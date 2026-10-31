Nhận định CLB Hải Phòng vs CLB TP.Đồng Nai: Cơ hội quý giá của HLV Việt Thắng!

HLV Nguyễn Việt Thắng quyết có chiến thắng đầu tiên cùng CLB TP.Đồng Nai tại V-League 2026 - 2027 ảnh: Ngọc Linh

Cú hích mạnh mẽ từ bầu Sơn

Những mùa giải trước, các đội bóng nằm ở nửa dưới bảng xếp hạng thường mang tâm lý "chịu trận" khi hành quân ra Lạch Tray. Nhưng CLB TP.Đồng Nai hiện tại rất khác, khi đang ở thế "phải thắng" trong cảnh được bầu Sơn ủng hộ mạnh mẽ.

Sau thất bại nặng nề 0-4 trước CLB Nam Định ở vòng 5, HLV Nguyễn Việt Thắng đã bày tỏ ý định xin nghỉ để người khác tốt hơn dẫn dắt CLB TP.Đồng Nai, nhưng bị bầu Sơn phủ quyết ngay.

Sự hiện diện của ông bầu tâm huyết này với khẳng định "chúng ta thắng cùng nhau, thua cùng nhau và mùa giải giờ mới bắt đầu" giúp phòng thay đồ của CLB TP.Đồng Nai duy trì được sự bình ổn bất chấp chuỗi 5 trận chỉ mới có 1 điểm, thậm chí chưa có bàn thắng nào.

CLB TP.Đồng Nai FC trong trận thua CLB Nam Định 0-4 ảnh: CLB đồng nai

Bên cạnh các khoản thưởng nóng được kích hoạt đúng lúc, các cầu thủ còn nhận được sự bảo đảm và tin tưởng từ bầu Sơn về dự án dài hơi vẫn đang được triển khai xoay quanh hạt nhân là HLV Nguyễn Việt Thắng.

Chính điểm tựa vững chắc này cho phép HLV Việt Thắng rũ bỏ áp lực thành tích ngắn hạn để toan tính chiến thuật hợp lý. Đội bóng có thể mài giũa lối chơi phòng ngự phản công mà không sợ đôi chân bị "cóng" trước áp lực tại sân khách.

Nhất là khi họ sẽ đón chào sự trở lại của 2 trụ cột hàng thủ là Văn Sơn và Tấn Sinh hết án treo giò. Mùa bóng này, CLB Hải Phòng sau khi chia tay HLV Chu Đình Nghiêm đang thể hiện bộ mặt thất thường: ngay sau thất bại là chiến thắng, mà cứ thắng xong là lại thua.

CLB Hải Phòng (đỏ) thi đấu thất thường ở mùa giải này ản: Minh Tú

Nhịp độ thắng thua phập phù của đội bóng đất cảng chưa thể khiến CĐV Hải Phòng an tâm. CLB Hải Phòng trên sân nhà luôn mang một đặc trưng không thể trộn lẫn: chủ động pressing áp sát mạnh mẽ và tranh chấp không khoan nhượng, đẩy cao đội hình tấn công như vũ bão trong khoảng 20 - 30 phút đầu trận.

Họ lấy cảm hứng từ khán giả để bóp nghẹt đối thủ. Thế nhưng, đây chính là điểm yếu nếu đối mặt với một chiến lược gia am hiểu nội binh và giỏi thiết lập hệ thống phòng ngự khối thấp như HLV Nguyễn Việt Thắng.

Kịch bản lý tưởng cho CLB TP.Đồng Nai là chủ động nhường thế trận, sử dụng sơ đồ 5-4-1 hoặc 3-5-2 lùi sâu, bịt kín hai hành lang cánh là nơi bắt nguồn 70% sức mạnh tấn công của Hải Phòng.

HLV Việt Thắng hiểu rõ nếu CLB TP.Đồng Nai trụ vững qua hiệp 1 mà không để thủng lưới thì áp lực tâm lý sẽ lập tức đảo chiều. Sự kỳ vọng của khán giả sân Lạch Tray sẽ có thể trở thành áp lực khiến đội chủ nhà nôn nóng dâng cao tìm bàn gỡ.

Có sự ủng hộ hết mình của bầu Sơn, CLB TP.Đồng Nai quyết tâm tìm kiếm bàn thắng đầu tiên, thậm chí là 3 điểm đầu tiên ở V-League mùa này nếu vượt qua được sức ép từ Lạch Tray.