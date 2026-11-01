U.23 Việt Nam mang dấu ấn HAGL chinh phục giải giao hữu quốc tế hấp dẫn trên sân Pleiku

Quang Kiệt trong màu áo U.23 Việt Nam tại ASIAD 2026 ảnh: Độc Lập

U.23 Việt Nam săn giải thưởng vô địch 2,6 tỉ đồng

Sau khi Festival bóng đá quốc tế U.14 - Gia Lai 2026 hồi tháng 5 được tổ chức thành công, sân Pleiku Arena sẽ đón chào đội tuyển U.23 Việt Nam và các đội khác mời, tranh tài tại giải giao hữu quốc tế U.23 - Gia Lai 2026.

Đây sẽ là giải đấu đội tuyển U.23 Việt Nam được dẫn dắt bởi HLV tạm quyền Đinh Hồng Vinh, cựu cầu thủ HAGL và từng có 10 năm làm việc tại hệ thống đào tạo trẻ đội bóng phố núi.

Không chỉ thế, đội tuyển U.23 Việt Nam hứa hẹn sẽ có thêm dấu ấn HAGL đậm nét hơn, với sự góp mặt của những tài năng trẻ được phát hiện và bồi dưỡng bởi lò đào tạo trẻ HAGL - trung tâm cung cấp quen thuộc cho các đội tuyển quốc gia.

Gia Bảo đã có bàn thắng sau 5 trận cho HAGL ảnh: HAGL

Cái tên đầu tiên cần được nhắc đến sẽ là Đinh Quang Kiệt, thành viên của đội hình những người hùng vô địch ASEAN Cup 2026 đang đá chính đầy ấn tượng trong màu áo CLB CA TP.HCM.

Sở hữu thể hình cao to và lối chơi đầy sức manh, Quang Kiệt đang nổi lên như một chuyên gia "kèm Tây" đầy hứa hẹn và đang nỗ lực hoàn thiện bản thân từng ngày, đặc biệt là tốc độ và khả năng xoay trở.

Việc khoác áo đội tuyển U.23 Việt Nam ở kỳ FIFA Days tháng 11 tới sẽ là cuộc trở về đầy cảm xúc của chàng trung vệ 19 tuổi đã được HAGL phát hiện và đào tạo tại Hàm Rồng, trao cơ hội đá chính tại V-League trong màu áo đội bóng phố núi.

Minh Tâm đang trưởng thành nhanh chóng kể từ khi khoác áo U.23 Việt Nam ảnh: Minh Trần

Ngoài ra, sân Pleiku Arena khả năng cao sẽ có thêm cầu thủ HAGL đang xem đây là "nhà" trong các trận U.23 Việt Nam quyết đấu với U.23 Thái Lan, U.23 Qatar và U.23 Singapore.

Ứng viên sáng giá nhất sẽ là chân sút Nguyễn Minh Tâm. Cầu thủ sinh năm 2005 từng được HLV Đinh Hồng Vinh và Kim Sang-sik trao cơ hội thi đấu ở giải CFA Team China hồi tháng 3 và có bàn thắng đầu tiên cho U.23 Việt Nam vào lưới U.23 CHDCND Triều Tiên.

Ở mùa giải này, Minh Tâm đã có 5 lần ra sân cho HAGL. Dù chưa có bàn thắng nào ở mùa này, nhưng chân sút sinh năm 2005 đang cho thấy sự trưởng thành và tự tin hơn sau trải nghiệm thi đấu và ghi bàn cho U.23 Việt Nam.

HLV Đinh Hồng Vinh sẽ dẫn dắt U.23 Việt Nam tại giải giao hữu quốc tế U.23 - Gia Lai 2026 ảnh: Độc Lập

Một cái tên khác rất đáng chú ý là chân sút trẻ Trần Gia Bảo, người đã chơi 5 trận và có 1 bàn thắng ở V-League 2026 - 2027. Thậm chí, cầu thủ sinh năm 2008 có thời lượng thi đấu còn nhiều hơn cả đàn anh Minh Tâm.

Ngoài ra, HAGL cũng có thể giới thiệu một cầu thủ trẻ khác vừa được trình làng mùa giải này là Nguyễn Quốc Quang Huy, hậu vệ trẻ sinh năm 2007 đã đá trọn vẹn 6 trận đấu (5 đá chính, 1 vào sân từ băng ghế dự bị) mùa này.

Dù còn rất trẻ, nhưng Quang Huy đang chơi khá chững chạc, cho thấy khả năng chịu sức ép trong mùa đầu tiên thi đấu ở đấu trường cao nhất Việt Nam. Được khoác áo U.23 Việt Nam sẽ là sự khích lệ rất lớn để cầu thủ 19 tuổi tự tin phát triển hơn.