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    Harry Kane từ tốp 10 đến Quả bóng vàng: Điều gì làm nên chiến thắng?

    Harry Kane từ tốp 10 đến Quả bóng vàng: Điều gì làm nên chiến thắng?

    Quỳnh Phương
    Quỳnh Phương
    Harry Kane vượt qua Kylian Mbappe và Lamine Yamal để giành Quả bóng vàng 2026. Mùa giải ghi 73 bàn thắng cùng những danh hiệu tại Bayern Munich đã giúp tiền đạo 33 tuổi tạo nên bước ngoặt lớn nhất sự nghiệp.

    73 bàn thắng và mùa giải bùng nổ

    Theo thống kê của Opta, Kane ghi tổng cộng 73 bàn thắng sau 65 trận cho Bayern Munich và đội tuyển Anh trong mùa giải 2025-2026. Trong đó, anh ghi 61 bàn cho CLB và 12 bàn cho đội tuyển quốc gia.

    Riêng tại Bundesliga, Kane ghi 36 bàn, bỏ xa người xếp thứ hai tới 17 bàn và giành danh hiệu Vua phá lưới lần thứ 3 liên tiếp. Tại Champions League, anh có 14 bàn thắng, góp công đưa Bayern Munich vào bán kết.

    Tiền đạo người Anh còn ghi 10 bàn tại Cúp quốc gia Đức, trong đó có cú hat-trick ở trận chung kết thắng Stuttgart 3-0. Ở cấp độ đội tuyển, Kane ghi 6 bàn tại World Cup 2026, giúp đội tuyển Anh giành vị trí thứ 3 chung cuộc.

    Harry Kane từ tốp 10 đến Quả bóng vàng: Điều gì làm nên chiến thắng?

    Không chỉ ghi nhiều bàn, Kane còn duy trì phong độ ổn định suốt mùa giải. Theo Opta, anh lập công trong 47 trận đấu khác nhau và không trải qua quá 2 trận liên tiếp mà không ghi bàn.

    Đặc biệt, Kane không đơn thuần là một trung phong chỉ chờ cơ hội trong vòng cấm. Anh thường xuyên lùi sâu, tham gia phối hợp, kiến tạo và tổ chức tấn công. Khả năng chơi bóng toàn diện giúp tiền đạo 33 tuổi trở thành mắt xích quan trọng trong hệ thống chiến thuật của Bayern Munich.

    Quyết định rời Tottenham đã thay đổi sự nghiệp

    Mùa hè 2023, Kane quyết định chia tay Tottenham để gia nhập Bayern Munich với mức phí chuyển nhượng 100 triệu euro, kỷ lục của đội bóng Đức vào thời điểm đó.

    Thương vụ từng gây tranh luận khi Bayern chi số tiền lớn cho một tiền đạo đã 30 tuổi. Tuy nhiên, Kane nhanh chóng chứng minh giá trị bằng khả năng ghi bàn và những đóng góp vào lối chơi chung.

    Harry Kane từ tốp 10 đến Quả bóng vàng: Điều gì làm nên chiến thắng? - Ảnh 1.

    Harry Kane là cỗ máy săn bàn thực thụ

    ẢNH: REUTERS

    Tại Tottenham, Kane từng là một trong những chân sút xuất sắc nhất Ngoại hạng Anh nhưng chưa giành được danh hiệu tập thể lớn. Chuyển đến Bayern Munich, anh có thêm cơ hội cạnh tranh các chức vô địch.

    Mùa giải 2025-2026, Kane cùng Bayern giành cú đúp Bundesliga và Cúp quốc gia Đức, đồng thời tiến vào bán kết Champions League. Những thành tích tập thể này, kết hợp với hiệu suất ghi bàn vượt trội, đã giúp hồ sơ tranh giải Quả bóng vàng của Kane trở nên thuyết phục hơn.

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