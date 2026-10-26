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    Manchester United họp khẩn sau thảm bại 0-3, Michael Carrick đối diện nguy cơ bị sa thải

    Manchester United họp khẩn sau thảm bại 0-3, Michael Carrick đối diện nguy cơ bị sa thải

    Quỳnh Phương
    Quỳnh Phương
    Thất bại 0-3 trước Bournemouth ngay tại Old Trafford đẩy Manchester United vào cuộc khủng hoảng mới. Theo The Guardian, ban lãnh đạo đội bóng đang họp khẩn để quyết định tương lai HLV Michael Carrick, trong khi Eddie Howe nổi lên là ứng viên hàng đầu thay thế.

    Theo tờ The Guardian, ban lãnh đạo Manchester United đã tiến hành các cuộc thảo luận khẩn cấp về tương lai của HLV Michael Carrick. Khả năng nhà cầm quân người Anh bị sa thải đang được xem xét nghiêm túc, thậm chí nội bộ CLB được cho là đã chuẩn bị cho kịch bản chia tay ông.

    Đây là thất bại thứ 6 của Manchester United sau 12 trận trên mọi đấu trường mùa này. Tại Ngoại hạng Anh, đội chủ sân Old Trafford mới thắng 1 trận và đang đứng thứ 16 trên bảng xếp hạng. Chiến thắng gần nhất của họ diễn ra từ ngày 10.9, trước Sabah tại Champions League.

    Theo The Guardian, Eddie Howe là ứng viên được Giám đốc bóng đá Jason Wilcox ưu tiên nếu Manchester United quyết định thay HLV. Kinh nghiệm nhiều năm tại Ngoại hạng Anh giúp cựu HLV Newcastle được đánh giá cao.

    Manchester United họp khẩn sau thảm bại 0-3, Michael Carrick đối diện nguy cơ bị sa thải

    Unai Emery cũng nằm trong danh sách cân nhắc, nhưng Manchester United có thể phải chi khoảng 20 triệu bảng tiền bồi thường để đưa ông rời Aston Villa. Ngoài ra, Julian Nagelsmann và Antonio Conte cũng được nhắc đến như những phương án tiềm năng.

    Dù vậy, quan điểm của Jason Wilcox được cho là có ảnh hưởng lớn đến Sir Jim Ratcliffe, người nắm quyền kiểm soát các quyết định chuyên môn bóng đá tại Manchester United.

    Theo The Guardian, nếu quyết định sa thải được đưa ra, Manchester United phải thực hiện nghĩa vụ thông báo với Sở Giao dịch chứng khoán New York trước khi công bố chính thức.

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