sau 8 trận. Đội chủ sân Old Trafford rơi xuống vị trí thứ 16 và cách nhóm nguy hiểm chỉ 1 điểm. Ngay sau khi trận đấu kết thúc, tờ The Athletic bình luận: “Đây có thể là trận đấu cuối cùng của HLV Michael Carrick trên cương vị HLV trưởng M.U. Các CĐV tại Old Trafford vẫn hát vang tên HLV Carrick, cho thấy họ không có ác cảm cá nhân với ông. Tuy nhiên, ngay trước giờ nghỉ giữa hiệp, những tiếng la ó cũng xuất hiện, phản ánh sự thất vọng và quan điểm chung rằng tình hình hiện tại không thể tiếp diễn”.

Tờ The Athletic cũng dự đoán: “Sẽ rất bất ngờ nếu M.U không công bố quyết định về tương lai của HLV Carrick trong vòng 24 giờ tới. Nếu ông vẫn dẫn dắt đội bóng trong trận gặp Chelsea vào tuần sau, đó sẽ là điều khó tin”.

HLV Carrick chưa từ chức

Trong buổi họp báo sau trận, HLV Carrick thừa nhận ông chưa biết điều gì sẽ xảy ra tiếp theo tại M.U. Nhà cầm quân này khẳng định sẽ luôn đặt lợi ích của CLB lên hàng đầu và sẽ làm những điều tốt nhất cho đội bóng. Ông bày tỏ: “Đây là cảm xúc thật khó diễn tả khi trận đấu kết thúc. Đây không phải là cách chúng tôi mong muốn khép lại trận đấu. Một ngày khó khăn với tất cả mọi người, và chúng tôi bước vào trận với tâm trạng không ổn định. Điều đó thể hiện rõ trên sân”.

Thuyền trưởng người Anh chia sẻ thêm: “Các cầu thủ thực sự rất đau lòng. Tôi đã nói chuyện với họ và có thể cảm nhận được điều đó. Thật khó chịu khi chứng kiến sự thất vọng, nhưng chúng tôi phải chấp nhận thực tế hiện tại. Với tôi, đây cũng là một ngày rất khó khăn. Tôi cảm nhận được nhiều cảm xúc và hiểu rõ những gì đang diễn ra. Điều khiến tôi đau lòng không phải là chuyện cá nhân, mà là tình cảnh của M.U. Tôi cảm thấy mình có trách nhiệm với CLB và thật sự rất buồn khi chứng kiến đội bóng trải qua giai đoạn này”.

HLV Carrick nhiều khả năng sẽ sớm bị M.U sa thải ẢNH: REUTERS

HLV Carrick phát biểu sau trận với nội dung rất khó hiểu, hình như ông vẫn chưa muốn rời ghế nóng: "Tôi có những cảm xúc lẫn lộn. Tôi cảm thông với các cầu thủ, bởi họ đang trải qua giai đoạn khó khăn. Tuy nhiên, việc thiếu sự kết nối với người hâm mộ trong thời điểm đó khiến tôi có nhiều cảm xúc khác nhau. Chúng tôi đã không đạt được kết quả cũng như trình diễn thứ bóng đá đủ tốt. Đây là tình huống khó khăn và chúng tôi không thể né tránh. Thực sự, tôi không biết điều gì sẽ xảy ra tiếp theo. Tôi sẽ luôn làm những gì tốt nhất cho CLB này. Tôi đã nói điều đó từ lâu và quan điểm ấy sẽ không thay đổi. Tôi yêu công việc của mình và vị trí hiện tại. Tôi ý thức được trách nhiệm của bản thân, nhưng chúng ta sẽ phải chờ xem điều gì xảy ra tiếp theo”.

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