Quả bóng vàng 2026 Harry Kane xúc động: 'Tôi gần như không nói nên lời'

Mùa giải bùng nổ đưa Harry Kane lên đỉnh cao

Harry Kane đã có mùa giải 2025-2026 đáng nhớ trong màu áo Bayern Munich. Tiền đạo người Anh ghi 61 bàn sau 51 trận trên mọi đấu trường, trong đó có 36 bàn tại Bundesliga, 14 bàn ở Champions League và 10 bàn tại Cúp Quốc gia Đức. Phong độ xuất sắc của anh góp công lớn giúp Bayern Munich giành chức vô địch Bundesliga và Cúp quốc gia Đức. Cá nhân anh giành danh hiệu Vua phá lưới Bundesliga mùa thứ ba liên tiếp, đồng thời đoạt Chiếc giày vàng châu Âu lần thứ hai trong sự nghiệp.

Ở cấp độ đội tuyển, Harry Kane ghi thêm 12 bàn sau 14 trận cho đội tuyển Anh trong giai đoạn xét giải. Đáng chú ý, đội trưởng đội tuyển Anh có 6 pha lập công tại World Cup 2026, góp phần giúp đội bóng xứ sở sương mù giành vị trí thứ ba.

Harry Kane trong khoảnh khắc nhận Quả bóng vàng năm 2026 ẢNH: REUTERS

Tính chung trong màu áo Bayern Munich và đội tuyển Anh, Harry Kane ghi 73 bàn và có 8 kiến tạo sau 65 trận. Những con số ấn tượng này giúp anh vượt qua hàng loạt ứng viên sáng giá, trong đó có tài năng trẻ Lamine Yamal và ngôi sao Kylian Mbappe, để lần đầu tiên giành Quả bóng vàng.

Chiến thắng của Harry Kane còn mang ý nghĩa lịch sử với bóng đá Anh. Sau Michael Owen năm 2001, phải mất 25 năm, bóng đá xứ sở sương mù mới có thêm một cầu thủ giành danh hiệu cá nhân danh giá này. Harry Kane cũng trở thành cầu thủ Bayern Munich đầu tiên đoạt Quả bóng vàng kể từ Karl-Heinz Rummenigge năm 1981.

Harry Kane từ tốp 10 đến Quả bóng vàng: Điều gì làm nên chiến thắng?

Harry Kane nói gì khi nhận Quả bóng vàng

Khi tên mình được xướng lên tại lễ trao giải ở London, Harry Kane không giấu được sự bất ngờ. Tiền đạo Bayern Munich ôm đầu, dường như chưa thể tin vào chiến thắng trước khi bước lên sân khấu nhận danh hiệu. Trong khán phòng, vợ anh, Kate, cũng xúc động trước khoảnh khắc đáng nhớ của chồng.

“Wow, wow, wow! Trước hết, tôi gần như không nói nên lời”, Harry Kane mở đầu bài phát biểu.

Tiền đạo người Anh gửi lời cảm ơn đến tạp chí France Football và ban tổ chức vì đã tạo nên một sự kiện đặc biệt. Anh cũng tri ân những người đã bỏ phiếu cho mình, đồng thời thừa nhận việc lựa chọn người chiến thắng không hề dễ dàng khi có quá nhiều cầu thủ đẳng cấp góp mặt trong cuộc đua năm nay.

“Được tổ chức tại London càng khiến danh hiệu này trở nên đặc biệt hơn. Tôi có thể hình dung việc lựa chọn khó khăn như thế nào khi có rất nhiều cầu thủ xuất sắc và đẳng cấp thế giới trong khán phòng tối nay. Vì vậy, xin cảm ơn tất cả những người đã bình chọn cho tôi”, Harry Kane chia sẻ.

Sau những lời cảm ơn dành cho ban tổ chức, Harry Kane hướng sự chú ý đến các đồng đội tại Bayern Munich. Anh khẳng định thành công cá nhân không thể có được nếu thiếu sự hỗ trợ và cạnh tranh từ tập thể.

Đội trưởng đội tuyển Anh bày tỏ: “Nếu không có các bạn và toàn đội, điều này sẽ không thể thực hiện được. Các bạn luôn thúc đẩy, giúp tôi cạnh tranh và tiến bộ hơn với tư cách một cầu thủ. Vì vậy, xin cảm ơn rất nhiều”.

Harry Kane cũng nhắc đến HLV Vincent Kompany, người đã góp phần giúp anh phát huy tối đa khả năng trong màu áo Bayern Munich. Với tiền đạo 33 tuổi, danh hiệu Quả bóng vàng không chỉ là sự ghi nhận cho những bàn thắng mà còn phản ánh nỗ lực của cả tập thể trong suốt mùa giải.

Harry Kane rất xúc động sau khi giành Quả bóng vàng 2026 ẢNH: REUTERS

Phần lắng đọng nhất trong bài phát biểu của Kane là khi anh nhắc đến gia đình, những người đã đồng hành cùng mình từ những ngày đầu theo đuổi bóng đá. Tiền đạo Bayern Munich dành lời cảm ơn đến cha mẹ vì luôn ủng hộ con trai nhưng không tạo áp lực buộc anh phải trở thành cầu thủ chuyên nghiệp. Theo Harry Kane, những bài học về sự chăm chỉ, tinh thần cầu tiến và khát vọng học hỏi đã góp phần quan trọng tạo nên con người anh hôm nay.

Anh cũng dành những lời tri ân cho người anh trai Charlie, đồng thời là người đại diện của mình. Harry Kane nhớ lại những ngày hai anh em cùng đá bóng trong vườn và công viên, chia sẻ niềm đam mê với môn thể thao vua từ khi còn nhỏ.

Bên cạnh gia đình, tiền đạo người Anh còn nhắc đến những HLV từng dìu dắt mình qua nhiều giai đoạn sự nghiệp, từ cấp độ trẻ đến những chiến lược gia nổi tiếng như Mauricio Pochettino, Jose Mourinho, Antonio Conte và Thomas Tuchel.