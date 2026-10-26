Messi khai mạc giải đấu mang tên mình, chính thức bỏ qua lễ trao Quả bóng vàng 2026

Messi phát biểu đầy cảm xúc ngày khai mạc

Đây là năm thứ hai liên tiếp Messi Cup, giải đấu dành cho lứa tuổi U.16, được tổ chức sau lần đầu năm 2025 có 8 đội. Năm nay, giải đấu tăng lên 16 đội, quy tụ các CLB hàng đầu như Barcelona, Real Madrid, Atletico Madrid, Chelsea, Man City, Arsenal (tử châu Âu)... River Plate, Boca Juniors, Newell's Old Boys, Palmeiras, Flamengo (Nam Mỹ), và Inter Miami chủ nhà, đại diện của MLS và khu vực Bắc Mỹ. CLB UE Cornella ở giải hạng nhì Tây Ban Nha do Messi làm chủ sở hữu, cũng được tham dự.

Messi phát biểu trong ngày khai mạc giải đấu mang tên mình, Messi Cup, ngày 26.10 Ảnh: Reuters

Messi tổ chức giải đấu thông qua công ty sản xuất của anh, 525 Rosario, với địa điểm diễn ra tại sân vận động của Inter Miami và Trung tâm huấn luyện Florida Blue thuộc CLB này.

Tại lễ khai mạc ngày 26.10, Messi đã có những chia sẻ đầy cảm xúc với các cầu thủ thiếu niên tham dự giải, theo tường thuật của nhật báo thể thao hàng đầu Argentina, Diario Ole.

Anh nói: "Tôi hy vọng các bạn sẽ tận hưởng giải đấu này, không chỉ vì kết quả mà còn vì cơ hội được thi đấu và trải nghiệm. Hy vọng các bạn sẽ kết nối với những người bạn đến từ các quốc gia và nền văn hóa khác nhau. Tôi mong rằng đây sẽ là một giải đấu khó quên, một kỷ niệm mà các bạn sẽ mang theo suốt cuộc đời. Để rồi khi lớn lên, các bạn vẫn sẽ nhớ về giải đấu này; bất kể tương lai của mỗi người sau này ra sao".

Cũng theo Diario Ole, Messi cùng những người bạn thân của mình như Suarez, De Paul và gia đình, sẽ theo dõi mọi trận đấu tại giải.

Messi Cup diễn ra từ ngày 26.10 đến 2.11. Trừ những ngày phải tập luyện và thi đấu cùng Inter Miami, Messi được cho là tận dụng mọi thời gian để đến xem các trận đấu và ủng hộ các cầu thủ trẻ tại giải.

Messi được các cầu thủ thiếu niên chào đón trong lễ khai mạc Ảnh: Reuters

Diễn biến này cũng chính thức xác nhận, Messi sẽ không có lịch trình nào để bay đến London (Anh) trong ngày 26.10 tham dự lễ trao Quả bóng vàng được tổ chức lần thứ 70 trong lịch sử.

Messi nằm trong danh sách rút gọn 30 cầu thủ được đề cử tranh Quả bóng vàng 2026. Anh được dự báo sẽ xếp thứ 5 trong danh sách bầu chọn, với người thắng giải hiện vẫn được giữ bí mật đến phút chót, bất chấp mọi tin đồn tiền đạo Harry Kane là người thắng giải. Trong khi Lamine Yamal và Kylian Mbappe chỉ xếp thứ 3 và 4, còn Michael Olise, đồng đội của Harry Kane tại Bayern Munich, xếp thứ 2.

Mourinho tuyên bố cứng rắn sau khi Real Madrid hạ Barcelona: Không được phép bay bổng

Mục tiêu còn lại của Messi ở mùa giải 2026

Sau trận thua New York Red Bulls với tỷ số 0-2 ngày 25.10, Messi và Inter Miami chính thức hết cơ hội vô địch Supporters' Shield, danh hiệu dành cho CLB đứng đầu bảng xếp hạng tổng 30 đội bóng ở MLS sau các vòng đấu tính điểm. Chức vô địch đã thuộc về Nashville SC trước 3 vòng đấu.

Tuy nhiên, với cá nhân Messi, anh vẫn còn mục tiêu phấn đấu, đó là cần bảo vệ danh hiệu vua phá lưới khi đang có 25 bàn, xếp trên đối thủ cạnh tranh Petar Musa (Croatia) của FC Dallas ghi 22 bàn. Trong 3 vòng đấu còn lại, Messi hy vọng sẽ gia tăng số bàn thắng này để đảm bảo danh hiệu vua phá lưới MLS năm thứ hai liên tiếp, và hướng tới lần thứ ba đoạt danh hiệu Cầu thủ xuất sắc nhất mùa giải.

Messi và Inter Miami cũng hướng đến mục tiêu lớn còn lại ở vòng play-off tranh ngôi vô địch MLS Cup. Sau giai đoạn thi đấu tính điểm, 18 CLB đứng đầu 2 bảng đấu của MLS sẽ vào vòng play-off. Đây mới là giai đoạn quyết định cho cuộc đua vô địch của mùa giải bóng đá nhà nghề Mỹ (MLS).

Mùa trước, Messi và Inter Miami không vô địch Supporters' Shield, nhưng cuối mùa họ đã đăng quang MLS Cup. Năm nay, họ hy vọng sẽ lặp lại chiến tích này, để làm nên lịch sử khi sẽ bảo vệ thành công ngôi vương cao nhất của bóng đá nhà nghề Mỹ.