Mbappe vẫn chờ Quả bóng vàng đầu tiên sau kỷ nguyên Messi - Ronaldo

Tại lễ trao giải Quả bóng vàng năm 2026 vào rạng sáng 27.10.2026 theo giờ Việt Nam, Kylian Mbappe đứng thứ hai sau Harry Kane, khép lại thêm một lần chờ đợi danh hiệu cá nhân danh giá mà anh vẫn chưa giành được.

Lần lỡ hẹn này càng gợi nhắc đến khởi đầu đầy hứa hẹn của Mbappe từ những năm đầu sự nghiệp, khi anh liên tiếp chinh phục các cột mốc ở cả cấp CLB lẫn đội tuyển quốc gia.

Kỳ vọng lớn lao

Mbappe sớm gây tiếng vang ở mùa giải 2016–2017, khi cùng Monaco vô địch Ligue 1 và tiến vào bán kết Champions League. Anh ghi 15 bàn tại giải vô địch Pháp và có thêm 6 pha lập công ở đấu trường châu Âu. Danh hiệu Golden Boy 2017 là sự ghi nhận cho bước tiến của tài năng trẻ người Pháp.

Một năm sau, Mbappe cùng đội tuyển Pháp vô địch World Cup khi mới 19 tuổi. Anh ghi 4 bàn, trong đó có 1 pha lập công ở trận chung kết gặp Croatia. Danh hiệu Golden Boy cùng chức vô địch thế giới trong hai năm liên tiếp giúp Mbappe trở thành một trong những tài năng trẻ nổi bật nhất của bóng đá thế giới. Tiền đạo người Pháp cũng được kỳ vọng sẽ tiếp nối thành công của Ronaldo và Messi.

Mbappe tiếp tục thất bại trong cuộc đua Quả bóng vàng ẢNH: REUTERS

Mbappe sớm khẳng định khả năng cạnh tranh qua những lần góp mặt trong nhóm dẫn đầu cuộc đua Quả bóng vàng. Kể từ lần đầu được đề cử năm 2017, anh luôn nằm trong tốp 10 ở những kỳ trao giải được tổ chức.

Tiền đạo sinh năm 1998 đứng thứ tư trong cuộc bình chọn Quả bóng vàng 2018. Đến năm 2023, anh lần đầu lọt vào top 3, sau khi giành danh hiệu Vua phá lưới World Cup 2022 với 8 bàn, trong đó có cú hat-trick ở trận chung kết gặp Argentina. Tuy nhiên, màn trình diễn nổi bật tại Qatar vẫn chưa đủ giúp anh vươn lên vị trí cao nhất.

Đến World Cup 2026, Mbappe tiếp tục tỏa sáng với 10 bàn thắng. Anh nâng tổng số pha lập công qua ba lần tham dự lên 22, trở thành cầu thủ ghi nhiều bàn nhất lịch sử giải đấu. Kỷ lục mới góp phần giúp Mbappe tiến thêm một bậc trong cuộc đua Quả bóng vàng năm nay, nhưng anh vẫn phải xếp sau Harry Kane và tiếp tục chờ lần đầu được vinh danh.

Giấc mơ vẫn còn dang dở

Ở cấp CLB, Mbappe lựa chọn Real Madrid làm điểm đến để tìm kiếm những thành công mới. Tuy nhiên, thương vụ chuyển nhượng năm 2021 không thành khi PSG từ chối đề nghị của đội bóng Tây Ban Nha. Phải đến mùa hè năm 2024, tiền đạo người Pháp mới gia nhập Real theo dạng chuyển nhượng tự do.

Mbappe cũng chưa giành được cúp Champions League trong màu áo Real Madrid ẢNH: REUTERS

Real Madrid mở ra cơ hội để Mbappe chinh phục những danh hiệu còn thiếu trong sự nghiệp. Đội bóng Tây Ban Nha sở hữu kỷ lục 15 chức vô địch Champions League. Cristiano Ronaldo, Luka Modric và Karim Benzema cũng từng giành Quả bóng vàng trong màu áo CLB. Những thành tích ấy càng khiến người hâm mộ tin rằng Mbappe sẽ giành cả Champions League lẫn Quả bóng vàng trong màu áo đội bóng Hoàng gia.

Tuy nhiên, đến hết mùa 2025–2026, chức vô địch Champions League vẫn là khoảng trống trong sự nghiệp của anh. Qua 10 mùa giải tham dự, anh tiến gần chức vô địch nhất vào năm 2020, khi cùng PSG vào chung kết nhưng thất bại trước Bayern Munich. Hai mùa đầu tiên tại Real Madrid cũng đều khép lại ở tứ kết. Tính đến khi bị loại ở mùa 2025–2026, Mbappe đã ghi 70 bàn sau 98 trận tại giải nhưng chưa một lần nâng cúp.

Trong lúc Mbappe tiếp tục chờ đợi, Quả bóng vàng lần lượt thuộc về Rodri năm 2024, Ousmane Dembele năm 2025 và Harry Kane năm 2026. Ba kỳ trao giải liên tiếp có ba chủ nhân khác nhau, nhưng người từng được kỳ vọng tiếp nối kỷ nguyên Messi - Ronaldo vẫn chờ lần đầu đăng quang.

Ở tuổi 27, vị trí thứ hai năm nay là thứ hạng cao nhất của Mbappe trong cuộc đua Quả bóng vàng. Anh vẫn còn cơ hội chinh phục danh hiệu, nhưng tám năm đã trôi qua kể từ chức vô địch World Cup 2018. Tài năng trẻ ngày nào đã sở hữu những kỷ lục ghi bàn, nhưng hai mục tiêu lớn là Champions League và Quả bóng vàng vẫn chưa thành hiện thực.