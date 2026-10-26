Mourinho tuyên bố cứng rắn sau khi Real Madrid hạ Barcelona: Không được phép bay bổng

Trước El Clasico, Barcelona toàn thắng 9 trận tại La Liga mùa giải 2026-2027, ghi trung bình 4,3 bàn mỗi trận. Nếu đánh bại Real Madrid, đội bóng xứ Catalonia có thể tạo khoảng cách 9 điểm với đại kình địch.

Tuy nhiên, Mourinho đã khiến kịch bản ấy không xảy ra. Real Madrid chấm dứt chuỗi toàn thắng của Barcelona, đồng thời trở thành đội đầu tiên khiến đối thủ không thể giành chiến thắng tại Camp Nou kể từ khi trở lại sân đấu này một năm trước.

Dấu ấn chiến thuật của Mourinho thể hiện ở khả năng hạn chế sức tấn công của Barcelona. Real Madrid chủ động gây sức ép, tranh chấp quyết liệt và khai thác khoảng trống bằng những pha phản công tốc độ.

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Kylian Mbappe trở thành người hùng với cú đúp bàn thắng, trong đó có pha lập công quyết định ở phút 87. Đây cũng là bàn thắng thứ 10 của tiền đạo người Pháp vào lưới Barcelona.

Chiến thắng của Real Madrid còn ghi dấu sự đóng góp của Jude Bellingham và Eduardo Camavinga trong tình huống quyết định.

Sau trận, Mourinho nhận xét: "Thế giới yêu bóng đá hẳn đã dừng lại để theo dõi trận đấu này và họ sẽ không phải thất vọng. Đây là cuộc đối đầu giữa 2 đội đều chơi để giành chiến thắng".

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Thất bại 1-2 khiến Barcelona lần đầu đánh rơi điểm số tại La Liga mùa này, đồng thời bỏ lỡ cơ hội tạo khoảng cách lớn với Real Madrid.

Ngược lại, chiến thắng tại Camp Nou giúp đội bóng của Mourinho khẳng định họ vẫn đủ sức cạnh tranh chức vô địch, bất chấp những nghi ngờ trước trận.

Dù vậy, Mourinho không muốn các học trò ngủ quên trên chiến thắng. Với ông, đánh bại Barcelona chỉ là một bước tiến, bởi mục tiêu cuối cùng của Real Madrid vẫn là chức vô địch La Liga khi mùa giải khép lại.