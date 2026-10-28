Mới đây, mạng xã hội lan truyền những đoạn video ghi lại khoảnh khắc HLV Kim Sang-sik xuất hiện tại concert của nhóm Big Bang trên sân Mỹ Đình (Hà Nội). Thay vì chỉ đạo các cầu thủ như thường lệ, lần này ông Kim có mặt trên khán đài với tư cách khán giả.

Khi ca khúc Last Farewell vang lên, nhà cầm quân người Hàn Quốc hào hứng nhún nhảy theo nhạc. Đáng chú ý, các động tác của ông gần như giống hệt điệu nhảy ăn mừng quen thuộc sau những chức vô địch cùng đội tuyển Việt Nam và các đội trẻ Việt Nam.

Concert diễn ra trong 2 đêm 24 và 25.10, nhưng chưa rõ ông Kim tham dự đêm nào. Trước đó, trong một cuộc phỏng vấn với Báo Thanh Niên, HLV Kim Sang-sik từng tiết lộ hip hop và rap là những thể loại âm nhạc ông yêu thích nhất.

HLV Kim Sang-sik gây sốt ở concert Big Bang: Đi đâu cũng chỉ một điệu nhảy

Một số khán giả còn chia sẻ hình ảnh chụp chung với ông Kim trên khán đài, hài hước cho biết đi xem thần tượng âm nhạc nhưng bất ngờ gặp thêm thần tượng bóng đá.

HLV Kim Sang-sik chuẩn bị cho Asian Cup 2027

HLV Kim Sang-sik vừa trở lại Việt Nam ngày 24.10 sau kỳ nghỉ phép ngắn tại Hàn Quốc. Trong đợt FIFA Days tháng 11, ông sẽ cùng đội tuyển Việt Nam tham dự giải giao hữu quốc tế tại sân Thiên Trường, gặp Đài Loan và Kyrgyzstan. Các trận đấu được tính điểm trên bảng xếp hạng FIFA.

Đây là dịp để ban huấn luyện rà soát lực lượng, thử nghiệm nhân sự và hoàn thiện lối chơi trước Asian Cup 2027.

HLV Kim từng nhảy điệu này khi đội tuyển Việt Nam vô địch ASEAN Cup 2024 ẢNH: VFF

Tại giải đấu này, đội tuyển Việt Nam nằm ở bảng E cùng Hàn Quốc, UAE và Yemen. Thầy trò HLV Kim Sang-sik lần lượt gặp UAE ngày 11.1, Hàn Quốc ngày 15.1 và Yemen ngày 20.1.2027.

Đáng chú ý, cuộc đối đầu Hàn Quốc sẽ mang ý nghĩa đặc biệt với ông Kim khi phải dẫn dắt đội tuyển Việt Nam chạm trán đội bóng quê hương. Với lịch thi đấu khó khăn, những trận giao hữu trong tháng 11 sẽ là bước chuẩn bị quan trọng cho mục tiêu giành vé vào vòng 16 đội Asian Cup 2027.