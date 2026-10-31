Bảng xếp hạng mới nhất V-League: Nam Định leo tốp 1, CLB TP.Đồng Nai vẫn dưới đáy, Thể Công Viettel thứ 12

Bàn thắng đẹp của Caio Cesar mở ra cuộc lội ngược dòng giúp CLB Nam Định đoạt ngôi đầu bảng ản: CLB Nam Định

CLB TP.Đồng Nai và Thể Công Vietel chưa biết chiến thắng

Trên sân Thiên Trường, CLB Thể Công Viettel đã khởi đầu tốt với bàn thắng phút thứ 8 của tiền vệ Wesley vừa trở lại sau chấn thương, nhưng sau đó lại gặp khốn khó với tấm thẻ đỏ của Paulinho ở phút 50.

Việc chỉ còn chơi với 10 người đã khiến Thể Công Viettel không thể duy trì được thế trận vững chãi đã tạo lập, để đội chủ nhà CLB Nam Định ghi liền 2 bàn thắng do công Ngọc Sơn và Caio Cesar ở phút 55 và 76.

Highlight CLB Hải Phòng 1-0 CLB TP.Đồng Nai: Tagueu tỏa sáng, đội khách chìm sâu dưới đáy bảng

Bàn thắng ấn định chiến thắng 3-1 cho CLB Nam Định được ghi bởi Ngọc Sơn ở phút 90+6, khiến Thể Công Viettel kéo dài chuỗi trận không biết chiến thắng lên con số 8, rơi xuống vị trí thứ 12/14 đội sau ngày thi đấu 31.10 của vòng 6 V-League 2026 - 2027.

Leo Artur ghi bàn giúp CLB CAHN gỡ hòa 1-1 trước SLNA ảnh: Minh Tú

Ngược lại, CLB Nam Định kéo dài mạch thắng liên tiếp ấn tượng lên con số 3 để tạm thời đoạt ngôi đầu bảng với 13 điểm. Một thành tích quá ấn tượng của thầy trò HLV Vũ Hồng Việt trong cảnh họ mất Xuân Son và vừa thay máu đội hình.

Trong khi đó ở trận cùng giờ sân sân Vinh, SLNA đã chứng tỏ họ bay cao ở giai đoạn đầu mùa giải không phải ngẫu nhiên, khi vượt lên dẫn trước 1-0 khi cầu thủ Việt kiều Trần Đức Vinh chọc khe cho Luis Felipe đánh bại thủ môn Nguyễn Filip ở phút 41.

Sang hiệp 2, CLB CAHN vùng lên mạnh mẽ và Leo Artur một lần nữa tỏa sáng với tình huống xâm nhập khu vực cấm địa SLNA, khống chế bóng hợp lý trước khi dứt điểm đánh bại thủ môn Cao Văn Bình gỡ hòa 1-1 ở phút 70.

Highlight CLB Hải Phòng 1-0 CLB TP.Đồng Nai: Tagueu tỏa sáng, đội khách chìm sâu dưới đáy bảng

Văn Khoa của CLB TP.Đồng Nai tung cú sút về phía khung thành CLB Hải Phòng ảnh: Minh Tú

Không thể có thêm bàn thắng, CLB CAHN chấp nhận rời sân Vinh với tỷ số hòa 1-1 lần thứ 3 liên tiếp, đồng nghĩa không thể đòi lại ngôi đầu bảng tạm thời thuộc về CLB Nam Định đang hồi sinh mạnh mẽ với lứa cầu thủ mới.

Trên sân Lạch Tray, CLB TP.Đồng Nai đã cố gắng thay đổi con người và cách tiếp cận trận đấu. Thực tế họ đã chơi khả quan hơn nhưng chấp nhận thua 0-1 bởi một khoảnh khắc tỏa sáng của tiền đạo Tagueu.

Kết quả này khiến đội bóng có biệt danh "Chiến binh xanh" tiếp tục chìm sâu ở đáy bảng xếp hạng V-League mới nhất với chỉ 1 điểm trong khi CLB Hải Phòng vươn lên xếp hạng 7 với 9 điểm, khu vực khá an toàn.

Bên cạnh niềm vui của những CLB Nam Định, SLNA hay CLB Hải Phòng ở nhóm trên thì ngược lại nhóm CLB TP.Đồng Nai hay Thể Công Viettel sẽ cần nỗ lực hơn nữa để có được niềm vui chiến thắng hòng thoát khỏi thế khó.

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