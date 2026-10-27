Thứ hạng Quả bóng vàng 2026 được tiết lộ: Mbappe đứng trên Yamal, Messi xếp thứ mấy?

Rạng sáng 27.10, tại Nhà hát London Palladium (Anh), Harry Kane chính thức được vinh danh ở hạng mục Quả bóng vàng nam 2026 do tạp chí France Football tổ chức. Tiền đạo Bayern Munich vượt qua hai đối thủ cạnh tranh trực tiếp là Kylian Mbappe và Lamine Yamal để bước lên bục cao nhất.

Harry Kane đưa bóng đá Anh trở lại đỉnh cao sau 25 năm

Chiến thắng của Harry Kane đánh dấu cột mốc đáng nhớ đối với bóng đá Anh. Sau Michael Owen năm 2001, phải mất 25 năm, một cầu thủ người Anh mới lại giành Quả bóng vàng. Harry Kane trở thành cầu thủ Anh thứ 5 trong lịch sử nhận danh hiệu này, sau Stanley Matthews, Bobby Charlton, Kevin Keegan và Michael Owen.

Thủ quân đội tuyển Anh có mùa giải 2025-2026 bùng nổ trong màu áo Bayern Munich, với 73 bàn thắng trên mọi đấu trường. Phong độ xuất sắc giúp Kane vượt qua những ứng viên nặng ký, trong đó có Mbappe và Yamal, để lần đầu tiên chạm tay vào giải thưởng cá nhân danh giá nhất của France Football.

Harry Kane từ tốp 10 đến Quả bóng vàng: Điều gì làm nên chiến thắng?

Harry Kane còn trở thành cầu thủ Bayern Munich đầu tiên giành Quả bóng vàng sau 45 năm. Trước đó, Karl-Heinz Rummenigge là người gần nhất của đội bóng Đức được vinh danh, vào năm 1981.

Yamal lần thứ 3 liên tiếp giành giải thưởng Cầu thủ trẻ xuất sắc nhất năm. Tuy nhiên, Yamal chỉ về thứ 3 trong cuộc đua Quả bóng vàng nam ẢNH: REUTERS

Ngay sau khi Harry Kane giành Quả bóng vàng, ban tổ chức cũng lần lượt công bố các thứ hạng tiếp theo. Trong cuộc đua này, Kylian Mbappe xếp thứ hai, còn Lamine Yamal đứng thứ ba. Kylian Mbappe lập cột mốc chưa từng có đối với một cầu thủ Pháp khi có 9 mùa giải liên tiếp góp mặt trong tốp 10 Quả bóng vàng, bắt đầu từ năm 2017 với vị trí thứ bảy sau mùa giải ấn tượng cùng AS Monaco.

Trong khi đó, Yamal tiếp tục có một mùa giải nổi bật trong màu áo Barcelona. Cầu thủ sinh năm 2007 tham gia trực tiếp vào 41 bàn thắng trên mọi đấu trường, gồm 24 pha lập công và 17 đường kiến tạo. Dù vậy, thành tích này chỉ giúp cầu thủ Tây Ban Nha giành giải thưởng Cầu thủ trẻ xuất sắc nhất mùa 2025-2026.

Lionel Messi có giải đấu World Cup 2026 bùng nổ, đứng thứ 5, xếp ngay sau Rodri. Khvicha Kvaratskhelia xếp thứ 6, Ousmane Dembele đứng thứ 7, Erling Haaland đứng thứ 8, Michael Olise xếp thứ 9 và Fabian Ruiz khép lại tốp 10.