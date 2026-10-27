Báo Anh ca ngợi Quả bóng vàng của Harry Kane: Chờ 25 năm để có lịch sử

Rạng sáng 27.10, Harry Kane chính thức được xướng tên ở hạng mục Quả bóng vàng nam 2026 trong gala tổ chức tại Nhà hát London Palladium. Tiền đạo Bayern Munich vượt qua Kylian Mbappe và Lamine Yamal để giành danh hiệu cá nhân danh giá nhất của tạp chí France Football, khép lại hành trình chờ đợi kéo dài 25 năm của bóng đá Anh.

Khoảnh khắc tuyệt vời với bóng đá Anh

Theo The Guardian, chiến thắng của Harry Kane đánh dấu lần đầu tiên kể từ năm 2001, khi Michael Owen được vinh danh, một cầu thủ người Anh giành Quả bóng vàng. Tờ báo Anh nhận định tiền đạo sinh năm 1993 hoàn toàn xứng đáng với phần thưởng cao quý sau một năm thi đấu nổi bật, ghi dấu ấn trong màu áo Bayern Munich và đội tuyển quốc gia.

The Guardian cũng nhắc lại chia sẻ đầy xúc động của Harry Kane trong lúc nhận giải: "Tôi gần như không nói nên lời. Việc được ở London khiến mọi thứ trở nên đặc biệt hơn".

Harry Kane là cầu thủ thứ 5 trong lịch sử bóng đá Anh giành Quả bóng vàng ẢNH: REUTERS

The Guardian nhấn mạnh bên cạnh khả năng săn bàn xuất sắc, Harry Kane còn gây ấn tượng nhờ lối chơi toàn diện, tư duy chiến thuật, khả năng sáng tạo và sự chuyên nghiệp. Sau khi chuyển đến Bayern Munich, chân sút người Anh nhanh chóng trở thành nhân tố quan trọng của đội bóng Đức, góp công vào những thành công ở đấu trường quốc nội.

Tờ The Mirror cũng ca ngợi Harry Kane là cầu thủ người Anh đầu tiên sau 25 năm được vinh danh là cầu thủ xuất sắc nhất thế giới. Theo tờ báo này, tiền đạo Bayern Munich đã trải qua mùa giải nổi bật, duy trì phong độ ghi bàn ấn tượng và đóng vai trò quan trọng trong hành trình chinh phục danh hiệu của đội bóng.

Harry Kane từ tốp 10 đến Quả bóng vàng: Điều gì làm nên chiến thắng?

Trong khi đó, Daily Mail gọi đây là "một đêm tuyệt vời" đối với Harry Kane và bóng đá Anh. Daily Mail đánh giá tiền đạo 33 tuổi không chỉ là một cầu thủ xuất sắc mà còn là hình mẫu về sự chuyên nghiệp, tinh thần thi đấu và thái độ khiêm tốn, truyền cảm hứng cho người hâm mộ cũng như các cầu thủ trẻ.

The Sun cũng dành nhiều lời khen cho chiến thắng của Harry Kane, cho rằng những con số thống kê cùng màn trình diễn ở cả cấp CLB lẫn đội tuyển quốc gia là cơ sở để anh chinh phục danh hiệu. Sau nhiều năm được biết đến như một trong những chân sút hàng đầu châu Âu, tiền đạo người Anh cuối cùng đã bước lên đỉnh cao của bóng đá thế giới.

Harry Kane cùng chủ nhân Quả bóng vàng nữ 2026 Alexia Putellas (trái) ẢNH: REUTERS

Đáng chú ý, The Athletic nhìn lại hành trình nhiều thăng trầm của Harry Kane, từ cậu bé trưởng thành tại Chingford, London, từng bị Arsenal từ chối khi còn nhỏ, đến ngôi sao hàng đầu của Bayern Munich và đội tuyển Anh. Theo tờ báo này, Quả bóng vàng là phần thưởng cho nhiều năm nỗ lực, rèn luyện và kiên trì theo đuổi sự nghiệp chuyên nghiệp.

The Athletic bình luận: “Trước khi chạm tay vào danh hiệu cao quý, Kane đã trải qua những quãng thời gian cho mượn tại Leyton Orient, Millwall và nhiều đội bóng khác, từng bước khẳng định bản thân trước khi trở thành chân sút chủ lực của Tottenham. Sau đó, anh chuyển đến Bayern Munich và tiếp tục duy trì hiệu suất ghi bàn ấn tượng, củng cố vị thế của một trong những tiền đạo hàng đầu thế giới.

Chiến thắng của Kane cũng mang ý nghĩa đặc biệt với bóng đá Anh, bởi danh hiệu này đã vắng bóng suốt một phần tư thế kỷ. Sau Michael Owen năm 2001, nhiều thế hệ cầu thủ Anh từng được kỳ vọng nhưng chưa thể chạm tay vào Quả bóng vàng. Harry Kane giờ đây trở thành người tiếp theo ghi tên mình vào lịch sử. Anh đã có được dấu mốc quan trọng nhất trong sự nghiệp cá nhân, đồng thời đưa bóng đá Anh trở lại vị trí cao nhất của cuộc đua danh hiệu cá nhân danh giá bậc nhất thế giới”.