M.U ‘đốt’ 2 tỉ bảng và bao nhiêu nữa?

Quy trình luẩn quẩn

Trận thua Bournemouth vào đêm 25.10 là thất bại thứ 6 sau 12 trận trên mọi đấu trường của M.U mùa 2026 - 2027, đẩy đội bóng xuống vị trí 16 giải Ngoại hạng Anh với vỏn vẹn 1 chiến thắng. Theo Guardian, ban lãnh đạo M.U đang họp bàn về tương lai của HLV Carrick, trong khi Giám đốc bóng đá Jason Wilcox đã có sẵn ứng viên ưu tiên là Eddie Howe, bên cạnh những cái tên khác như Unai Emery, Julian Nagelsmann hay Antonio Conte. Nếu HLV Carrick ra đi, đó sẽ là HLV thứ 8 M.U thay trong 13 năm, tính từ HLV David Moyes (mùa 2013 - 2014), Louis van Gaal (2014 - 2016), Jose Mourinho (2016 - 2018), Ole Gunnar Solskjaer (2018 - 2021), Ralf Rangnick (tạm quyền, 2021 - 2022), Erik ten Hag (2022 - 2024) đến Ruben Amorim (bị sa thải tháng 1.2026).

HLV Carrick đang lạc lối ở M.U ẢNH: REUTERS

Điểm chung của vòng lặp này không khó nhận ra. Mỗi HLV mới đến đều mang theo triết lý và yêu cầu nhân sự riêng, dẫn tới một đợt mua sắm mới để phục vụ lối chơi mình đưa ra. Khi kết quả không đến ngay như ý muốn, HLV đó bị sa thải, còn người kế nhiệm phải thừa hưởng một đội hình được xây dựng cho một triết lý khác hẳn, không ăn khớp với ý tưởng của mình. Để giải quyết, HLV mới lại tiếp tục mua sắm, đội hình M.U vì thế phình to nhưng thiếu bản sắc, còn việc bổ nhiệm - sa thải cứ thế lặp lại.

Theo Transfermarkt, từ mùa hè năm 2013 đến nay, M.U đã chi hơn 2 tỉ bảng (hơn 69.000 tỉ đồng) để mua sắm, nhưng chỉ đổi lại đúng 1 danh hiệu là chức vô địch Europa League 2017. Đó là còn chưa kể đến các khoản đền bù hợp đồng do sa thải HLV. M.U chính là đội bóng chi tiêu thiếu hiệu quả nhất giải Ngoại hạng Anh. Câu hỏi đặt ra lúc này là M.U có nên đập đi xây lại hoàn toàn, thay vì tiếp tục chắp vá qua từng đời HLV?

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Cần kiên nhẫn

Nhìn sang Liverpool một thập niên trước, có thể thấy hướng đi khác. Sau khi chia tay HLV Brendan Rodgers vào tháng 10.2015, Liverpool khi đó cũng rệu rã không kém M.U hiện tại. Trong buổi họp báo ra mắt tại Anfield, tân HLV Jurgen Klopp đã trấn an người hâm mộ: "Tôi không nói chúng ta phải chờ 20 năm, nhưng trong 4 năm tôi hy vọng giành được 1 danh hiệu".

Thực tế, Liverpool phải chờ đến năm 2019 mới có danh hiệu lớn (Champions League) đầu tiên dưới thời HLV Klopp, và đến mùa 2019 - 2020 mới chấm dứt 30 năm chờ đợi chức vô địch giải Ngoại hạng Anh. Nghĩa là ngay cả với một HLV được giới chuyên môn đánh giá cao và được trao toàn quyền xây dựng dự án dài hạn, Liverpool vẫn mất 4 - 5 năm để gặt hái thành quả. Điều giúp ông Klopp có đủ thời gian chính là sự kiên nhẫn của giới chủ sở hữu Liverpool, những người không đẩy ông vào diện nguy hiểm chỉ sau vài kết quả không như ý.

Đó là khác biệt lớn nhất so với M.U. Mỗi đời HLV ở Old Trafford gần như không bao giờ có đủ thời gian để một dự án dài hạn thành hình, trước khi áp lực thành tích của một đội bóng lớn lại kéo ban lãnh đạo vào cuộc họp khẩn khác. Bản thân tình huống hiện tại của HLV Carrick, người mới ngồi vào ghế nóng chưa đầy 1 năm, đã là minh chứng rõ nhất.

M.U giờ đây có mô hình giám đốc bóng đá với Jason Wilcox và Christopher Vivell, được kỳ vọng sẽ mang lại tính liên tục về triết lý chuyển nhượng, bất kể ai ngồi ghế HLV. Nhưng việc ông Wilcox đã có sẵn ứng viên ưu tiên ngay cả khi HLV Carrick còn chưa chính thức bị sa thải cho thấy lối tư duy phản ứng tức thời vẫn chưa thay đổi. Liệu cấu trúc mới này có đủ sức phá vỡ vòng lặp đã đeo bám M.U suốt 13 năm, hay chỉ là một cái tên khác cho cùng một vòng xoáy cũ. Câu trả lời có lẽ vẫn còn ở phía trước.